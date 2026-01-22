हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik Rashifal 22 January 2026: तनाव और खर्च से रहें सावधान, जानें आज का भाग्यशाली रंग!

Vrishchik Rashifal 22 January 2026: तनाव और खर्च से रहें सावधान, जानें आज का भाग्यशाली रंग!

Scorpio Horoscope 22 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Jan 2026 03:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 4वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घरेलू जीवन, भावनात्मक स्थिति और मानसिक शांति पर असर पड़ेगा. आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. भावनाओं में बहकर फैसले लेने से नुकसान हो सकता है, इसलिए आज ठंडे दिमाग से सोचना जरूरी है.

बिजनेस राशिफल

ग्रहण दोष के प्रभाव से व्यापार में नुकसान या अनचाहा खर्च सामने आ सकता है. बिजनेसमैन के लिए अपव्यय की स्थिति बन सकती है, खासकर टैक्स, पेनल्टी या सरकारी भुगतान से जुड़े मामलों में.

अगर कोई टैक्स या ड्यू बाकी है, तो उसे समय पर क्लियर करना जरूरी है, वरना आगे चलकर लीगल या फाइनेंशियल परेशानी बढ़ सकती है. कोई नया स्टार्टअप या बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी रोक देना ही समझदारी होगी, क्योंकि असफलता की संभावना ज्यादा है.

जॉब और करियर राशिफल

वर्कलोड बढ़ने के कारण ऑफिस में अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है. आज आप पर जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी और मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है. हालांकि मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन आज रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करना पड़ेगा. किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचें, वरना स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का दिन है. अचानक खर्च या नुकसान की स्थिति बन सकती है, इसलिए आज बड़े फाइनेंशियल फैसले टालना बेहतर रहेगा. उधार देना या रिस्की इन्वेस्टमेंट आज बिल्कुल सही नहीं है. पैसे से जुड़े मामलों में आज “सेफ मोड” ही सबसे अच्छी रणनीति है.

लव और फैमिली राशिफल

घर में किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मुद्दे पर परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है. वर्कलोड ज्यादा होने के कारण आप लाइफ पार्टनर के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाएंगे, जिससे भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. बिजनेस ट्रैवल के चलते किसी मांगलिक कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर घरवालों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

हेल्थ राशिफल

ब्लड प्रेशर बढ़ने या स्ट्रेस से जुड़ी समस्या हो सकती है. लगातार तनाव और नींद की कमी आपकी सेहत पर सीधा असर डाल सकती है. आज लापरवाही नहीं, बल्कि हेल्थ अवेयरनेस जरूरी है — वरना छोटी समस्या बड़ी बन सकती है.

न्यू जनरेशन राशिफल

युवा वर्ग को आज किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए. हर बात को खुद वेरिफाई करें और भावनाओं में बहकर फैसले न लें. आज सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे. पढ़ाई में फोकस रहेगा और किसी टैलेंट से जुड़े काम में सराहना मिल सकती है. आज का दिन यह दिखाएगा कि आपकी असली ताकत कितनी है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 2
अनलकी अंक: 1

उपाय

आज शिवजी का अभिषेक करें और घर में शांत वातावरण बनाए रखें. इससे मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह में कमी आएगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
उत्तर: नहीं, नया स्टार्टअप या बड़ा रिस्क आज टालना ही बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2. सबसे बड़ा आर्थिक खतरा क्या है?
उत्तर: टैक्स, पेनल्टी या अचानक खर्च.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर मुख्य सावधानी क्या है?
उत्तर: ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को कंट्रोल करना.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Jan 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Rashifal 2026
Embed widget