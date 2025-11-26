Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Predictions December 2025: दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि 05 से 09 दिसंबर के बीच गुरु, बुध और मंगल, तीनों बडे़ ग्रह राशि बदल रहे हैं. इन 5 दिनों का ग्रह-संक्रमण मौसम से अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने जा रहा है.

दिसंबर 2025 की शुरुआत होते ही ऐसा लगता है मानो ग्रह एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हों. महीने का पहला सप्ताह असामान्य रूप से सक्रिय है, गुरु, बुध और मंगल, तीनों ग्रह लगातार अपनी स्थिति बदलते हैं और हर बदलाव अपनी अलग ऊर्जा लेकर आता है. पंचांग के अनुसार, 05 दिसंबर से 09 दिसंबर का कालखंड पूरे महीने की नींव बनने जा रहा है.

मौसम में नमी, फिर सूखी ठंड, बाज़ार में तेज़ी, फिर मंदी, राजनीति में बयानबाज़ी, कृषि में उतार-चढ़ाव,हर क्षेत्र ग्रहों की चाल से प्रभावित होता है. यह महीना स्थिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा महीना है जिसमें हर सप्ताह नई ऊर्जा और नया परिणाम देखने को मिलता है. सूर्य का 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश इस उथल-पुथल के महीने में एक नया मोड़ जोड़ देता है. पूरे दिसंबर को समझने के लिए इन ग्रह-संक्रमणों को विस्तार से देखना जरूरी है.

दिसंबर 2025: ग्रहों की चाल से मौसम, बाजार और राजनीति होगी प्रभावित

दिसंबर 2025 एक साधारण, शांत और ठंडा महीना नहीं है. 05 दिसंबर को गुरु का मिथुन में प्रवेश पूरे वातावरण के संतुलन को प्रभावित करने जा है. गुरु जब वायु-प्रधान राशि में आता है तो हवा, कोहरा, नमी और पश्चिमी विक्षोभ जैसी स्थितियां बनना स्वाभाविक है. पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में दुर्वृष्टि और दक्षिण में वर्षा का अभाव, यह स्थिति बिल्कुल इन्हीं ग्रह-स्थितियों से जुड़ी है.

इस परिवर्तन का सीधा प्रभाव बाजार पर भी देखने को मिल सकता है. तेल, तिलहन, मूंगफली, अलसी, नारियल, सुपारी, सरसों, सोना और चांदी जैसे उत्पादों में अचानक तेजी की स्थिति बनेगी. यह तेजी केवल एक दिन का प्रभाव नहीं होगी, बल्कि आने वाले सप्ताह तक बाजार में एक बेचैनी की स्थिति दिखाई देगी.

मसाले, अनाज, दालें और तेल में मंदी के संकेत!

06 दिसंबर को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश इस तेजी को तुरंत धीमा करने का प्रयास करेगा. मसाले, अनाज, दालें और तेल, सभी में मंदी के संकेत उभरने लगते हैं. पंचांग का यह संकेत आधुनिक बाजार में भी सटीक बैठता है, क्योंकि बुध तर्क, व्यापार, दाम, संचार और समझौते का ग्रह है. जैसे ही वह पृथ्वी तत्व वाली राशि में आता है तो निर्णय धीमे पड़ते हैं, दामों में स्थिरता या गिरावट देखने को मिलती है, और व्यापारी समुदाय बाजार को लेकर सतर्क हो जाता है. दस्तावेज़, लेन-देन और संचार में भी भ्रम की संभावना बनती है और साधारण व्यक्ति के मन में भी निर्णयों को लेकर अनिश्चय का भाव रहता है.

सोना-चांदी के साथ और कौन से सेक्टर होंगे प्रभावित?

