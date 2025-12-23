Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर को, मेष राशि वालों पर क्या पड़ेगा प्रभाव
Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर 2025 को है. बुध के राशि परिवर्तन से सभी राशियों के व्यापार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है. जानें बुध का गोचर मेष राशि वालों पर क्या असर डालेगा.
Budh Gochar in December 2025: इस साल बुध का अंतिम गोचर 29 दिसंबर 2025 को होने वाला है. ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक बुध यहीं रहेंगे. इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र पहले से ही धनु राशि में विराजमान है. ऐसे में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा.
साथ ही बुध-गुरु का परिवर्तन नामक राजयोग भी बन रहा है. बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. बुध का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों पर क्या असर करेगा यहां देखें.
जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. यूँ तो बुध से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन मानसिक रुप से बहुत उर्वरक और तेज दिमाग वाले होते हैं जो अपने बड़े से बड़े विरोधी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं.
मेष राशि - बुध 3rd हाउस व 6th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में विराजित है.
- ऑनलाइन बिजनस में सक्सेस होने के साथ पैसे कमाने के लिए किसी भी हार्ड वर्क को टेलेंट के साथ करने से आपको सक्सेस मिलेगा.
- वर्कस्पेस पर चुनौतियां पर सफलता पाते हुए आप बेस्ट एम्प्लॉइज का प्राईज प्राप्त करेंगे.
- Competition की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी.
- फैमिली में आपको दिल खुश करने वाले संदेश मिलेंगे.
- लाइफ पार्टनर के साथ आप हसीन पल गुजारेंगे, कुछ पुरानी यादों को संजोयेगे.
- व्यापारियों के लिए ये समय उन्नति भरा रहेगा. कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.
- जॉब में आपके अधिकारी आपसे खुश होंगे. काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
- लंबी दूरी की यात्राएं सुखद रहेगी. विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.
- व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें, सेहत अच्छी रहेगी. साथ ही बीमारियों से छुटकारा मिलेगा.
उपाय- बुधवार के दिन गणेश जी को मूंग व गुड़ का भोग लगाए. किन्नर को सुहाग सामग्री भेट करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
