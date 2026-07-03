Aaj ka Vrischhik Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके पराक्रम, अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और करियर की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे, जिससे आपको जरूरत के समय करीबियों और रिलेटिव्स (रिश्तेदारों) से पूरी मदद मिलेगी.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी बड़े व्यावसायिक समझौते, निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन वैश्विक पटल पर बड़ी सफलताएं हासिल करने का है. आज आपका सेंटिमेंट (व्यापारिक सोच) बड़ी सोच के साथ मेल खाएगा, जिसके चलते आप लॉन्ग-टर्म (दीर्घकालिक) निवेश में बड़ी बाजी मारेंगे. बाजार में आपकी छवि एक दूरदर्शी व्यापारी के रूप में उभरेगी. बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग के एक साथ बनने से व्यापार का विस्तार होने के प्रबल योग हैं. विदेशी कंपनियों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स (अनुबंध) फाइनल होने से आपके बिजनेस का टर्नओवर दोगुना हो सकता है, जिससे आपकी धाक जमेगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance राशिफल)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सरकारी नीतियों के लाभ से संचित कोष को बढ़ाने वाला रहेगा. गवर्नमेंट (सरकार) के द्वारा आज टैक्स में कुछ विशेष छूट मिलने से आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की पकड़ को और अधिक मजबूत करने में पूरी तरह सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे मुनाफे का मार्जिन बढ़ेगा. नए अंतरराष्ट्रीय समझौतों और निवेशों से धन की आवक सुगम होगी, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल को नया बूस्ट मिलेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों और फ्रीलांसरों के लिए आज का दिन करियर को चमकाने वाला रहेगा. दफ्तर में बॉस आज आपकी बेहतरीन डिप्लोमेसी (कूटनीति) और पूरी टीम को साथ लेकर चलने की कला के पूरी तरह कायल हो जाएंगे. ऑफिस के किसी पुराने विवादित प्रोजेक्ट को अपनी सूझबूझ से सुलझाने का पूरा क्रेडिट (श्रेय) आज आपको मिलेगा.

जो लोग फ्रीलांसिंग के क्षेत्र में कदम रखने का सोच रहे हैं, उन्हें आज पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट मिल सकता है, जो उनके करियर की दिशा बदल देगा. इसके अलावा, आज आपको किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में एंकर या मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है. आपकी आज की गई नेटवर्किंग आपको करियर के उस मुकाम पर ले जाएगी जहां से आप बड़े पदों के लिए सीधे संपर्क कर सकेंगे.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन उनके सपनों को साकार करने वाला साबित होगा. विशेष रूप से फॉरेन (विदेश) में उच्च शिक्षा या स्टडी का सपना देख रहे छात्रों को आज वीजा (Visa) या प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिलने की कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. प्रतियोगिता और अनुसंधान से जुड़े छात्रों को भी आज अपनी मेहनत के मनमुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही सुखद, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको भाई-बहनों और रिश्तेदारों का पूरा सुख प्रदान करेगा. आज परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक, दार्शनिक या सांस्कृतिक यात्रा की बनाई गई योजना पूरी तरह सफल होगी, जिससे घर में सकारात्मकता आएगी. लव और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में गहरा जुड़ाव रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके भीतर गजब की भीतरी ऊर्जा और उत्साह भरने वाला रहेगा. करियर में मिलने वाले अंतरराष्ट्रीय अवसरों और वीजा की खुशखबरी आपके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह तनावमुक्त और प्रफुल्लित रखेगी. शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद एक्टिव और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे. भीतरी ऊर्जा और शारीरिक फिटनेस के इस बेहतरीन स्तर को बनाए रखने के लिए समय पर भोजन करें और नियमित रूप से प्राणायाम व ध्यान का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Red (लाल)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन महासंयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें, इससे वीजा और विदेशी व्यापार की सभी रुकावटें शीघ्र दूर होंगी.

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