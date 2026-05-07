Aaj ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक और व्यावसायिक ऊंचाइयों को छूने वाला है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (धन और वाणी भाव) में विराजमान हैं, जो आपको सत्कर्म और पुण्य कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. वृश्चिक राशि वालों को आज 'मालव्य योग' और 'साध्य योग' का दोहरा लाभ मिल रहा है, जो आपके आत्मविश्वास को चरम पर रखेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा, इस समय कोई भी नया निवेश करने से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार है. साध्य योग के प्रभाव से आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे और आज आप जो भी डील फाइनल करेंगे, उसमें सफलता निश्चित है. विदेशी बाजारों में आपके प्रोडक्ट्स की भारी मांग रहेगी और आपको लंबी अवधि के बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं. बस ध्यान रखें कि अपनी टीम को साथ लेकर चलें और उनका मनोबल बढ़ाते रहें. धन का संचय बढ़ेगा और निवेश से लाभ होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी टीम स्पिरिट और अनुशासन की मिसाल दी जाएगी. किसी कठिन डेटा एनालिसिस को अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर समय पर पूरा करना आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगा. आपके काम के प्रति समर्पण और अनुशासन को देखकर बॉस आपसे अत्यधिक प्रभावित होंगे. पुरस्कार के तौर पर वे आपको मनपसंद शिफ्ट या 'वर्क-फ्रॉम-होम' जैसी बड़ी सुविधा प्रदान कर सकते हैं. सरकारी नौकरी के प्रयास भी सफल हो सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने का है. विशेषकर डेटा और कैलकुलेशन से जुड़े विषयों में आपका प्रदर्शन अद्वितीय रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज टेस्ट सीरीज में टॉप करेंगे. आपकी एकाग्रता और तार्किक क्षमता आपको कठिन विषयों में भी बढ़त दिलाएगी. गुरुजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की दस्तक होगी. जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए आज विदेश से किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना है, जो जीवन को नई और सुखद दिशा देगा. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा और चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे रिश्तों में चल रही अनबन समाप्त होगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं आज आपको बेचैन कर सकती हैं. बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें और अपनी डाइट में संयम बरतें. मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और हल्का व्यायाम जारी रखें. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चेतावनी को अनदेखा न करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी).

भाग्यशाली अंक: 2.

अशुभ अंक: 5.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना मंगलकारी रहेगा. हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करें.

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