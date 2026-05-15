Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन विजय और ऋण मुक्ति का है. चंद्रमा आज आपके 6ठें भाव में विराजमान हैं, जो शत्रुओं पर विजय और पुराने कर्ज से छुटकारा मिलने के प्रबल संकेत दे रहे हैं. आज आयुष्मान, लक्ष्मी, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का महासंयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सफल सिद्ध होगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला है. आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से इंटरनेशनल पोर्टल्स के जरिए आपको बड़े रिटेल ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जो बाजार में आपकी साख बढ़ाएंगे. आज किसी कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग में आपकी मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन के सीईओ (CEO) से हो सकती है, जो भविष्य के बड़े टेंडर का रास्ता खोलेगी. आर्थिक लेन-देन में सुगमता रहेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आपकी ईमानदारी का डंका बजेगा. बॉस पूरी मीटिंग में आपकी मेहनत और निष्ठा की मिसाल देंगे, जिससे कंपनी में आपका कद बढ़ेगा. हालांकि, इस सफलता के साथ कार्यक्षेत्र में कुछ नए दुश्मन भी बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. आपका टाइम मैनेजमेंट आज इतना शानदार रहने वाला है कि आपको ओवरटाइम की जरूरत महसूस नहीं होगी और सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और गौरव का अनुभव होगा. आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही यादगार समय बिताएंगे. संतान की किसी बड़ी उपलब्धि या सफलता पर समाज में आपको विशेष मान-सम्मान मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और माता-पिता का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. रिश्तों में गहराई और विश्वास बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संबल प्रदान करने वाला है. आपको अपने परिवार का भावनात्मक और आर्थिक, दोनों तरह का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे. मेहनत के सकारात्मक परिणाम जल्द ही मिलने के योग हैं.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप एक नई और सकारात्मक शुरुआत करेंगे. आज आप अपने खान-पान में कुछ अच्छे बदलाव करेंगे, जो भविष्य में आपकी सेहत को बहुत ही मजबूत और निरोगी बनाएगा. मानसिक रूप से भी आप बहुत शांत और केंद्रित महसूस करेंगे. पुराने रोगों में सुधार होने की संभावना है.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने का रास्ता साफ होगा. लक्ष्मी योग के कारण धन का आगमन सुगम होगा. बड़े रिटेल ऑर्डर्स और टेंडर की संभावनाओं से भविष्य की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)

भाग्यशाली अंक: 1

अनलक्की अंक: 7

आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और गुलाब का इत्र अर्पित करें. हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाना आपके शत्रुओं का नाश करेगा.

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