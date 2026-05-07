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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 7 May 2026: वृश्चिक राशि विदेशी बाजारों में मचेगी आपके बिजनेस की धूम, डेटा और गणना के क्षेत्र में छात्र स्थापित करेंगे नए कीर्तिमान

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 May 2026: वृश्चिक राशि विदेशी बाजारों में मचेगी आपके बिजनेस की धूम, डेटा और गणना के क्षेत्र में छात्र स्थापित करेंगे नए कीर्तिमान

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 7 मई 2026 व्यापार में विदेशी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और बॉस से बड़ी सुविधा मिलेगी. अविवाहितों के लिए विदेश से आएंगे रिश्ते. जानें आज का वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक और व्यावसायिक ऊंचाइयों को छूने वाला है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (धन और वाणी भाव) में विराजमान हैं, जो आपको सत्कर्म और पुण्य कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. वृश्चिक राशि वालों को आज 'मालव्य योग' और 'साध्य योग' का दोहरा लाभ मिल रहा है, जो आपके आत्मविश्वास को चरम पर रखेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा, इस समय कोई भी नया निवेश करने से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार है. साध्य योग के प्रभाव से आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे और आज आप जो भी डील फाइनल करेंगे, उसमें सफलता निश्चित है. विदेशी बाजारों में आपके प्रोडक्ट्स की भारी मांग रहेगी और आपको लंबी अवधि के बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं. बस ध्यान रखें कि अपनी टीम को साथ लेकर चलें और उनका मनोबल बढ़ाते रहें. धन का संचय बढ़ेगा और निवेश से लाभ होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी टीम स्पिरिट और अनुशासन की मिसाल दी जाएगी. किसी कठिन डेटा एनालिसिस को अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर समय पर पूरा करना आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगा. आपके काम के प्रति समर्पण और अनुशासन को देखकर बॉस आपसे अत्यधिक प्रभावित होंगे. पुरस्कार के तौर पर वे आपको मनपसंद शिफ्ट या 'वर्क-फ्रॉम-होम' जैसी बड़ी सुविधा प्रदान कर सकते हैं. सरकारी नौकरी के प्रयास भी सफल हो सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने का है. विशेषकर डेटा और कैलकुलेशन से जुड़े विषयों में आपका प्रदर्शन अद्वितीय रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज टेस्ट सीरीज में टॉप करेंगे. आपकी एकाग्रता और तार्किक क्षमता आपको कठिन विषयों में भी बढ़त दिलाएगी. गुरुजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की दस्तक होगी. जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए आज विदेश से किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना है, जो जीवन को नई और सुखद दिशा देगा. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा और चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे रिश्तों में चल रही अनबन समाप्त होगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं आज आपको बेचैन कर सकती हैं. बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें और अपनी डाइट में संयम बरतें. मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और हल्का व्यायाम जारी रखें. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चेतावनी को अनदेखा न करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी).
भाग्यशाली अंक: 2.
अशुभ अंक: 5.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना मंगलकारी रहेगा. हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक ऊंचाइयों को छूने वाला है. 'मालव्य योग' और 'साध्य योग' का दोहरा लाभ मिलेगा.

व्यापार और धन के मामले में आज क्या उम्मीद करें?

व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद शानदार है. विदेशी बाजारों में आपके प्रोडक्ट्स की मांग रहेगी और धन का संचय बढ़ेगा.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज क्या विशेष है?

कार्यक्षेत्र में आपकी टीम स्पिरिट और अनुशासन की मिसाल दी जाएगी. बॉस आपके काम के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर बड़ी सुविधा प्रदान कर सकते हैं.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र टेस्ट सीरीज में टॉप कर सकते हैं.

स्वास्थ्य के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सेहत के मामले में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. बाहर के खान-पान से परहेज करें और पर्याप्त नींद लें.

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Source: IOCL

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