Rajyog 2026 May: मई में 1-2 नहीं बनेंगे 6 राजयोग, 12 राशियों में किसकी मौज किसे रहना होगा सतर्क

Rajyog 2026 May: मई का महीना शुरू हो चुका है. ज्योतिष दृष्टि से यह माह बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने कई बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा और कई राजयोग का निर्माण भी होता है, जिसका शुभ-अशुभ असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा.

खास बात यह रहेगी कि, मई एक-दो नहीं बल्कि पूरे 6 राजयोग बनेंगे. मई मे बनने वाले इन राजयोग से कई राशियों के लिए धन, पद, प्रतिष्ठा और सफलता के द्वार खुल सकते हैं तो वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत भी होगी. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास से जानते हैं मई में बनने वाले 6 राजयोग का 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा.

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मई में 6 राजयोग का महा-धमाका

रूचक राजयोग- 11 मई को मंगल का गोचर स्वराशि मेष में होगा, जिससे रुचक राजयोग बनेगा.

बुधादित्य राजयोग- सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बना है.

गजकेसरी राजयोग- मई में चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी राजयोग बनेगा.

मालव्य राजयोग मई 2026 में बना हुआ है, जिसका प्रभाव 14 मई तक रहेगा.

भद्र राजयोग- 29 मई को बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा. अपनी ही राशि में आकर बुध भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे.

लक्ष्मी नारायण योग- 29 मई को ही बुध और शुक्र की भी युति बनेगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा.

राजयोग से किन राशियों की मौज कौन रहें अलर्ट? (Zodiac Sign Effect)

मेष राशि (Aries)- करियर और बिजनेस में जबरदस्त उछाल मिलेगा. नई डील और प्रमोशन के योग बनेंगे. धन लाभ के भी संकेत हैं.

वृषभ राशि (Taurus)- आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. रिश्तों में मधुरता आएगी.

मिथुन राशि (Gemini)- बुधादित्य योग से मिलेगा फायदा मिलेगा. नौकरी में ग्रोथ और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

कर्क राशि (Cancer)- गजकेसरी योग से भाग्य का साथ मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे.

सिंह राशि (Leo)- सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़े लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)- थोड़ी सतर्कता जरूरी है। खर्च बढ़ सकते हैं और सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

तुला राशि (Libra)- लक्ष्मी नारायण योग से धन लाभ के योग हैं. बिजनेस में मुनाफा होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- करियर में बदलाव के संकेत हैं. नई नौकरी या प्रमोशन मिल सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)- विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. यात्रा के योग बनेंगे.

मकर राशि (Capricorn)- शश राजयोग से नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी.

कुंभ राशि (Aquarius)- थोड़ा सतर्क रहें. विवाद और मानसिक तनाव हो सकता है, संयम से काम लें.

मीन राशि (Pisces)- रुचक और अमला योग का लाभ मिलेगा. धन, सुख और सफलता के योग बनेंगे.

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