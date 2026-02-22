हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMars Transit: 23 फरवरी से मंगल- राहु एक राशि में, 4 राशियों के लोग 2 अप्रैल तक बचकर रहें?

Mars Transit: 23 फरवरी से मंगल- राहु एक राशि में, 4 राशियों के लोग 2 अप्रैल तक बचकर रहें?

Mars-Rahu conjunction 2026: सोमवार 23 फरवरी 2026 की सुबह मंंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर होगा. इस राशि में पहले से ही 4 अन्य ग्रह मौजूद हैं. जानिए मंगल-राहु युति का प्रभाव राशियों पर?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Feb 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

Mars-Rahu conjunction 2026: 23 फरवरी 2026, सोमवार की सुबह मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेगा. कुंभ राशि शनि की मूलत्रिकोण राशि है, और इस राशि में पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और मायावी ग्रह राहु मौजूद हैं. इस तरह 23 फवरी को मंगल और राहु के एक साथ  होने से एक ही राशि में चार ग्रहों का संयोजन बनेगा. 

कुंभ राशि में मंगल और राहु का यह संयोजन अंगारक योग बनाएगा, जिससे मिथुन समेत 4 राशियों को काफी संघर्ष, आक्रामकता, मानसिक तनाव, गुस्सा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

मंगल 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेगा, जिसके बाद यह मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे इन 4 राशियों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आइए जानें कि मंगल-राहु संयोजन के दौरान किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है. 

Shani Asta 2026: होली के बाद शनि अस्त, 30 साल बाद 3 राशियों और इन सेक्टर्स की बदलेगी किस्मत

मंगल-राहु युति का मिथुन राशि पर प्रभाव

मिथुन राशि में मंगल छठे और ग्यारहवें भाव का स्वामी है और वर्तमान में नौवे भाव में गोचर कर रहा है, जो भाग्य, धर्म, विदेश यात्रा और माता-पिता बनने से जुड़ा है. इस दौरान किसी भी तरह के वित्तीय लेने-देन से बचने की सलाह है, क्योंकि नुकसान का खतरा बना रहता है.

मंगल-राहु की युति के कारण अपने और अपने पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखें. करियर के मामले में प्रतिद्वंदी आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए कार्यस्थल पर किसी भी तरह की गॉसिप से दूर रहे. निजी जीवन में आपके भाई के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है और घरेलू कामकाज के कारण भागदौड़ करनी पड़ सकती है. 

कर्क राशि पर मंगल-राहु युति का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए मंगल आठवें भाव में गोचर कर रहा है, जो रहस्यमय घटनाओं, विरासत और दीर्घायु से जुड़ा है. यह पांचवां और दसवें भाव का स्वामी भी है. इस दौरान आपको वरिष्ठों या सहकर्मियों से बातचीत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

इस दौरान ऑफिस में सीनियर और वरिष्ठों से सहयोग की कमी भी महसूस हो सकती है, जिससे काम प्रभावित होगा. 

यदि आप इस दौरान शेयर मार्केट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी जानकार से परामर्श लें, नहीं तो भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. 

धनु राशि पर मंगल-राहु युति का प्रभाव

मंगल ग्रह आपकी राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. इस दौरान आपको अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत है. दोस्तों से किसी भी तरह के सीक्रेट शेयर करने से बचें.

इस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, भूलकर भी पैसा उधार लेने से बचें. मंगल-राहु की युति से परिवार में कलह-क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है. 

बुध का शक्तिशाली नक्षत्र प्रवेश! 3 राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और लव लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट!

कुंभ राशि पर मंगल-राहु युति का प्रभाव

मंगल ग्रह कुंभ राशि के लग्न भाव में गोचर हो रहा है. इस दौरान आपको अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है. मानसिक तनाव और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस समय शेयर मार्केट में किसी भी तरह का निवेश करना सही नहीं है.

पार्टनर के साथ गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है. मंगल और राहु की युति की वजह से पेशेवरों और व्यापारियों को अपने काम पर खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Mars Rahu Conjunction Mangal Gochar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Mars Transit: 23 फरवरी से मंगल- राहु एक राशि में, 4 राशियों के लोग 2 अप्रैल तक बचकर रहें?
Mars Transit: 23 फरवरी से मंगल- राहु एक राशि में, 4 राशियों के लोग 2 अप्रैल तक बचकर रहें?
ग्रह गोचर
Shani Asta 2026: होली के बाद शनि अस्त, 30 साल बाद 3 राशियों और इन सेक्टर्स की बदलेगी किस्मत
होली के बाद शनि अस्त, 30 साल बाद 3 राशियों और इन सेक्टर्स की बदलेगी किस्मत
ग्रह गोचर
बुध का शक्तिशाली नक्षत्र प्रवेश! 3 राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और लव लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट!
बुध का शक्तिशाली नक्षत्र प्रवेश! 3 राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और लव लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट!
ग्रह गोचर
फरवरी 2026 में 6 ग्रह एक साथ नजर आएंगे! जानें खगोलीय परेड की सटीक तारीख?
फरवरी 2026 में 6 ग्रह एक साथ नजर आएंगे! जानें खगोलीय परेड की सटीक तारीख?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
क्रिकेट
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
यूटिलिटी
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget