Numerology: नाम बदलने से बदल सकती है किस्मत! जानें कैसे सही नाम दिलाएगा पैसा, पावर और प्रसिद्धि?

Numerology Astrology: हमारे जीवन में नाम का बेहद महत्व होता है. नाम न केवल दस्तावेज (Documents) और दैनिक जीवन में काम आता है, बल्कि नाम हमारी पहचान का आधार भी होता है, जिससे लोग हमें पहचानते हैं.नाम की वाइब्रेशंस का हमारे जीवन में काफी गहरा प्रभाव पड़ता है. अंक ज्योतिष के मुताबिक, कुछ नाम इस तरह के होते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में दुख और कष्टों का अंबार लग जाता है.

अंक ज्योतिष की माने तो नाम हमेशा ही हमें अपने मूलांक के आधार पर रखना चाहिए. नाम में एक अक्षर कम या ज्यादा करने से भी कभी-कभी हमारा नाम सेट हो जाता है और बेकार की वाइब्रेशंस अच्छी ऊर्जा में बदल जाती है. आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के मुताबिक नाम कैसा रखा जाए?

आज के समय में नाम बदलने का फैशन ही नहीं, बल्कि जरूरत भी हो गई है. फिल्म इंडस्ट्रीज में रितिक रोशन से लेक सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, करिश्मा कपूर, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना जैसे बड़े सेलिब्रिटीज ने भी हाल में ही अपना नाम चेंज किया है. सालों पहले मोहम्मद यूसुफ ने दिलीप कुमार बनकर नाम की ऊर्जा से फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने करियर को सफल बना लिया था.

न्यूमरोलॉजी के अनुसार कैसे रखें नाम?

नए बच्चे का का नाम रखने से पहले उसे मूलांक और भाग्यांक की गणना करना चाहिए. किसी जानकार अंक ज्योतिष विशेषज्ञ से मिलकर उसके नाम के लिए पूछे. बच्चे या खुद के लिए नाम कभी भी मूलांक और भाग्य के विपरीत होना अच्छा नहीं है. नाम हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, जो भाग्यांक और मूलांक के बीच अनुकूल नंबर पर आता हो.

मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक, अनुकूल नाम ही व्यक्ति को जीवन में पैसा और पावर में प्रसिद्धि दिलाता है. ऐसे जातक को जीवन में आमतौर पर संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कम ही करना पड़ता है.

उदाहरण के लिए समझें- कश्मीर, जो अंकशास्त्र के नजरिए से 18 अंक का है, जो पूरी तरह से गलत है. यदि काशमीर नाम तो अंक मुताबिक 19 अंकों का होता है, जो शुभ है. जम्मू न्यूमरोलॉजी और नेमोलॉजी के मुताबिक से 16 अंक आते हैं, जो सामान्यत मध्यम अंक की श्रेणी में आते हैं. फिल्म जंगली में कश्मीर की कली... नहीं बल्कि काशमीर की कली ही गाया गया था, जो सुपरहिट रही थी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.