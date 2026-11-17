Amla Navami 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है. इसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन दिन किया गया जप, तप, दान और पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका कई गुना फल प्राप्त होता है.

इस साल अक्षय नवमी का पर्व 18 नवंबर 2026 को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. शास्त्रों के मुताबिक, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में यदि आप इस दिन अपनी राशि के अनुसार आंवले से जुड़े विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

अक्षय नवमी 2026: सभी 12 राशियों के लिए विशेष उपाय

मेष राशि: इस राशि के लोगों को अक्षय नवमी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से आराधना करनी चाहिए. पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार कच्चा सूत(धागा) या लाल कलावा लपेटें. ऐसा करने से करियर और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के लोग सुबह स्नान के बाद आंवले के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद रंग की मिठाई, दूध या चावल का दान करें. इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

मिथुन राशि: इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. साथ ही किसी विद्यार्थी को पुस्तक, कॉपी या हरे रंग की वस्तु का दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

कर्क राशि: कर्क राशि के लोगों को आंवले के पेड़ का पूजन करने के बाद अक्षत (चावल) या सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए. यह उपाय मानसिक शांति देता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है.

सिंह राशि: सिंह राशि के लोग पूरी श्रद्धा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करें और उसके बाद पेड़ की 7 बार परिक्रमा लगाएं. इस उपाय से लंबे समय से अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होने लगते हैं.

कन्या राशि: इस पावन तिथि पर कन्या राशि के लोगों को आंवले के पेड़ की जड़ में जल, रोली और अक्षत अर्पित करना चाहिए. साथ ही पेड़ के आसपास साफ-सफाई कर पौधे की सेवा करने से सौभाग्य जागृत होता है.

तुला राशि: तुला राशि के लोगों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए. इसके अलावा मंदिर में या किसी निर्धन को ताजे आंवले का दान करने से धन आगमन के योग बनते हैं.

वृश्चिक राशि: इस राशि के लोगों को आंवले के वृक्ष की पूजा-अर्चना करने के साथ ही लाल रंग के वस्त्र, मसूर की दाल या गुड़ का दान करना चाहिए. इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.

धनु राशि: धनु राशि के लोग अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी संयुक्त रूप से पूजा करें. यह उपाय आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाता है और घर में स्थायी समृद्धि लाता है.

मकर राशि: शनि प्रधान मकर राशि के लोगों को इस दिन ब्राह्मणों या असहाय लोगों को आंवला और अनाज का दान करना चाहिए. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही अड़चनें समाप्त होती हैं.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोग भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के बाद उन्हें आंवले का भोग लगाएं. पूजन संपन्न होने पर किसी ब्राह्मण को आंवला भेंट करना अत्यंत शुभ फलदायी रहता है.

मीन राशि: इस राशि के लोगों को दिन में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए. इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है.

अक्षय नवमी पर सभी के लिए 4 अचूक और सर्वमान्य उपाय:

1. आंवला वृक्ष का पूजन: सुबह स्नान के बाद आंवले के पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर हल्दी-रोली से तिलक कर घी का दीपक जलाएं.

2. परिक्रमा और रक्षासूत्र: पूजा के बाद अपनी मनोकामना दोहराते हुए आंवले के तने पर 7, 9 या 11 बार कच्चा सूत या लाल कलावा लपेटें.

3. वृक्ष के नीचे भोजन: इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को खीर-पूरी का भोग लगाएं और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है.

4. संध्याकाल में दीपदान: अक्षय नवमी की शाम आंवले के वृक्ष के नीचे घी या तेल का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है.

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