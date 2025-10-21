हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology: मूलांक 3 वालों से जुड़ी 4 खास बातें, करियर, सेहत और सफलता का असली रहस्य जानिए!

Numerology: मूलांक 3 वालों से जुड़ी 4 खास बातें, करियर, सेहत और सफलता का असली रहस्य जानिए!

Moolank 3: अंकशास्त्र में मूलांक 3 की महत्वता काफी अधिक मानी जाती है. गुरु ग्रह स्वामी होने के कारण इनका स्वभाव औरों से काफी अलग होता है. ज्योतिषाचार्य से जानिए मूलांक 3 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 21 Oct 2025 04:57 PM (IST)
Moolank 3: अंकशास्त्र में मूलांक 3 की महत्वता काफी अधिक मानी जाती है. गुरु ग्रह स्वामी होने के कारण इनका स्वभाव औरों से काफी अलग होता है. ज्योतिषाचार्य से जानिए मूलांक 3 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें.

मूलांक 3 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी

1/6
जिस तरह ज्योतिष शास्त्र में राशियों की मदद से व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक उसी तरह अंकशास्त्र में मूलांक के माध्यम से भी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य सहित जीवन के प्रत्येक पहलुओं के बारे में पता लगाया जा सकता है.
जिस तरह ज्योतिष शास्त्र में राशियों की मदद से व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक उसी तरह अंकशास्त्र में मूलांक के माध्यम से भी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य सहित जीवन के प्रत्येक पहलुओं के बारे में पता लगाया जा सकता है.
2/6
आज अंकशास्त्र में हम मूलांक 3 का भाग्यांक और उनसे जुड़ी तमाम चीजों के बारे में बताएंगे. जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3,12,21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. अंक ज्योतिष में इसका काफी महत्व होता है. गुरु ग्रह स्वामी होने के कारण इस अंक के लोग ज्ञानी होने के साथ समृद्धशाली होते हैं.
आज अंकशास्त्र में हम मूलांक 3 का भाग्यांक और उनसे जुड़ी तमाम चीजों के बारे में बताएंगे. जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3,12,21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. अंक ज्योतिष में इसका काफी महत्व होता है. गुरु ग्रह स्वामी होने के कारण इस अंक के लोग ज्ञानी होने के साथ समृद्धशाली होते हैं.
3/6
मूलांक 3 वाले लोग काफी प्रभावशाली होते हैं. यह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर होते हैं. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक मूलांक 3 के लोगों के अंदर ये 4 बातें उन्हें औरों से अलग बनाती हैं. ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने के साथ अहंकारी व्यक्तित्व से भरे होते हैं. एक मिनट के लिए इन्हें पैसा न भी मिले तो चलेगा, लेकिन इज्जत पूरी चाहिए.
मूलांक 3 वाले लोग काफी प्रभावशाली होते हैं. यह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर होते हैं. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक मूलांक 3 के लोगों के अंदर ये 4 बातें उन्हें औरों से अलग बनाती हैं. ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने के साथ अहंकारी व्यक्तित्व से भरे होते हैं. एक मिनट के लिए इन्हें पैसा न भी मिले तो चलेगा, लेकिन इज्जत पूरी चाहिए.
4/6
मूलांक 3 के लोग नेम-फेम पाने के इच्छुक होते हैं. इन्हें काफी सोच-विचार करके काम करना पसंद है. भौतिक सुख (materialistic happiness) के साथ इनकी गहरी रुचि आध्यात्मिकता में भी होती है. नेक दिल होने के साथ इन्हें किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं है.
मूलांक 3 के लोग नेम-फेम पाने के इच्छुक होते हैं. इन्हें काफी सोच-विचार करके काम करना पसंद है. भौतिक सुख (materialistic happiness) के साथ इनकी गहरी रुचि आध्यात्मिकता में भी होती है. नेक दिल होने के साथ इन्हें किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं है.
5/6
3 नबंर इसलिए भी खास है क्योंकि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी दर्शाते हैं. जिसके कारण इनमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है. इसके अलावा मूलांक 3 के लोग किसी को भी अच्छी सलाह देने में माहिर होते हैं. इस मूलांक के लोगों को जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए.
3 नबंर इसलिए भी खास है क्योंकि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी दर्शाते हैं. जिसके कारण इनमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है. इसके अलावा मूलांक 3 के लोग किसी को भी अच्छी सलाह देने में माहिर होते हैं. इस मूलांक के लोगों को जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए.
6/6
मूलांक 3 वालों का भाग्यांक भी 3 ही होता है, जिस वजह से इन्हें शराब और मांस के सेवन से बचना चाहिए. क्योंकि मूलांक 3 का ग्रह एक आध्यात्मिक ग्रह है. मूलांक 3 वाले चाह ले तो ये पहाड़ में भी छेद कर सकते हैं. कहने का मतलब अच्छी दिशा में काम करने से इन्हें सफलता मिलनी निश्चित है. 
मूलांक 3 वालों का भाग्यांक भी 3 ही होता है, जिस वजह से इन्हें शराब और मांस के सेवन से बचना चाहिए. क्योंकि मूलांक 3 का ग्रह एक आध्यात्मिक ग्रह है. मूलांक 3 वाले चाह ले तो ये पहाड़ में भी छेद कर सकते हैं. कहने का मतलब अच्छी दिशा में काम करने से इन्हें सफलता मिलनी निश्चित है. 
Published at : 21 Oct 2025 04:57 PM (IST)
Tags :
Ank Shastra NUMEROLOGY Moolank

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget