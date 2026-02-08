उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'

उत्तराखंड के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रामीणों ने भव्य और आत्मीय स्वागत किया. गांव में उनके आगमन पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा. ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, कोटद्वार, देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों से आए प्रशंसक, रिश्तेदार, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सीएम योगी से मिलने के लिए उनके आवास के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. कई लोग अपने मित्रों और परिजनों को भी सीएम योगी से मिलवाने पंचूर पहुंचे थे.

शनिवार को सीएम योगी गांव भ्रमण पर निकले तो रास्ते में मिलने वाले बच्चों और ग्रामीणों से बेहद स्नेहपूर्वक मिले. छोटे-बड़े बच्चों को दुलारते हुए उन्होंने सभी से बातचीत की और फोटो भी खिंचवाई. इसी दौरान एक छोटा बच्चा फूल लेकर सीएम योगी के पास पहुंचा और उनके पैर छुए. इस पर योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को चॉकलेट की एक पोटली भेंट की. बच्चा वह पोटली अपने दादा को देने लगा, जिस पर सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, “हम भी तेरे दादा लगते हैं.” यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भावुक और यादगार बन गया.

नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद

सीएम योगी के आवास पर नवविवाहित जोड़े भी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे. शिवानी बडोला और योगेश सेमवाल नामक नवदंपती ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. इसके अलावा कुछ ग्रामीण युवतियां अपनी शादी का कार्ड लेकर सीएम योगी से मिलने पहुंचीं और उन्हें विवाह समारोह में आने का निमंत्रण दिया. योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए विवाह में शामिल होने की हामी भरी और फोटो खिंचवाई.

सीएम ने नाम से सभी को पहचाना

कांडी निवासी जयवीर नेगी ने बताया कि जब उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री ने उनका नाम और पता पूछा. पहले पहचान नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पिता और चाचा का नाम बताया, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पहचान लिया और उनके पिता व चाचा का हालचाल भी जाना. इससे ग्रामीणों में मुख्यमंत्री की स्मरण शक्ति और आत्मीयता को लेकर विशेष चर्चा रही.

दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत सीएम योगी ने जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर में नव निर्मित दोमंजिला कक्षा-कक्ष भवन का लोकार्पण किया और पंचूर गांव में निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण भी किया. शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे गांव भ्रमण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों और बच्चों के साथ समय बिताया. शाम को अपनी माता से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी दोनों बहनों और वहां मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया.

फलदार पौधों के लिए प्रोत्साहित किया

दोपहर करीब सवा तीन बजे सीएम योगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय पहुंचे, जहां प्राचार्य प्रो. योगेश कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 128 बटालियन कश्याली के कर्नल एस. सिद्दीकी व प्राचार्य के साथ परिसर में आम का पौधा रोपा. उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल फलदार पौधों के रोपण के निर्देश भी दिए. इसी सत्र से बीएससी की शुरुआत पर नव निर्मित विज्ञान और कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया तथा स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट को खेल मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए. इसके बाद सीएम योगी हेलिकॉप्टर से जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए.