हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर को, मेष राशि वालों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर को, मेष राशि वालों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर 2025 को है. बुध के राशि परिवर्तन से सभी राशियों के व्यापार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है. जानें बुध का गोचर मेष राशि वालों पर क्या असर डालेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 23 Dec 2025 11:03 AM (IST)
Budh Gochar in December 2025: इस साल बुध का अंतिम गोचर 29 दिसंबर 2025 को होने वाला है. ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक बुध यहीं रहेंगे. इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र पहले से ही धनु राशि में विराजमान है. ऐसे में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा.

साथ ही बुध-गुरु का परिवर्तन नामक राजयोग भी बन रहा है. बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. बुध का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों पर क्या असर करेगा यहां देखें.

जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. यूँ तो बुध से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन मानसिक रुप से बहुत उर्वरक और तेज दिमाग वाले होते हैं जो अपने बड़े से बड़े विरोधी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं.

मेष राशि - बुध 3rd हाउस व 6th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में विराजित है.

  • ऑनलाइन बिजनस में सक्सेस होने के साथ पैसे कमाने के लिए किसी भी हार्ड वर्क को टेलेंट के साथ करने से आपको सक्सेस मिलेगा.
  • वर्कस्पेस पर चुनौतियां पर सफलता पाते हुए आप बेस्ट एम्प्लॉइज का प्राईज प्राप्त करेंगे.
  • Competition की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी.
  • फैमिली में आपको दिल खुश करने वाले संदेश मिलेंगे.
  • लाइफ पार्टनर के साथ आप हसीन पल गुजारेंगे, कुछ पुरानी यादों को संजोयेगे.
  • व्यापारियों के लिए ये समय उन्नति भरा रहेगा. कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.
  • जॉब में आपके अधिकारी आपसे खुश होंगे. काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
  • लंबी दूरी की यात्राएं सुखद रहेगी. विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.
  • व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें, सेहत अच्छी रहेगी. साथ ही बीमारियों से छुटकारा मिलेगा.

उपाय- बुधवार के दिन गणेश जी को मूंग व गुड़ का भोग लगाए. किन्नर को सुहाग सामग्री भेट करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 11:03 AM (IST)
Budh Gochar 2025 Mercury Transit 2025 December Gochar 2025
