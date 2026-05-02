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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 2 May 2026: वृश्चिक राशि खर्चों पर रखें लगाम और बिजनेस विस्तार की योजना टालें, जानें आज का भाग्य

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 May 2026: वृश्चिक राशि खर्चों पर रखें लगाम और बिजनेस विस्तार की योजना टालें, जानें आज का भाग्य

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशि 2 मई 2026 फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं और बिजनेस विस्तार टालें. ऑफिस का दबाव पर्सनल लाइफ बिगाड़ सकता है. विवादों से घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 May 2026 02:35 AM (IST)
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  • वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा 12वें भाव में, खर्चों से सचेत रहें।
  • व्यापार में विस्तार की योजनाओं को फिलहाल टालें, आर्थिक नुकसान हो सकता है।
  • कार्यक्षेत्र में काम का दबाव, सीनियर्स से तालमेल में आ सकती है दिक्कत।
  • विद्यार्थी एकाग्रता में कमी महसूस करेंगे, पुराने नोट्स का करें रिविजन।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय और हानि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव होने के बावजूद, द्वादश चंद्रमा आपको फालतू के खर्चों और मानसिक तनाव के प्रति सचेत कर रहा है. मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक धैर्य बनाए रखें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सावधानी" बरतने का है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से फालतू के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें नियंत्रित करना अनिवार्य है. बिजनेस विस्तार की किसी भी योजना को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा; जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या नए क्लाइंट्स से भी आज अपेक्षित रिस्पॉन्स न मिलने से मन थोड़ा निराश रह सकता है. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ (Work Pressure) अधिक रह सकता है. वीकेंड होने के बावजूद आपको खुद के साथ-साथ दूसरों के पेंडिंग कामों का दबाव झेलना पड़ सकता है, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित होगी. सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाने में भी परेशानी आ सकती है; आपकी छोटी सी गलती भी आलोचना का कारण बन सकती है. आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और विवादों को मौन रहकर टालें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की परीक्षा का है. जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है. एकाग्रता की कमी के कारण आपकी तैयारी प्रभावित होने की आशंका है. आज किसी नए विषय को शुरू करने के बजाय पुराने नोट्स का रिविजन करना ही आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा. मन को शांत रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज "धैर्य" ही आपका सबसे बड़ा साथी है. घर में छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहने की संभावना है. वाणी पर संयम रखें और रिश्तों में कड़वाहट न आने दें. लव लाइफ में भी आपसी समझ की कमी के कारण अनबन हो सकती है. अपनों की भावनाओं का सम्मान करें और बहस को तूल न दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा सुस्ती भरा रह सकता है. सिरदर्द, थकान और मानसिक तनाव आपकी ऊर्जा के स्तर को कम कर सकते हैं. अत्यधिक सोचने के कारण नींद में भी खलल पड़ सकता है. आज पर्याप्त आराम करें और मेडिटेशन का सहारा लें. रात 12:30 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, तब आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: ब्लैक (गंभीरता और सुरक्षा का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करना आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से कैसा रहेगा?

आज का दिन आर्थिक रूप से सावधानी बरतने का है। फालतू के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें नियंत्रित करना अनिवार्य है।

नौकरी और करियर के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ अधिक रह सकता है। सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी आ सकती है, इसलिए ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आज नए विषय शुरू करने के बजाय पुराने नोट्स का रिविजन करना अधिक फायदेमंद रहेगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज वृश्चिक राशि वालों को क्या सलाह दी जाती है?

पारिवारिक मोर्चे पर धैर्य बनाए रखें। छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें और वाणी पर संयम रखें।

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