हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान

दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान

Delhi News: दिल्ली दरगाह हजरत निजामुद्दीन में सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का बाथरूम में गीजर ब्लास्ट से निधन हो गया. इस घटना के बाद परिवार और लोगों में शोक है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Feb 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की प्रसिद्ध दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन में एक दुखद हादसा हुआ. दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का बाथरूम में अचानक गीजर ब्लास्ट होने से निधन हो गया. यह घटना कल शाम (7 फरवरी) के समय हुई.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी ख्वाजा हसन सानी निजामी के भतीजे थे. परिवार और दरगाह के लोग इस हादसे से सदमे में हैं. बताया गया है कि गीजर ब्लास्ट के कारण बाथरूम में अचानक आग और विस्फोट हुआ, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों और दरगाह प्रशासन ने तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ है, लेकिन पुलिस इसकी जांच कर रही है. दरगाह के लोग और श्रद्धालु सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके लिए श्रद्धांजलि और दुःख व्यक्त किया जा रहा है.

घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी- प्रशासन

इस हादसे ने सभी को हैरान और दुखी कर दिया है. दरगाह प्रशासन ने बताया कि मृतक के परिवार के साथ पूरी मदद की जाएगी और घटना के कारणों की गहन जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी की अचानक मृत्यु से दरगाह और उनके परिवार में गहरा शोक व्याप्त है. सभी लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं.

Published at : 08 Feb 2026 07:15 AM (IST)
