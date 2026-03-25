हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 25 March 2026: आज चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण जोखिम लेने से बचें! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 March 2026: आज चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण जोखिम लेने से बचें! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Scorpio Horoscope 25 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 04:05 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 25 March 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आसान नहीं है, और इसे हल्के में लेना गलती होगी. चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, जो अचानक घटनाओं, छिपी समस्याओं और अनिश्चितता का संकेत देता है.

साफ बात आज रिस्क मैनेजमेंट का दिन है, ग्रोथ का नहीं. अगर आपने लापरवाही की, तो छोटा नुकसान भी बड़ा बन सकता है. खासतौर पर यात्रा करते समय और नए फैसले लेते समय सतर्क रहना जरूरी है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपकी पीठ पीछे कुछ चल सकता है, जिससे आपकी इमेज पर असर पड़ सकता है. यहां सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है रिएक्ट करना आज रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन जरूरी है.

टेक्निकल फील्ड में काम करने वालों को सिस्टम या सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है और ओवरटाइम करना पड़ सकता है.

जो लोग नई जॉब में हैं, उन्हें काम समझने में दिक्कत आ सकती है, जिससे कॉन्फिडेंस हिल सकता है. लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा आज सीखने पर फोकस रखो, परफॉर्म करने पर नहीं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन सावधानी से चलने का है. मार्केट की स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए ज्यादा माल स्टॉक करने की गलती मत करना पैसा फंस सकता है और कैश फ्लो बिगड़ सकता है.

पुराने जीएसटी या इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में आज आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. इसे टालने की कोशिश मत करो जितना जल्दी क्लियर करोगे, उतना बेहतर रहेगा.

पार्टनरशिप बिजनेस में खास सावधानी रखें. अगर आपका पार्टनर असामान्य रूप से चुप है, तो उसे इग्नोर मत करो यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. आज जॉइंट अकाउंट से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. माइग्रेन, सिरदर्द या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. ज्यादा स्क्रीन टाइम आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है, इसलिए ब्रेक लेना जरूरी है.

स्पोर्ट्स पर्सन या एक्टिव लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है, जिससे प्रैक्टिस मिस करनी पड़ सकती है. शरीर को जरूरत से ज्यादा पुश मत करो रिकवरी को भी उतनी ही प्राथमिकता दो.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. लाइफ पार्टनर की तबीयत अचानक खराब हो सकती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा.

बच्चों की जिद्द भी आज आपकी परेशानी बढ़ा सकती है. यहां गुस्से से काम नहीं चलेगा अगर आप रिएक्ट करेंगे, तो स्थिति और बिगड़ेगी.

लव लाइफ में भी धैर्य की जरूरत है. आज छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें, वरना बेवजह का तनाव बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा धीमा रहेगा. पढ़ाई में फोकस की कमी हो सकती है और दिमाग जल्दी भटक सकता है.

अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो चोट या स्ट्रेन के कारण प्रैक्टिस मिस हो सकती है. आज का दिन नई शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि पुराने काम को रिवाइज करने के लिए बेहतर है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 1
लकी रंग: पर्पल
अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)

आज हनुमान जी का ध्यान करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. साथ ही, किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले एक बार शांत मन से सोचें. यह आपकी गलतियों को कम करेगा और नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?
हाँ, गलत फैसले या ज्यादा स्टॉक करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2. नौकरी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
ऑफिस पॉलिटिक्स और टेक्निकल समस्याओं से बचने के लिए सतर्क रहें और जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दें.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
माइग्रेन और आंखों की समस्या से बचने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें और शरीर को आराम दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 04:05 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 March 2026: आज चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण जोखिम लेने से बचें! पढ़ें वृश्चिक राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 March 2026: आज चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण जोखिम लेने से बचें! पढ़ें वृश्चिक राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Tula Rashifal 25 March 2026: भाग्य चमकेगा! नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और रिश्तों में बड़े बदलाव, जानें उपाय!
Aaj Ka Tula Rashifal 25 March 2026: भाग्य चमकेगा! नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और रिश्तों में बड़े बदलाव, जानें उपाय!
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 25 March 2026: करियर में बड़ा धमाका! धन लाभ और स्वास्थ्य में सुधार, जानें आज का भाग्य?
Aaj Ka Kanya Rashifal 25 March 2026: करियर में बड़ा धमाका! धन लाभ और स्वास्थ्य में सुधार, जानें आज का भाग्य?
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 25 March 2026: आज करियर में गेम-चेंजर मौका! धन लाभ और मानसिक शांति का दिन, जानें उपाय
Aaj Ka Singh Rashifal 25 March 2026: आज करियर में गेम-चेंजर मौका! धन लाभ और मानसिक शांति का दिन, जानें उपाय
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
मिडिल ईस्ट युद्ध: AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'अगर ईरान ने पूरा होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो...'
मिडिल ईस्ट युद्ध: AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'अगर ईरान ने पूरा होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो...'
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
बॉलीवुड
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
आईपीएल 2026
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
इंडिया
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
इंडिया
West Bengal Elections 2026: बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
जनरल नॉलेज
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
हेल्थ
Dry Mouth In The Morning: सुबह उठते ही सूख रहा है मुंह और आ रही है बदबू? शरीर के अंदर छिपी है यह बड़ी गड़बड़
सुबह उठते ही सूख रहा है मुंह और आ रही है बदबू? शरीर के अंदर छिपी है यह बड़ी गड़बड़
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget