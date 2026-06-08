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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 8 June 2026: क्या आज कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएगा रोमांस का नया मोड़?

Aaj ka Love Rashifal 8 June 2026: क्या आज कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएगा रोमांस का नया मोड़?

Aaj ka Love Rashifal 8 June 2026: क्या कुंभ राशि वालों के रिश्तों में आज बढ़ेगी नजदीकियां? क्या पार्टनर के साथ खास समय बिताने का मौका मिलेगा और सिंगल लोगों को प्यार का इजहार करने का अवसर मिलेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 Jun 2026 01:43 AM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 8 June 2026: प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए कई नए संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और चन्द्रमा-राहु ग्रहण दोष का प्रभाव भी बना रहेगा, जिससे कुछ राशियों को रिश्तों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. वहीं शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश से प्रेम, भावनाओं और पारिवारिक रिश्तों में कोमलता बढ़ेगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि – रिश्तों में बढ़ेगी समझदारी

आज प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति के करीब आ सकते हैं. रिश्तों में आपकी सलाह और समझदारी की सराहना होगी.

वृषभ राशि – प्रेम में मिलेगा सरप्राइज

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. परिवार का माहौल भी खुशियों से भरा रहेगा.

मिथुन राशि – रिश्तों में बढ़ेगा सम्मान

आज प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा. पार्टनर आपकी उपलब्धियों से खुश होगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की संभावना बन सकती है. परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद भी मिलेगा.

कर्क राशि – गलतफहमी से बचें

आज प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है. पार्टनर के साथ बातचीत में संयम रखें. शादीशुदा लोगों को परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा. सिंगल लोगों को नए रिश्तों में जल्दबाजी से बचना चाहिए.

सिंह राशि – प्रेम में आएगी मधुरता

आज प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है.

कन्या राशि – पार्टनर की खुशी में मिलेगी खुशी

आज प्रेम जीवन खुशियों से भरा रहेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिलने या किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना है. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

तुला राशि – रिश्तों में मिलेगा नया उत्साह

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि – भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं. पार्टनर के साथ विचारों का मतभेद संभव है. शादीशुदा लोगों को रिश्तों में धैर्य बनाए रखना होगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है.

धनु राशि – रिश्तों में मिलेगा सहयोग

आज प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और सहयोग करेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के संकेत हैं.

मकर राशि – प्रेम में बढ़ेगा अपनापन

आज प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार और पार्टनर दोनों का सहयोग मिलेगा. शादीशुदा लोगों के लिए दिन रोमांटिक रह सकता है. सिंगल लोगों को किसी परिचित व्यक्ति से प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि – रोमांस के लिए अनुकूल दिन

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या समय बिताने की योजना बन सकती है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा. सिंगल लोगों को अपने दिल की बात कहने का मौका मिल सकता है.

मीन राशि – रिश्तों में रखें धैर्य

आज प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. पार्टनर के साथ गलतफहमी या संवाद की कमी महसूस हो सकती है. शादीशुदा लोगों को रिश्ते सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 01:43 AM (IST)
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