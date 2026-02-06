हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerology: नाम बदलने से बदल सकती है किस्मत! जानें कैसे सही नाम दिलाएगा पैसा, पावर और प्रसिद्धि?

Numerology Astrology: अंक ज्योतिष के मुताबिक, एक सही मूलांक-भाग्यांक से मेल खाता नाम व्यक्ति को धन, स्थिरता और पहचान देता है, जबकि गलत अक्षर जीवन में रुकावटें और संघर्ष बढ़ा देता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 06 Feb 2026 02:29 PM (IST)


Numerology Astrology: हमारे जीवन में नाम का बेहद महत्व होता है. नाम न केवल दस्तावेज (Documents) और दैनिक जीवन में काम आता है, बल्कि नाम हमारी पहचान का आधार भी होता है, जिससे लोग हमें पहचानते हैं.नाम की वाइब्रेशंस का हमारे जीवन में काफी गहरा प्रभाव पड़ता है. अंक ज्योतिष के मुताबिक, कुछ नाम इस तरह के होते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में दुख और कष्टों का अंबार लग जाता है. 

Numerology: इन डेट ऑफ बर्थ पर जन्में लोगों का जीवन में मात दे पाना हैं मुश्किल, जानें इनकी खूबियां!

अंक ज्योतिष की माने तो नाम हमेशा ही हमें अपने मूलांक के आधार पर रखना चाहिए. नाम में एक अक्षर कम या ज्यादा करने से भी कभी-कभी हमारा नाम सेट हो जाता है और बेकार की वाइब्रेशंस अच्छी ऊर्जा में बदल जाती है. आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के मुताबिक नाम कैसा रखा जाए?

आज के समय में नाम बदलने का फैशन ही नहीं, बल्कि जरूरत भी हो गई है. फिल्म इंडस्ट्रीज में रितिक रोशन से लेक सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, करिश्मा कपूर, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना जैसे बड़े सेलिब्रिटीज ने भी हाल में ही अपना नाम चेंज किया है. सालों पहले मोहम्मद यूसुफ ने दिलीप कुमार बनकर नाम की ऊर्जा से फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने करियर को सफल बना लिया था. 

न्यूमरोलॉजी के अनुसार कैसे रखें नाम?

नए बच्चे का का नाम रखने से पहले उसे मूलांक और भाग्यांक की गणना करना चाहिए. किसी जानकार अंक ज्योतिष विशेषज्ञ से मिलकर उसके नाम के लिए पूछे. बच्चे या खुद के लिए नाम कभी भी मूलांक और भाग्य के विपरीत होना अच्छा नहीं है. नाम हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, जो भाग्यांक और मूलांक के बीच अनुकूल नंबर पर आता हो. 

मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक, अनुकूल नाम ही व्यक्ति को जीवन में पैसा और पावर में प्रसिद्धि दिलाता है. ऐसे जातक को जीवन में आमतौर पर संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कम ही करना पड़ता है.

उदाहरण के लिए समझें- कश्मीर, जो अंकशास्त्र के नजरिए से 18 अंक का है, जो पूरी तरह से गलत है. यदि काशमीर नाम तो अंक मुताबिक 19 अंकों का होता है, जो शुभ है. जम्मू न्यूमरोलॉजी और नेमोलॉजी के मुताबिक से 16 अंक आते हैं, जो सामान्यत मध्यम अंक की श्रेणी में आते हैं. फिल्म जंगली में कश्मीर की कली... नहीं बल्कि काशमीर की कली ही गाया गया था, जो सुपरहिट रही थी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 06 Feb 2026 02:29 PM (IST)
Name Ank Shastra NUMEROLOGY
