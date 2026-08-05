Aaj Ka Kanya Rashifal 5 August 2026: कारोबार में बरतें सावधानी, जल्दबाजी से हो सकता है नुकसान

Aaj Ka Kanya Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कन्या राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि सभी महत्वपूर्ण कार्य अपनी निगरानी में ही करवाएं, क्योंकि कर्मचारियों की छोटी-सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है.

अगर किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने की योजना है, तो पहले उसका सही प्रचार-प्रसार करें, उसके बाद ही ग्राहकों के सामने पेश करें. आज लंबी यात्रा और जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा. किसी आकर्षक निवेश प्रस्ताव के लालच में आने से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर मन में किसी अनजाने डर या तनाव की भावना रह सकती है, जिससे आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है. रोजगार से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें. सरकारी नौकरी से जुड़े लोग किसी भी अनुचित कार्य या शॉर्टकट से दूर रहें, क्योंकि जांच या पूछताछ जैसी स्थिति बन सकती है. नियमों का पालन और ईमानदारी ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में आज सावधानी जरूरी है. किसी भी नए निवेश या बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न करें. लालच में लिया गया निर्णय भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में संतान की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. जीवनसाथी के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने से परिस्थितियां बेहतर होंगी. आज अपनों के साथ समय बिताना और उनका सहयोग करना रिश्तों को मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव के साथ-साथ संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. स्वयं भी पर्याप्त आराम करें और अनावश्यक तनाव से बचने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लगेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने का मन अधिक करेगा. अगर लक्ष्य हासिल करना है, तो मनोरंजन और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे.

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