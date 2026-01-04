हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Weekly Love Horoscope 2026: इस हफ्ते कुंभ की लव लाइफ में आएगा प्यार का नया रंग

Kumbh Weekly Love Horoscope 2026: इस हफ्ते कुंभ की लव लाइफ में आएगा प्यार का नया रंग

Kumbh Weekly Love Horoscope 5-11 January 2026: नए साल का पहला सप्ताह कुंभ राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. जानें 5-11 जनवरी तक कुंभ का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Jan 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहेगा. ग्रहों की चाल इस समय भावनाओं को नई दिशा और गहराई दे रही है, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी. कुछ राशियों के लिए यह समय प्यार में नई शुरुआत का संकेत देगा तो वहीं कुछ लोगों को अपने पार्टनर को बेहतर ढंग से समझने और संवाद बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी. पुराने गिले-शिकवे दूर होने और रिश्तों में नयापन आएगा. आइए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा जी से जानते हैं कुंभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल (Kumbh Saptahik Rashifal)

कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा. आप अपने रिश्ते को दोस्ती और समझदारी के आधार पर आगे बढ़ाना पसंद करते हैं और इस सप्ताह यही सोच आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. पार्टनर के साथ दोस्ताना रिश्ता और मजबूत होगा. खुलकर बातचीत करने से आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. साथ में समय बिताने और किसी नई गतिविधि को आजमाने के अवसर मिल सकते हैं.

सप्ताह के दौरान कभी-कभी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. इसका कारण आपकी स्वतंत्र सोच या अपने विचारों में ज्यादा उलझे रहना हो सकता है. ऐसे में पार्टनर को नजरअंदाज न करें और उनकी भावनाओं को भी उतनी ही अहमियत दें. किसी भी मुद्दे पर अपने विचार थोपने से बचें, वरना छोटी बात भी तनाव का कारण बन सकती है. संवाद और धैर्य से काम लेंगे तो हालात जल्दी संभल जाएंगे.

जो कुंभ राशि के लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह खास संकेत लेकर आ रहा है. सोशल मीडिया, दोस्तों या किसी ग्रुप एक्टिविटी के जरिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. शुरुआत दोस्ती से होगी, लेकिन धीरे-धीरे भावनाएं गहराने के संकेत हैं. जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय रिश्ते को समय दें और सामने वाले को समझने की कोशिश करें.

शुभ रंग- बैंगनी
उपाय- शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को काले कपड़ों का दान करें और रिश्तों में सामंजस्य की कामना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 04 Jan 2026 09:59 PM (IST)
Kumbh Saptahik Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Aquarius Weekly Love Horoscope 2026
