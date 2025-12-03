हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा: साल की सबसे शक्तिशाली रात, जब पूरी होंगी जीवन की 2 बड़ी इच्छाएं!

4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा: साल की सबसे शक्तिशाली रात, जब पूरी होंगी जीवन की 2 बड़ी इच्छाएं!

Margashirsha Purnima 2025: 4 दिसंबर 2025, गुरुवार को साल का आखिरी पूर्णिमा है, जो काफी शक्तिशाली माना जा रहा है. इस दिन एक सरल साधना करने से जीवन की दो मुख्य इच्छाओं की पूर्ति होती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 03 Dec 2025 01:55 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Margashirsha Purnima 2025: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है. इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा, गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को है. बात की जाए चंद्रोदय के समय की तो सुबह 8 बजकर 37 मिनट बजे से शुरू होगी और अगले दिन 5 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 43 मिनट पर समाप्त होगी.

चंद्रोदय का समय 4 बजकर 35 मिनट है. इस दिन एक खास साधना करने से जीवन की दो मनोकामनाएं पूर्ण होती है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें विशेष साधना

4 दिसंबर 2025, गुरुवार की रात कोई आम रात नहीं हैं, यह एक दिव्य रात है जब ब्रह्मांड में दो अत्यंत शुभ संयोग एक साथ बनते हैं. एक ऐसा योग जिसमें दो मुख्य इच्छाएं होती हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी की दो मुख्य इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. 

4 दिसंबर गुरुवार को जब आसमान शांत, ठंडा, रोशनी से भरा और पूर्णिमा का चांद उदित हो, उस समय आपको एक सरल लेकिन अत्यंत लाभकारी साधना को करना है. यह साधना आपके जीवन की 2 इच्छाओं को पूरा कर सकती है. 

इसके लिए सबसे पहले एक साफ गिलास में पानी भर लें. पानी के गिलास के साथ चांद के पास खड़े हो जाएं. अपने मन और मस्तिष्क को शांत अवस्था में लाएं. और मन ही मन अपनी 2 इच्छाओं को साफ-साफ बोलें.

साधना को करते समय आपकी भावना जितनी सक्रिय रहेगी, उतनी ही जल्दी ये एनर्जी आपके जिंदगी में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगी.

साल का आखिरी और प्रभावशाली पूर्णिमा

उस गिलास को दोनों हाथों से पकड़ें और धीरे-धीर चांद की ओर ले जाए जैसे आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं. इसके बाद चांद की शीतलता रोशनी में उस पानी को पिएं. यह साल की आखिरी और सबसे प्रभावशाली पूर्णिमा है. यह कोल्ड मून हैं जो मनोकामना की पूर्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

इस रात किया गया संक्लप, विश्वास  और आह्वान खाली नहीं जाता है. सच्चे मन से पूर्णिमा की रात की गई ये साधना आपकी दोनों मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेगी. इस बात पर विश्वास करें कि, चंद्रदेव की कृपा कभी भी खाली नहीं जाती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 03 Dec 2025 01:55 PM (IST)
Full Moon Purnima 2025 Margashirsha Purnima 2025

Frequently Asked Questions

क्या यह पूर्णिमा खास है?

हां, यह साल की आखिरी और सबसे प्रभावशाली पूर्णिमा है, जिसे 'कोल्ड मून' भी कहा जाता है. इस दिन किया गया संकल्प और आह्वान खाली नहीं जाता.

