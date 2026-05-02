Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा 12वें भाव में, खर्चों से सचेत रहें।

व्यापार में विस्तार की योजनाओं को फिलहाल टालें, आर्थिक नुकसान हो सकता है।

कार्यक्षेत्र में काम का दबाव, सीनियर्स से तालमेल में आ सकती है दिक्कत।

विद्यार्थी एकाग्रता में कमी महसूस करेंगे, पुराने नोट्स का करें रिविजन।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय और हानि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव होने के बावजूद, द्वादश चंद्रमा आपको फालतू के खर्चों और मानसिक तनाव के प्रति सचेत कर रहा है. मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक धैर्य बनाए रखें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सावधानी" बरतने का है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से फालतू के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें नियंत्रित करना अनिवार्य है. बिजनेस विस्तार की किसी भी योजना को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा; जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या नए क्लाइंट्स से भी आज अपेक्षित रिस्पॉन्स न मिलने से मन थोड़ा निराश रह सकता है. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ (Work Pressure) अधिक रह सकता है. वीकेंड होने के बावजूद आपको खुद के साथ-साथ दूसरों के पेंडिंग कामों का दबाव झेलना पड़ सकता है, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित होगी. सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाने में भी परेशानी आ सकती है; आपकी छोटी सी गलती भी आलोचना का कारण बन सकती है. आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और विवादों को मौन रहकर टालें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की परीक्षा का है. जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है. एकाग्रता की कमी के कारण आपकी तैयारी प्रभावित होने की आशंका है. आज किसी नए विषय को शुरू करने के बजाय पुराने नोट्स का रिविजन करना ही आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा. मन को शांत रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज "धैर्य" ही आपका सबसे बड़ा साथी है. घर में छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहने की संभावना है. वाणी पर संयम रखें और रिश्तों में कड़वाहट न आने दें. लव लाइफ में भी आपसी समझ की कमी के कारण अनबन हो सकती है. अपनों की भावनाओं का सम्मान करें और बहस को तूल न दें.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा सुस्ती भरा रह सकता है. सिरदर्द, थकान और मानसिक तनाव आपकी ऊर्जा के स्तर को कम कर सकते हैं. अत्यधिक सोचने के कारण नींद में भी खलल पड़ सकता है. आज पर्याप्त आराम करें और मेडिटेशन का सहारा लें. रात 12:30 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, तब आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक (गंभीरता और सुरक्षा का प्रतीक)

ब्लैक (गंभीरता और सुरक्षा का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करना आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.