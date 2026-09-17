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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: मंगल का कर्क गोचर खोलेगा प्रॉपर्टी के रास्ते, इन 4 राशियों को मिल सकता है घर-गाड़ी का सुख

Mangal Gochar 2026: मंगल का कर्क गोचर खोलेगा प्रॉपर्टी के रास्ते, इन 4 राशियों को मिल सकता है घर-गाड़ी का सुख

Mangal Gochar 2026: मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में जाएंगे. ऐसे में कुछ राशियों के प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर पाने इच्छा पूरी हो सकती है. कौन सी हैं वो लकी राशियां जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Sep 2026 03:22 PM (IST)
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Mangal Gochar 2026: ज्योतिष में मंगल को भूमि, संपत्ति, साहस, ऊर्जा और निर्माण कार्यों से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में जब मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो प्रॉपर्टी, घर, जमीन और वाहन से जुड़े मामलों पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है. 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 12 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे.

कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और वैदिक ज्योतिष में मंगल को यहां नीच माना जाता है हालांकि इस दौरान कर्क राशि में गुरु की मौजूदगी मंगल के साथ युति बना रही है. ज्योतिषीय व्याख्याओं में इसे नीचभंग की स्थिति से भी जोड़ा जा रहा है. इसका फल कुंडली में मंगल की स्थिति, लग्न और दशा आदि पर निर्भर करता है, इसलिए इसे सभी के लिए एक जैसा नहीं माना जा सकता लेकिन इस गोचर से किन राशियों के घर और गाड़ी पाने के सपने पूरे हो सकते हैं यहां जान लें. 

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए कर्क चौथा भाव है, जो घर, भूमि, वाहन, माता और घरेलू सुख से संबंधित माना जाता है इसलिए मंगल का यह गोचर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दौरान घर खरीदने, वाहन लेने, मकान की मरम्मत या संपत्ति से जुड़े किसी पुराने काम को आगे बढ़ाने के अवसर बन सकते हैं. कागजी कार्रवाई और जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं. कर्क में मंगल का गोचर इस राशि के जातकों के लिए भाग्य और दूर की यात्राओं से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगा. अगर लंबे समय से जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसमें कामयाबी मिल सकती है. परिवार की मदद से संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय भी लिया जा सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए मंगल का कर्क गोचर आठवें भाव में होगा. ये भाव अचानक होने वाले बदलाव, पैतृक संपत्ति और संयुक्त धन से संबंधित माना जाता है. ऐसे में संपत्ति के पुराने मामले, पैतृक जमीन या परिवार से जुड़ी प्रॉपर्टी चर्चा में आ सकती है. इस अवधि में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले दस्तावेजों और कानूनी पक्ष की अच्छी तरह जांच करना बेहतर रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि से कर्क पंचम भाव है. मंगल और गुरु की स्थिति संतान, शिक्षा, निवेश और योजनाओं से जुड़े विषयों को सक्रिय कर सकती है. कुछ ज्योतिषीय व्याख्याओं में इस गोचर को निवेश और आर्थिक फैसलों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. यदि घर या वाहन खरीदने की योजना पहले से बनी हुई है तो उससे जुड़े निर्णय आगे बढ़ सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Sep 2026 03:22 PM (IST)
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Mars Transit Mangal Gochar 2026
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