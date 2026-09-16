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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudhaditya Yog 2026: कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति, इन 5 राशियों पर होगा बड़ा असर

Budhaditya Yog 2026: कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति, इन 5 राशियों पर होगा बड़ा असर

Budhaditya Yog 2026: 17 सितंबर 2026 को कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा. अस्त बुध के कारण इसका असर कितना बदलेगा और किन 5 राशियों को लाभ मिल सकता है, जानें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Sep 2026 08:14 AM (IST)
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Budhaditya Yog 2026: 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में पहुंचेंगे, जहां बुध पहले से मौजूद हैं. दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य योग बनेगा. लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा मोड़ है. योग बनने के समय बुध अस्त अवस्था में रहेंगे और अगले ही दिन उनके उदित होने की गणना है. यानी एक ही बुधादित्य योग का प्रभाव महज 24 घंटे के भीतर बदल सकता है.

ऐसे में सवाल उठता है कि यह योग वास्तव में कितना ताकतवर होगा और किन राशियों को इसका सबसे अधिक असर दिखाई दे सकता है?

17 सितंबर को योग, 18 सितंबर से बदलेगा असर

बुध 7 सितंबर 2026 को कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं. ज्योतिष में कन्या बुध की अपनी और उच्च राशि मानी जाती है. यहां बुध को तर्क, हिसाब-किताब, संवाद और कारोबारी फैसलों के मामले में मजबूत माना जाता है.

यह भी पढ़ें- Surya Gochar 2026: 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे ग्रहों के राजा, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का हाल

17 सितंबर को सूर्य के कन्या राशि में आते ही बुधादित्य योग बन जाएगा. लेकिन प्रचलित ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार उस समय बुध अस्त रहेंगे. 18 सितंबर को बुध उदित होंगे. इसके बाद योग का प्रभाव अधिक स्पष्ट होने की संभावना मानी जा रही है.

अलग-अलग पंचांगों में बुध उदय के समय में थोड़ा अंतर मिल सकता है. इसका कारण स्थान, अयनांश और गणना पद्धति का अलग होना है.

क्या अस्त बुध से योग खत्म हो जाएगा?

बुध का अस्त होना बुधादित्य योग को समाप्त नहीं करता, क्योंकि सूर्य और बुध एक ही राशि में मौजूद रहेंगे. हालांकि इसके परिणामों की तीव्रता कम हो सकती है.

सूर्य नेतृत्व, अधिकार और आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं. बुध का संबंध बुद्धि, व्यापार, वाणी और निर्णय क्षमता से जोड़ा जाता है. इनके मिलने पर व्यक्ति तेजी से सोच सकता है, लेकिन बुध के अस्त रहने पर जल्दबाजी या अत्यधिक आत्मविश्वास गलती भी करा सकता है.

इसलिए 17 सितंबर को बड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने, जल्दबाजी में कारोबारी वादा करने या अधूरी जानकारी पर फैसला लेने से पहले दोबारा जांच करना बेहतर रहेगा.

कितना ताकतवर होगा बुधादित्य योग?

इस योग की सबसे बड़ी ताकत इसका कन्या राशि में बनना है. बुध यहां अपनी सर्वाधिक मजबूत स्थितियों में से एक में माने जाते हैं. इसलिए अस्त होने के बावजूद उनकी क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होगी.

कमजोरी यह है कि योग बनते समय बुध सूर्य के प्रभाव में रहेंगे. 18 सितंबर को बुध के उदित होने के बाद संवाद, योजना और निर्णय से जुड़े मामलों में स्थिति सुधर सकती है. इसे कमजोर योग के बजाय देर से अपनी पूरी ताकत दिखाने वाला बुधादित्य योग कहना ज्यादा सही होगा.

इन 5 राशियों पर दिखाई दे सकता है खास असर

वृषभ राशि: सूर्य-बुध की युति पंचम भाव में होने से पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और रचनात्मक काम में नए अवसर मिल सकते हैं. निवेश में लाभ की संभावना रहेगी, लेकिन केवल गोचर देखकर पैसा लगाना ठीक नहीं होगा.

मिथुन राशि: बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं. यह योग चौथे भाव में बनेगा. घर, प्रॉपर्टी और नौकरी से जुड़ा रुका फैसला आगे बढ़ सकता है. परिवार में अपनी बात रखते समय कठोर शब्दों से बचना होगा.

सिंह राशि: सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और यह योग दूसरे भाव में बनेगा. वाणी, बचत और परिवार से जुड़े मामलों पर असर दिखाई दे सकता है. प्रभावशाली बातचीत लाभ दिला सकती है, लेकिन जल्दबाजी में किया गया आर्थिक वादा उलझन पैदा कर सकता है.

कन्या राशि: योग इसी राशि में बनने जा रहा है. आत्मविश्वास, बोलने के तरीके और निर्णय क्षमता में बदलाव आ सकता है. 18 सितंबर के बाद नौकरी या कारोबार से जुड़ी योजना अधिक स्पष्ट हो सकती है.

धनु राशि: सूर्य और बुध की युति कर्म भाव यानी दसवें भाव में होगी. नौकरी, पद और नई जिम्मेदारी के मामले में यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी काम पर ध्यान दे सकते हैं, इसलिए छोटी गलती भी नजरअंदाज न करें.

किसे रहना होगा सावधान?

तुला राशि के लिए यह योग बारहवें और कुंभ राशि के लिए आठवें भाव में बनेगा. इन राशियों को खर्च, गोपनीय जानकारी और कार्यालय की राजनीति के मामले में सावधानी रखनी चाहिए. मीन राशि वालों को साझेदारी और रिश्तों में अपनी बात स्पष्ट रखनी होगी.

FAQ

1. बुधादित्य योग 2026 कब बनेगा?
17 सितंबर 2026 को सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा.

2. क्या बुध के अस्त होने पर बुधादित्य योग नहीं बनता?
सूर्य और बुध के एक राशि में होने से योग बनता है. हालांकि बुध की अस्त अवस्था इसके शुरुआती प्रभाव को सीमित कर सकती है.

3. बुधादित्य योग कब तक रहेगा?
बुध के 26 सितंबर 2026 को कन्या राशि से निकलने तक सूर्य-बुध की युति बनी रहने की गणना है.

4. इस बुधादित्य योग से किन राशियों पर खास प्रभाव पड़ेगा?
सामान्य गोचर गणना के अनुसार वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और धनु राशि पर इसका प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई दे सकता है.

5. बुधादित्य योग का वास्तविक फल कैसे तय होता है?
इसका व्यक्तिगत फल जन्मकुंडली में सूर्य-बुध की स्थिति, उनके अंश, भाव, ग्रह दृष्टि और दशा के आधार पर तय होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 16 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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