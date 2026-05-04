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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोRajyog 2026 May: मई में 1-2 नहीं बनेंगे 6 राजयोग, 12 राशियों में किसकी मौज किसे रहना होगा सतर्क

Rajyog 2026 May: मई में 1-2 नहीं बनेंगे 6 राजयोग, 12 राशियों में किसकी मौज किसे रहना होगा सतर्क

Rajyog 2026 May: मई महीना शुरू हो चुका है. इस माह ग्रहों की चाल में फेरबदल होंगे और ग्रहों की युति से रुचक और लक्ष्मी नारायण समेत 6 राजयोग बनेंगे. जानें इन राजयोग का किन राशियों पर कैसा असर पड़ेगा ?

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 May 2026 08:00 AM (IST)
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Rajyog 2026 May: मई का महीना शुरू हो चुका है. ज्योतिष दृष्टि से यह माह बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने कई बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा और कई राजयोग का निर्माण भी होता है, जिसका शुभ-अशुभ असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा.

खास बात यह रहेगी कि, मई एक-दो नहीं बल्कि पूरे 6 राजयोग बनेंगे. मई मे बनने वाले इन राजयोग से कई राशियों के लिए धन, पद, प्रतिष्ठा और सफलता के द्वार खुल सकते हैं तो वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत भी होगी. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास से जानते हैं मई में बनने वाले 6 राजयोग का 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा.

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मई में 6 राजयोग का महा-धमाका

  • रूचक राजयोग- 11 मई को मंगल का गोचर स्वराशि मेष में होगा, जिससे रुचक राजयोग बनेगा.
  • बुधादित्य राजयोग- सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बना है.
  • गजकेसरी राजयोग- मई में चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी राजयोग बनेगा.
  • मालव्य राजयोग मई 2026 में बना हुआ है, जिसका प्रभाव 14 मई तक रहेगा.
  • भद्र राजयोग- 29 मई को बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा. अपनी ही राशि में आकर बुध भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे.
  • लक्ष्मी नारायण योग- 29 मई को ही बुध और शुक्र की भी युति बनेगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा.

राजयोग से किन राशियों की मौज कौन रहें अलर्ट? (Zodiac Sign Effect)

मेष राशि (Aries)- करियर और बिजनेस में जबरदस्त उछाल मिलेगा. नई डील और प्रमोशन के योग बनेंगे. धन लाभ के भी संकेत हैं.

वृषभ राशि (Taurus)- आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. रिश्तों में मधुरता आएगी.

मिथुन राशि (Gemini)- बुधादित्य योग से मिलेगा फायदा मिलेगा. नौकरी में ग्रोथ और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

कर्क राशि (Cancer)- गजकेसरी योग से भाग्य का साथ मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे.

सिंह राशि (Leo)- सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़े लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)- थोड़ी सतर्कता जरूरी है। खर्च बढ़ सकते हैं और सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

तुला राशि (Libra)- लक्ष्मी नारायण योग से धन लाभ के योग हैं. बिजनेस में मुनाफा होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- करियर में बदलाव के संकेत हैं. नई नौकरी या प्रमोशन मिल सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)- विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. यात्रा के योग बनेंगे.

मकर राशि (Capricorn)- शश राजयोग से नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी.

कुंभ राशि (Aquarius)- थोड़ा सतर्क रहें. विवाद और मानसिक तनाव हो सकता है, संयम से काम लें.

मीन राशि (Pisces)- रुचक और अमला योग का लाभ मिलेगा. धन, सुख और सफलता के योग बनेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 04 May 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
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