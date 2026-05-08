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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 8 May 2026: वृश्चिक राशि बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय सौदों से होगा बड़ा मुनाफा और ससुराल पक्ष से मिलेगा सरप्राइज

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 8 May 2026: वृश्चिक राशि बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय सौदों से होगा बड़ा मुनाफा और ससुराल पक्ष से मिलेगा सरप्राइज

Scorpio Horoscope 8 May 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन पराक्रम और आर्थिक लाभ का है. जानिए वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए पराक्रम और विजय लेकर आया है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर ग्रहों की स्थिति आपके साहस में वृद्धि करेगी. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे.

शुभ योगों का निर्माण होने से आपके व्यापार और करियर में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. आज आप अपनी बुद्धिमानी से कठिन चुनौतियों को भी अवसर में बदलने में सफल रहेंगे.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. अंतरराष्ट्रीय बदलावों और टैरिफ नीतियों का सीधा फायदा बिजनेसमैन को मिल सकता है. यदि आप इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, तो आज आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. बिजनेस के विस्तार (ग्रोथ और एक्सपेंशन) के लिए आज का दिन शानदार है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी टीम को आगे बढ़ाने में मदद करेगी. आर्थिक रूप से ससुराल पक्ष से किसी बड़े सरप्राइज या सहयोग की प्राप्ति हो सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. आपने जो नई स्किल्स सीखी थीं, उनका फायदा आज आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन के रूप में देखने को मिल सकता है. आपका अपडेटेड प्रोफाइल मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ा देगा, जिससे आप भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे. अच्छी बात यह है कि आज आपको ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप अपनी हॉबी और खुद के लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. भाई-बहनों का सहयोग आपके साहस को बढ़ाएगा. ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा और वहां से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. शाम का समय अपनी पसंद के काम करने या परिवार के साथ बिताने के लिए उत्तम है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. यदि आप किसी कॉम्पिटिशन या प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय आपके लिए 'अमृत' के समान फलदायी रहेगा. आपकी मेहनत और सही समय पर लिए गए निर्णय आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. एकाग्रता बनी रहेगी जिससे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आप काफी सक्रिय और तरोताजा महसूस करेंगे. काम और निजी जीवन के बीच सही संतुलन बनाने से मानसिक तनाव कम होगा. अपनी हॉबी के लिए समय निकालने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, बस नियमित दिनचर्या का पालन करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद चन्दन का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें. इससे सुख-सौभाग्य में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 May 2026 03:35 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रम और विजय लेकर आया है. ग्रहों की स्थिति आपके साहस में वृद्धि करेगी और आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे.

व्यापार और धन के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है?

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. अंतरराष्ट्रीय बदलावों से बिजनेसमैन को फायदा मिल सकता है और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या उम्मीद है?

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी और नई सीखी स्किल्स का फायदा इंक्रीमेंट या प्रमोशन के रूप में मिल सकता है. आपका अपडेटेड प्रोफाइल मार्केट में डिमांड बढ़ा देगा.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. विशिष्ट समय में ध्यान केंद्रित करने से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद मिलेगी.

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह है?

सेहत के मामले में आज आप काफी सक्रिय और तरोताजा महसूस करेंगे. काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने से मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा.

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