Tarot Rashifal 18 November 2026: नवंबर का यह दिन सभी 12 राशियों के लिए व्यापार में नई ऊंचाइयों, संपत्ति के सौदों, कानूनी जीत और रिश्तों व सेहत में सावधानी बरतने के लिहाज से खास संकेत लेकर आया है. आज सितारों की चाल और टैरो के पत्ते आपकी जिंदगी में क्या नए बदलाव ला रहे हैं, आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज तुला राशि के लोगों को व्यवसाय में उन्नति के साथ भूमि-भवन से लाभ मिलेगा और मिथुन राशि वालों को पुराने कर्ज से छुटकारा हासिल होगा, वहीं मकर राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने और वृश्चिक राशि वालों को पारिवारिक व वैवाहिक रिश्तों में समझदारी दिखाने की खास सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खुशनुमा रहने वाला है. आज आपकी कहीं बाहर घूमने या यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है. जीवन में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप किसी नई या खास तकनीक का सहारा लेंगे, जो भविष्य की योजनाओं को सफल बनाने में काफी फायदेमंद साबित होगी.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों को कोई भी नया सौदा या करार करते समय कागजातों की बारीकी से जांच करनी चाहिए. आज कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अपने जीवनसाथी की बातों और सुझावों को गंभीरता से लें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कोर्ट-कचहरी और कानूनी मामलों में बड़ी राहत लेकर आएगा. आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास को देखकर विरोधी खुद ही पीछे हट जाएंगे. इसके अलावा, पुराने कर्जों को पूरी तरह चुकाने में भी आज आपको सफलता मिलेगी.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी के मुताबिक, कर्क राशि वालों के जीवन में आज कुछ तेज बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यदि आप इस समय किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आपके दोस्त पूरी तरह से मदद के लिए आगे आएंगे और आपका साथ देंगे.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. फिलहाल आमदनी बढ़ाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन पैसों की तंगी के बावजूद आपके जरूरी काम नहीं रुकेंगे. वहीं, लव लाइफ और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के भीतर आज गजब का उत्साह देखने को मिलेगा, लेकिन मन के किसी कोने में अनजाना डर या आशंका भी बनी रह सकती है. सलाह दी जाती है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आवेश में आकर आप अपना बनता हुआ काम खुद ही बिगाड़ सकते हैं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को मौजूदा परिस्थितियों में अपने कारोबार में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी. इस समय आप जमीन या मकान की खरीद-बिक्री से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. आज आपके व्यक्तित्व और आकर्षण से आसपास के लोग काफी प्रभावित रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को घर-परिवार से जुड़े मामलों को बेहद समझदारी और धैर्य से सुलझाना होगा. आज जीवनसाथी के साथ वैवाहिक संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है. खुद को शांत रखने और भलाई के लिए नशे या मदिरापान से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों को आज भावनाओं में बहने के बजाय व्यावहारिक होकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भावुकता आपका नुकसान करा सकती है. खान-पान में लापरवाही और असंतुलित आहार की वजह से आज पेट या सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज नौकरी और कारोबार में कुछ अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी खास काम में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के कारण मन थोड़ा उदास या खिन्न रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज ऐसा लग सकता है कि हालात उनके काबू से बाहर जा रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंत में सब कुछ आपके पक्ष में ही रहेगा. आज घर-परिवार या रिश्तेदारी में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोग आज खुद को नई चीजों या कामों के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस नहीं करेंगे. बीते समय में की गई किसी गलती का आज आपको पछतावा या अहसास हो सकता है. मौसम और थकान के कारण आज आपकी सेहत भी थोड़ी नरम बनी रहेगी.

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