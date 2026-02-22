Mars Transit: 23 फरवरी से मंगल- राहु एक राशि में, 4 राशियों के लोग 2 अप्रैल तक बचकर रहें?

Mars-Rahu conjunction 2026: 23 फरवरी 2026, सोमवार की सुबह मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेगा. कुंभ राशि शनि की मूलत्रिकोण राशि है, और इस राशि में पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और मायावी ग्रह राहु मौजूद हैं. इस तरह 23 फवरी को मंगल और राहु के एक साथ होने से एक ही राशि में चार ग्रहों का संयोजन बनेगा.

कुंभ राशि में मंगल और राहु का यह संयोजन अंगारक योग बनाएगा, जिससे मिथुन समेत 4 राशियों को काफी संघर्ष, आक्रामकता, मानसिक तनाव, गुस्सा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

मंगल 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेगा, जिसके बाद यह मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे इन 4 राशियों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आइए जानें कि मंगल-राहु संयोजन के दौरान किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

मंगल-राहु युति का मिथुन राशि पर प्रभाव

मिथुन राशि में मंगल छठे और ग्यारहवें भाव का स्वामी है और वर्तमान में नौवे भाव में गोचर कर रहा है, जो भाग्य, धर्म, विदेश यात्रा और माता-पिता बनने से जुड़ा है. इस दौरान किसी भी तरह के वित्तीय लेने-देन से बचने की सलाह है, क्योंकि नुकसान का खतरा बना रहता है.

मंगल-राहु की युति के कारण अपने और अपने पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखें. करियर के मामले में प्रतिद्वंदी आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए कार्यस्थल पर किसी भी तरह की गॉसिप से दूर रहे. निजी जीवन में आपके भाई के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है और घरेलू कामकाज के कारण भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

कर्क राशि पर मंगल-राहु युति का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए मंगल आठवें भाव में गोचर कर रहा है, जो रहस्यमय घटनाओं, विरासत और दीर्घायु से जुड़ा है. यह पांचवां और दसवें भाव का स्वामी भी है. इस दौरान आपको वरिष्ठों या सहकर्मियों से बातचीत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

इस दौरान ऑफिस में सीनियर और वरिष्ठों से सहयोग की कमी भी महसूस हो सकती है, जिससे काम प्रभावित होगा.

यदि आप इस दौरान शेयर मार्केट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी जानकार से परामर्श लें, नहीं तो भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है.

धनु राशि पर मंगल-राहु युति का प्रभाव

मंगल ग्रह आपकी राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. इस दौरान आपको अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत है. दोस्तों से किसी भी तरह के सीक्रेट शेयर करने से बचें.

इस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, भूलकर भी पैसा उधार लेने से बचें. मंगल-राहु की युति से परिवार में कलह-क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है.

कुंभ राशि पर मंगल-राहु युति का प्रभाव

मंगल ग्रह कुंभ राशि के लग्न भाव में गोचर हो रहा है. इस दौरान आपको अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है. मानसिक तनाव और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस समय शेयर मार्केट में किसी भी तरह का निवेश करना सही नहीं है.

पार्टनर के साथ गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है. मंगल और राहु की युति की वजह से पेशेवरों और व्यापारियों को अपने काम पर खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.