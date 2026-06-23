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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रKendra Yog 2026: सावधान! 26 जून का दुर्लभ केंद्र योग बदल सकता है इन 4 मूलांक वालों की जिंदगी

Kendra Yog 2026: सावधान! 26 जून का दुर्लभ केंद्र योग बदल सकता है इन 4 मूलांक वालों की जिंदगी

Kendra Yog 2026: 26 जून का केंद्र योग कुछ मूलांक वालों के लिए खास संकेत लेकर आ रहा है. यह समय आत्मविश्वास, सोच और फैसलों में बदलाव का इशारा देता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी माना जा रहा है.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 23 Jun 2026 07:00 PM (IST)
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Kendra Yog 2026: क्या 26 जून आपके लिए कोई खास संदेश लेकर आ रहा है? अंक ज्योतिष के अनुसार इस दिन बनने वाला दुर्लभ केंद्र योग कुछ मूलांक वालों की किस्मत, आत्मविश्वास और फैसलों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है. जब सूर्य और वरुण (Neptune) 90 डिग्री के खास कोण पर आते हैं, तो यह योग व्यक्ति की सोच, नेतृत्व क्षमता, मानसिक स्थिति और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत देता है.

खास बात यह है कि इस बार इस योग का सबसे ज्यादा असर मूलांक 1 वालों पर पड़ने की संभावना है. वहीं मूलांक 4, 5 और 8 के लोगों के जीवन में भी इसके कारण कुछ अहम घटनाएं और बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी को सफलता और आत्मविश्वास का साथ मिलेगा, तो किसी को निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.

क्या आपका जन्म भी 1, 4, 5 या 8 मूलांक में आता है? जानिए 26 जून का यह केंद्र योग आपके लिए शुभ अवसर लेकर आ रहा है या सावधानी का संकेत.

मूलांक 1: आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में होगी वृद्धि

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 माना जाता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है और केंद्र योग में सूर्य की प्रमुख भूमिका रहने वाली है.

इस दिन आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर बढ़ सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने का उत्साह मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आ सकती है और लोग आपके विचारों को महत्व दे सकते हैं. लेकिन सफलता के साथ अहंकार का भाव भी बढ़ सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना जरूरी होगा. यदि आप टीम के साथ काम करते हैं, तो सहयोग की भावना आपके लिए अधिक लाभकारी साबित हो सकती है.

मूलांक 4: भ्रम और मानसिक दबाव से बचने की जरूरत

मूलांक 4 वालों के लिए यह केंद्र योग कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. इस दौरान निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बन सकती है. कई बार आपको लग सकता है कि आप सही दिशा में हैं, लेकिन परिस्थितियां भ्रम पैदा कर सकती हैं.

ऐसे में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. करियर, निवेश या निजी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर धैर्य रखें. मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है, इसलिए सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

Kendra Yog 2026: सावधान! 26 जून का दुर्लभ केंद्र योग बदल सकता है इन 4 मूलांक वालों की जिंदगी

मूलांक 5: सोच-समझकर उठाएं कदम

मूलांक 5 के लोगों के लिए भी यह समय सावधानी का संकेत देता है. इस दौरान भावनाओं या किसी के प्रभाव में आकर निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है. केंद्र योग के प्रभाव से कुछ मामलों में भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लग सकता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी बड़े आर्थिक या व्यावसायिक फैसले से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें. परिवार और मित्रों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी रहेगा.

मूलांक 8: मेहनत का मिलने लगेगा फल

वहीं अगर आपका मूलांक 8 है, तो यह केंद्र योग आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है. लंबे समय से की जा रही मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलने की संभावना है. करियर और व्यवसाय में प्रगति के अवसर बन सकते हैं.

लेकिन आपको आर्थिक मामलों में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी निवेश या पैसों से जुड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. यदि आप सोच-समझकर कदम उठाएंगे, तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. यह समय अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का है.

केंद्र योग के दौरान ध्यान देने योग्य बातें:

26 जून का केंद्र योग हर व्यक्ति को अलग-अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है. अंक ज्योतिष केवल संभावित संकेत देता है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अपनी परिस्थितियों और व्यावहारिक सोच को प्राथमिकता देना जरूरी है. आत्मविश्वास, धैर्य और संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने पर इस दिन की ऊर्जा का बेहतर लाभ लिया जा सकता है.

यह भी पढ़े- Numerology: जन्म की तिथि से खुलता है आपका दिव्य रहस्य! जानिए कौन-से देवता हैं आपके अदृश्य रक्षक और कैसे पाएं उनकी कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 23 Jun 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Mulank NUMEROLOGY Kendra Yoga 26 June 2026
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