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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 5 August 2026: कारोबार में बरतें सावधानी, जल्दबाजी से हो सकता है नुकसान

Aaj Ka Kanya Rashifal 5 August 2026: कारोबार में बरतें सावधानी, जल्दबाजी से हो सकता है नुकसान

Virgo Horoscope Today: क्या 5 अगस्त 2026 को कन्या राशि वालों को नौकरी, बिजनेस और परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानें करियर, धन, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कन्या राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि सभी महत्वपूर्ण कार्य अपनी निगरानी में ही करवाएं, क्योंकि कर्मचारियों की छोटी-सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है. 

अगर किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने की योजना है, तो पहले उसका सही प्रचार-प्रसार करें, उसके बाद ही ग्राहकों के सामने पेश करें. आज लंबी यात्रा और जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा. किसी आकर्षक निवेश प्रस्ताव के लालच में आने से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर मन में किसी अनजाने डर या तनाव की भावना रह सकती है, जिससे आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है. रोजगार से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें. सरकारी नौकरी से जुड़े लोग किसी भी अनुचित कार्य या शॉर्टकट से दूर रहें, क्योंकि जांच या पूछताछ जैसी स्थिति बन सकती है. नियमों का पालन और ईमानदारी ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में आज सावधानी जरूरी है. किसी भी नए निवेश या बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न करें. लालच में लिया गया निर्णय भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में संतान की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. जीवनसाथी के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने से परिस्थितियां बेहतर होंगी. आज अपनों के साथ समय बिताना और उनका सहयोग करना रिश्तों को मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव के साथ-साथ संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. स्वयं भी पर्याप्त आराम करें और अनावश्यक तनाव से बचने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लगेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने का मन अधिक करेगा. अगर लक्ष्य हासिल करना है, तो मनोरंजन और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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