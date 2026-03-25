Vrishchik Rashifal 25 March 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आसान नहीं है, और इसे हल्के में लेना गलती होगी. चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, जो अचानक घटनाओं, छिपी समस्याओं और अनिश्चितता का संकेत देता है.

साफ बात आज रिस्क मैनेजमेंट का दिन है, ग्रोथ का नहीं. अगर आपने लापरवाही की, तो छोटा नुकसान भी बड़ा बन सकता है. खासतौर पर यात्रा करते समय और नए फैसले लेते समय सतर्क रहना जरूरी है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपकी पीठ पीछे कुछ चल सकता है, जिससे आपकी इमेज पर असर पड़ सकता है. यहां सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है रिएक्ट करना आज रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन जरूरी है.

टेक्निकल फील्ड में काम करने वालों को सिस्टम या सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है और ओवरटाइम करना पड़ सकता है.

जो लोग नई जॉब में हैं, उन्हें काम समझने में दिक्कत आ सकती है, जिससे कॉन्फिडेंस हिल सकता है. लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा आज सीखने पर फोकस रखो, परफॉर्म करने पर नहीं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन सावधानी से चलने का है. मार्केट की स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए ज्यादा माल स्टॉक करने की गलती मत करना पैसा फंस सकता है और कैश फ्लो बिगड़ सकता है.

पुराने जीएसटी या इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में आज आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. इसे टालने की कोशिश मत करो जितना जल्दी क्लियर करोगे, उतना बेहतर रहेगा.

पार्टनरशिप बिजनेस में खास सावधानी रखें. अगर आपका पार्टनर असामान्य रूप से चुप है, तो उसे इग्नोर मत करो यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. आज जॉइंट अकाउंट से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. माइग्रेन, सिरदर्द या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. ज्यादा स्क्रीन टाइम आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है, इसलिए ब्रेक लेना जरूरी है.

स्पोर्ट्स पर्सन या एक्टिव लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है, जिससे प्रैक्टिस मिस करनी पड़ सकती है. शरीर को जरूरत से ज्यादा पुश मत करो रिकवरी को भी उतनी ही प्राथमिकता दो.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. लाइफ पार्टनर की तबीयत अचानक खराब हो सकती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा.

बच्चों की जिद्द भी आज आपकी परेशानी बढ़ा सकती है. यहां गुस्से से काम नहीं चलेगा अगर आप रिएक्ट करेंगे, तो स्थिति और बिगड़ेगी.

लव लाइफ में भी धैर्य की जरूरत है. आज छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें, वरना बेवजह का तनाव बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा धीमा रहेगा. पढ़ाई में फोकस की कमी हो सकती है और दिमाग जल्दी भटक सकता है.

अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो चोट या स्ट्रेन के कारण प्रैक्टिस मिस हो सकती है. आज का दिन नई शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि पुराने काम को रिवाइज करने के लिए बेहतर है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 1

लकी रंग: पर्पल

अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)

आज हनुमान जी का ध्यान करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. साथ ही, किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले एक बार शांत मन से सोचें. यह आपकी गलतियों को कम करेगा और नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, गलत फैसले या ज्यादा स्टॉक करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2. नौकरी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

ऑफिस पॉलिटिक्स और टेक्निकल समस्याओं से बचने के लिए सतर्क रहें और जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दें.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

माइग्रेन और आंखों की समस्या से बचने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें और शरीर को आराम दें.

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