07 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश फिर एक बार पूरे वातावरण को तेज़ बना देता है. मंगल अग्नि और ऊर्जा का कारक है, और धनु विस्तार और गति का प्रतीक. इस संयोजन से धान, गेहूं, तृण, रूई, बिनौला, रस और तिलहन जैसे उत्पादों के मूल्य बढ़ सकते हैं. सोना और चांदी पर भी इसका असर साफ दिखता है. कृषि, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और सरकारी नीतियों में भी इस दिन से हलचल देखने को मिलेगी. प्रशासन तेजी से निर्णय लेने लगता है और यात्राओं, खेलों, सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों में भी गति आती है.

मंगल अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से दिसंबर का ये दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण

09 दिसंबर का दिन सबसे संवेदनशील माना गया है. मंगल अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में आता है, जिन्हें पारंपरिक ज्योतिष में सत्ता, नियंत्रण, आदेश, विवाद और संघर्ष का प्रतीक माना गया है. वर्षा का अभाव, उत्तर भारत में सूखी ठंड, राज्यों में राजनीतिक बयानबाज़ी, प्रशासनिक टकराव और बाजार में अनिश्चितता, ये सभी स्थितियां ग्रह-स्थिति से सीधी जुड़ी होती हैं.

यह दिन महीने के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में शामिल है क्योंकि मंगल और बुध का यह अप्राकृतिक संबंध लोगों के व्यवहार, मौसम, शासन और अर्थनीति को सीधा प्रभावित करने जा रहा है. इसका असर देश ही नहीं विदेश तक महसूस किया जाएगा.

इन चार दिनों 05, 06, 07 और 09 दिसंबर,के संयुक्त प्रभाव को समझना ही पूरे महीने की दिशा को समझना है. पहले नमी, फिर ठंड, पहले तेजी, फिर मंदी, पहले ऊर्जा, फिर हड़बड़ाहट. दिसंबर 2025 पूरे समय लोगों को सावधान रहने के संकेत देता है.

राजनीतिक गतिविधि में तेजी, संगठन का विस्तार

इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होता है, जिसे धनु संक्रांति कहा जाता है. इस परिवर्तन को धार्मिक, सामाजिक और नीतिगत दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. सूर्य का यह गोचर आध्यात्मिकता, दान, यात्रा, नीति, न्याय, शिक्षा और विदेश संबंधों में सक्रियता लाता है. सरकारी विभागों में गति बढ़ती है, बजट-पूर्व तैयारी शुरू होती है और कुछ बड़े फैसलों की ओर संकेत मिलते हैं. राजनीतिक गतिविधि में भी गंभीरता आती है, राजनैतिक दलों में संगठन स्तर पर लंबित मामले गति पकड़ते हैं. संगठन का नया स्वरुप देखने को मिलता है. इस गोचर से वर्षा-अभाव वाली परिस्थितियां स्थिर होती हैं.

सेहत को लेकर रहना होगा सतर्क

दिसंबर 2025 का यह महीना किसी एक दिशा में स्थिर नहीं है. यह महीना घटनाओं, बदलावों और तीव्र ऊर्जाओं से भरा हुआ है. बाजार, कृषि, व्यापार, राजनीति, मौसम, प्रशासन, यात्राएं और परिवार, हर स्तर पर ग्रहों की चाल असर डाल रही है. सामान्य लोगों के लिए यह महीना तेज़ ठंड, जुकाम-एलर्जी, निर्णयों में बदलाव, रिश्तों में गलतफहमियां और आर्थिक अनिश्चितता का मिश्रित समय लेकर आता है. लेकिन साथ ही यह महीना नए अवसर, नए उत्साह और नई शुरुआत का भी संकेत देता है, विशेषकर 16 दिसंबर के बाद.

ज्योतिषीय गणना व पंचांग यही बताते हैं कि दिसंबर 2025 को हल्के में लेना गलत होगा. यह महीना सावधानी, अवलोकन और व्यावहारिक संयम की मांग करता है. जो लोग समय देखकर निर्णय लेते हैं, यह महीना उनके लिए अवसर खोल सकता है, और जो अपने भावों व हड़बड़ाहट में निर्णय लेते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

