Vrishchik Rashifal 29 January 2026: साझेदारी में सफलता, प्रेम जीवन में मधुरता, जानें आज का भाग्य!
Scorpio Horoscope 29 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Vrishchik Rashifal 29 January 2026 in Hindi: गुरुवार को चन्द्रमा आपके सातवें भाव में स्थित हैं, जिससे साझेदारी, सहयोग और रिश्तों से जुड़े मामलों में गति आएगी. बिजनेस विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. दिन परिणाम देने वाला है, बशर्ते आप संतुलन बनाए रखें.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. विशेष रूप से आपकी मां का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. अपनी दिनचर्या भी व्यवस्थित रखें.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस पार्टनर के साथ विस्तार को लेकर मीटिंग हो सकती है. व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के संकेत हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में इनकम के नए सोर्स बनेंगे और व्यापारी वर्ग के साथ तालमेल मजबूत रहेगा.
जॉब व करियर राशिफल:
नौकरी में किसी अथॉरिटी या जिम्मेदारी पाने के लिए सही अवसर का इंतजार करना बेहतर रहेगा. वर्कस्पेस पर जटिल समस्याओं से आप आसानी से निपट लेंगे. बॉस द्वारा दी गई सलाह पर अमल करें, इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है. आय के स्रोत बढ़ने से संतुलन बेहतर होगा. फिलहाल कोई बड़ा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है.
लव व फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में साथी के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन बेहतरीन रहेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. पारिवारिक माहौल सहयोगी बना रहेगा.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आलस्य से दूर रहना होगा, क्योंकि यह भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है. यंग जनरेशन के लिए दोपहर तक हालात तनावपूर्ण रह सकते हैं, दूसरों की गलतियों को सुधारने के लिए व्यवहारिक रास्ते निकालने होंगे.
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7
उपाय: आज गुरुजनों का सम्मान करें और किसी जरूरतमंद को पीली वस्तु का दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में विस्तार के योग हैं?
हाँ, साझेदारी के जरिए बिजनेस बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं.
Q2. नौकरी में प्रमोशन या अधिकार कब मिल सकता है?
सही समय का इंतजार करें और बॉस की सलाह पर अमल करें, तब अवसर मिलेगा.
Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों में मधुरता बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
