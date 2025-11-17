हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weekly love horoscope: 17 से 23 नवंबर 2025, आपके प्यार, रिश्ते और रोमांस में क्या बदलने वाला है? राशि अनुसार जानिए

Weekly love horoscope: 17 से 23 नवंबर 2025, आपके प्यार, रिश्ते और रोमांस में क्या बदलने वाला है? राशि अनुसार जानिए

Love Horoscope weekly 17 से 23 नवंबर 2025 तक बन रहे राजयोग के प्रभाव से सभी राशियों के प्रेम जीवन में होंगे कुछ बदलाव, जानें आपकी राशि के लिए इस सप्ताह कैसा रहेगा?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Nov 2025 04:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Weekly Love Horoscope 17 to 23 November 2025: इस सप्ताह (17 नवंबर से 23  नवंबर 2025) विभिन्न राशियों के प्रेम जीवन में रोमांस और रोमांच दोनों देखने को मिल सकते हैं.चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में, सितारे आपके रिश्तों पर अपनी खास छाप छोड़ेंगे. जानिए हर राशि के लिए इस सप्ताह क्या खास है... 

मेष (Aries)- रोमांस और संवाद की चमक

इस हफ्ते प्रेम जीवन में रोमांस और मधुर संवाद आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे.पार्टनर के साथ समय बिताने से जुड़ाव गहरा होगा.सिंगल लोगों के लिए नए आकर्षण और दोस्ती से प्रेम संबंध बनने की संभावना है.सप्ताह के मध्य में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.सप्ताह के अंत में छोटी-छोटी नोक-झोंक हो सकती हैं,इसलिए संयम बनाए रखें.रोमांटिक मूमेंट्स का आनंद लेने के लिए कोई डेट या सैर प्लान करें.

  • उपाय: लाल कपड़े पहनें और हरे रंग के फूल घर में रखें.

वृषभ (Taurus)- स्थिरता और मधुरता

सप्ताह की शुरुआत में प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी. पार्टनर के साथ रोमांटिक पल आपके रिश्ते को मजबूती देंगे. सिंगल लोगों के लिए किसी नए दोस्त या संपर्क से आकर्षण बढ़ सकता है. सप्ताह के मध्य में पुराने झगड़े का समाधान संभव है. धैर्य और समझदारी से आप रिश्तों में स्थिरता बनाए रखेंगे पार्टनर के साथ सहयोग मिलेगा सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ किसी आउटिंग या डेट का आनंद लें.वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा.

  • उपाय: गुलाबी या सफेद कपड़े पहनें और मिठाई का आदान-प्रदान करें.

मिथुन (Gemini)- भावनाओं का प्रवाह

इस हफ्ते भावनाओं में संवेदनशीलता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ रोमांस और संवाद बेहतर होगा. सिंगल लोगों के लिए दोस्त या परिचित से रोमांटिक कनेक्शन बनने की संभावना है. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से रिश्ते में स्थिरता आएगी.लिविंग रिलेशन में है रिश्ते में उतार चढ़ाव बनेगा संवाद करते समय आवेश में नहीं करे, सप्ताह के अंत में किसी नई योजना से रोमांस में उत्साह बढ़ेगा.पार्टनर के साथ रोमांटिक पल का आनद ले .

  • उपाय: नीले रंग के कपड़े पहनें और पार्टनर के लिए छोटा गिफ्ट लें.

कर्क (Cancer)- स्थिरता और समझदारी

पार्टनर के साथ भावनाओं का आदान-प्रदान इस सप्ताह बेहतर रहेगा.पुरानी विवाद दूर होगा जिसे लव लाइफ में आनंदित समय व्यतित होगा ,सिंगल लोगों के लिए पुराने आकर्षण से संपर्क बढ़ सकता है.सप्ताह के मध्य में रोमांटिक यात्रा लाभदायक रहेगी.छोटे मतभेद नजरअंदाज करना और साथी की भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों को मजबूत करेगा.पार्टनर के साथ बिताए पल सुकून भरा रहेगा परिवार की बात पर ध्यान दे.

  • उपाय: चांदी का गहना पहनें और रात में ध्यान या प्रार्थना करें.

सिंह (Leo)- रोमांच और अनुभव

सप्ताह की शुरुआत में रोमांचक पल बढ़ेंगे. पार्टनर के साथ नए अनुभव और रोमांटिक पल आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे.साथी के साथ आपसी समझदारी मन को प्रसन्न रखेगा .सिंगल लोगों के लिए नए रोमांस की संभावना है. सप्ताह के मध्य में किसी तनाव या मतभेद से दूर रहें. सप्ताह के अंत में किसी खास जगह जाने का विचार लाभकारी रहेगा. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कार्य को लेकर व्यस्त रहेगे लेकिन एक दुसरे को समय दे.

  • उपाय: पीले या सुनहरे रंग के कपड़े पहनें और रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें.

कन्या (Virgo)- समझदारी और स्थिरता

इस हफ्ते प्रेम जीवन में स्थिरता और समझदारी रखे रिश्ते में उतार चढ़ाव बनेगा,अपनी गुस्सा पर नियंत्रण करे पार्टनर के साथ छोटी-छोटी नोक-झोंक भी रिश्ते को मजबूत करेंगी. लिविंग रिलेशन में है मन में सकारत्मक विचार रखे 20 नवम्बर से लव लाइफ में बदलाव आएगा रिश्ता मजबूत बनेगा .सिंगल लोगों के लिए दोस्ती से प्यार में बदलने का समय है. पार्टनर से रोमांटिक बात करे ,रोमांटिक गिफ्ट या सरप्राइज़ से खुशियां बढ़ेंगी.

  • उपाय: हरा रंग पहनें और पार्टनर के लिए हाथ से लिखा नोट दें.

