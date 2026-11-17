Dev Uthani Ekadashi 2026 Date: देवउठनी एकादशी की दो तारीखें देखकर उलझन हो सकती है. इस वर्ष स्मार्त परंपरा का व्रत 20 नवंबर और वैष्णव परंपरा का 21 नवंबर को है. अंतर सिर्फ तिथि शुरू होने के समय का नहीं, व्रत निर्धारण के नियमों का भी है.

देवउठनी एकादशी पर घर में पूजा और व्रत की तैयारी कर रहे हैं तो कैलेंडर में केवल एकादशी लिखा देखकर तारीख तय न करें. वर्ष 2026 में शुक्रवार 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, जबकि शनिवार, 21 नवंबर को गौण और वैष्णव देवउठनी एकादशी दर्ज है. इसका अर्थ यह नहीं कि सभी श्रद्धालुओं को लगातार दो दिन उपवास रखना होगा.

एकादशी तिथि कब शुरू और खत्म होगी?

पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 20 नवंबर की सुबह 7:15 बजे शुरू होकर 21 नवंबर की सुबह 6:31 बजे समाप्त होगी. समय भारतीय मानक समय के अनुसार है. नई दिल्ली में 20 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:48 बजे होगा. यानी सूर्योदय के समय दशमी रहेगी और लगभग 27 मिनट बाद एकादशी लगेगी. यही स्थिति इस वर्ष की तारीख समझने में अहम है.

फिर 21 नवंबर को व्रत क्यों रखा जाएगा?

एकादशी का व्रत केवल तिथि के शुरुआती और अंतिम समय को देखकर निर्धारित नहीं होता. स्मार्त और वैष्णव परंपराओं में दशमी के संयोग तथा व्रत योग्य दिन को चुनने के नियम अलग हैं. वैष्णव निर्णय में सूर्योदय से पहले के अरुणोदय काल की तिथि भी देखी जाती है.

इसलिए जिस दिन सूर्योदय में एकादशी हो, उसी दिन हर स्थिति में व्रत होगा, वाला सामान्य नियम यहां अधूरा पड़ता है. इस वर्ष पंचांग में स्मार्त व्रत 20 नवंबर और वैष्णव व्रत 21 नवंबर दिया गया है. तिथि समाप्त होने और व्रत का दिन समाप्त होने को एक ही बात समझना भ्रम पैदा करता है.

किस दिन व्रत रखें और पारण कब करें?

स्मार्त परंपरा मानने वाले गृहस्थ 20 नवंबर को व्रत रखें. वैष्णव संप्रदाय से जुड़े श्रद्धालु अपने गुरु अथवा मंदिर के कैलेंडर के अनुसार 21 नवंबर का पालन करें.

नई दिल्ली के लिए पारण का समय

20 नवंबर 21 नवंबर: दोपहर 1:11 से 3:18 बजे

21 नवंबर, गौण/वैष्णव 22 नवंबर: सुबह 6:49 से 8:56 बजे

20 नवंबर के व्रत का पारण अगली सुबह उठते ही नहीं करना है. 21 नवंबर को हरिवासर दोपहर 12:07 बजे समाप्त होगा. पंचांग में निर्धारित पारण अवधि इसके बाद है. दूसरे शहरों में स्थानीय पारण समय देखें. परिवार में जिस परंपरा से एकादशी होती आई है, उसी के अनुसार तारीख चुनें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.