तुला (Libra)- रोमांस और आकर्षण

इस सप्ताह लव लाइफ को लेकर सुरुआत में चिंतित रहेगे थोड़ी स्थति चिंता पूर्वक रहेगा जैसे दिन आगे बढेगा रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढेगा .पार्टनर के साथ संवाद में मिठास बढ़ेगी. सिंगल लोगों के लिए नए संपर्क से प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना है साथी के साथ जुड़ाव अच्छा महसूस करेगे .सप्ताह के मध्य में पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं. वैवाहिक जीवन में में प्रसन्न रहेगे सप्ताह के अंत में रोमांटिक सरप्राइस योजना बनाएं.

  • उपाय: गुलाबी या हल्के लाल रंग पहनें. फूल और मिठाई बांटें.

वृश्चिक (Scorpio)- गहराई और भावनाएं

इस सप्ताह रिश्ते को लेकर थोडा कन्फ्यूजन की स्थति बनेगी लेकिन आपसी समझदारी से रिश्ता में बना हुआ दरार की मिटा सकते है प्रेम जीवन में रोमांचक प्रेम रहने से जीवन में रोमांच और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी. सिंगल लोगों के लिए नए परिचित से प्रेम संबंध बनने की संभावना है. सप्ताह के अंत में रोमांटिक डेट या यात्रा लाभदायक रहेगी.सोच सकारात्मक रखे रिश्ता मजबूत बनेगा .

  • उपाय: लाल कपड़े पहनें और घर में सुगंधित दीपक जलाएं

धनु (Sagittarius)- खुशियां और रोमांस

सप्ताह की शुरुआत में प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ संबंधों में संवाद अच्छा रहेगा.प्रेम जीवन में धीरे -धीरे सकारत्मक बदलाव होगा.लिविंग रिलेशन में है रिश्ते में गर्माहट बन सकती है दोनों एक दुसरे को समय दे सप्ताह के अंत तक रिश्ता मजबूत बनेगा.सिंगल लोगों के लिए नई मुलाकात लाभकारी साबित हो सकती है. सप्ताह के मध्य में किसी यात्रा या आउटिंग से रोमांस में उत्साह बढ़ेगा. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ समय बिताए.

  • उपाय: नीले और सफेद कपड़े पहनें। पार्टनर के लिए छोटा गिफ्ट दें.

मकर (Capricorn)- स्थिरता और समझदारी

मकर राशि वाले इस सप्ताह लव लाइफ को लेकर उत्साहित रहेगे पार्टनर की थोड़ी नाराजगी से मायूस रहेगे लेकिन संवाद से अपने रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगे .पार्टनर के साथ भावनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा.सिंगल लोगों के लिए पुराने दोस्त से रोमांस की संभावना है.लिविंग रिलेशन में है सप्ताह के मध्य में छोटे मतभेद से दूर रहें.सप्ताह के अंत में रोमांटिक मूमेंट्स का आनंद लें.वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे.

  • उपाय: सफेद और हल्के नीले कपड़े पहनें. मंदिर में दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius)- उत्साह और रोमांस

इस हफ्ते रोमांस और उत्साह बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताना संबंधों को मजबूत करेगा जिसे दोनों के रिश्ते के बिच प्रेम और विश्वास दिनों मजबूत बनेगा लव लाइफ में परिवार का सहयोग मिलेगा सिंगल लोगों के लिए नए संपर्क से प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं. सिंगल है इस सप्ताह पुराने मित्र से मुलाकात होगी बात बन सकती है .सप्ताह के मध्य में डेट और सरप्राइस रहेंगे. सप्ताह के अंत में धैर्य और समझदारी से मतभेद सुलझाएं.

  • उपाय: हल्के नीले या हरे रंग के कपड़े पहनें. हाथ से गिफ्ट बनाएं.

मीन (Pisces)- भावनात्मक जुड़ाव

इस सप्ताह पार्टनर के साथ रिश्ते में गहराई और समझदारी बढ़ेगी जिसे प्रेम जीवन में सकारात्मक लाभ होगा रिश्ते को लेकर संतुष्ट रहेगे.पार्टनर को सरप्राइस गिफ्ट दे रिश्ते में ताजगी आएगी .सिंगल लोगों के लिए पुराने परिचित से प्रेम संबंध की संभावना है. सप्ताह के मध्य में छोटी यात्रा या आउटिंग से रिश्ते में मिठास आएगी. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान करे . वैवाहिक जीवन में एक दुसरे पर विश्वास में वृद्धि होगी.

  • उपाय: गुलाबी और सफेद कपड़े पहनें. घर में तुलसी या फूल का पौधा लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 17 Nov 2025 04:00 AM (IST)
Frequently Asked Questions

इस सप्ताह (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) प्रेम जीवन के लिए क्या खास है?

इस सप्ताह विभिन्न राशियों के प्रेम जीवन में रोमांस और रोमांच दोनों देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में, सितारे आपके रिश्तों पर अपनी खास छाप छोड़ेंगे।

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस और मधुर संवाद से भरा रहेगा। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में संयम बनाए रखें।

वृषभ राशि के सिंगल लोगों के लिए क्या संभावना है?

वृषभ राशि के सिंगल लोगों के लिए किसी नए दोस्त या संपर्क से आकर्षण बढ़ने की संभावना है।

मिथुन राशि के लिए भावनात्मक सलाह क्या है?

मिथुन राशि वालों के लिए भावनाओं में संवेदनशीलता बढ़ेगी, और संवाद बेहतर होगा। लिविंग रिलेशन में संवाद करते समय आवेश में न आएं।

कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा?

कन्या राशि वालों की लव लाइफ में 20 नवंबर से बदलाव आएगा और रिश्ता मजबूत बनेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक विचार रखें।

