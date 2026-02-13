Vrishchik Rashifal 13 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भरा रहेगा। मंगल के प्रभाव के कारण आप कठिन से कठिन कार्यों को अपनी बुद्धिमानी से पूर्ण करने में सक्षम होंगे। हालांकि, आपकी स्पष्टवादिता कुछ लोगों को चुभ सकती है, इसलिए शब्दों के चयन में सावधानी बरतें। आइए विस्तार से जानते हैं आज का भविष्यफल।

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में सितारे बुलंद हैं, लेकिन इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको ध्यान (Meditation) और योग का सहारा लेना चाहिए. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन मानसिक शांति के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रखें. खान-पान में सात्विकता अपनाएं.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के क्षेत्र में आज आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी. वर्तमान कार्यों के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है, क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. चेतावनी: जहाँ तक निवेश या वित्तीय योजनाओं का सवाल है, आज पैसा लगाने का विचार फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा. जल्दबाजी में लिया गया वित्तीय फैसला नुकसानदेह हो सकता है.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार है. आप अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे. सरकारी नौकरी करने वालों पर आज काम का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता इसे आसानी से संभाल लेगी. आपके व्यक्तित्व में अनुशासन बढ़ेगा, जिससे आपके सीनियर आपसे प्रभावित रहेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एकाग्रता बनी रहेगी. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए आज कागजी कार्रवाई शुरू करना शुभ रहेगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नई पीढ़ी (New Generation) के जातकों को उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के कारण कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है. पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream) - यह रंग आपकी सौम्यता को बढ़ाएगा.

क्रीम (Cream) - यह रंग आपकी सौम्यता को बढ़ाएगा. भाग्यशाली अंक: 4 (अशुभ अंक: 9)

4 (अशुभ अंक: 9) शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और सफल रहेगी.

उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और सफल रहेगी. अचूक उपाय: आज हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं. माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

(FAQs)

1. चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होने का क्या लाभ है?

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और चंद्रमा यहाँ होने से 'शशि-मंगल' जैसी ऊर्जा पैदा होती है. इससे व्यक्ति का मानसिक बल बढ़ता है और वह कठिन कार्यों को भी मुस्कुराहट के साथ पूरा कर लेता है.

2. वित्तीय योजनाओं में निवेश क्यों टालना चाहिए?

आज ग्रहों की स्थिति आपके करियर के लिए तो अच्छी है, लेकिन धन के भाव पर राहुकाल या अन्य दृष्टि के कारण अचानक हानि की संभावना बन सकती है. एक-दो दिन रुककर निवेश करना बेहतर होगा.

3. क्या आज सरकारी अधिकारियों से मिलना सही रहेगा?

जी हाँ, आज आपके व्यक्तित्व में अनुशासन और प्रभाव है. यदि आप किसी सरकारी काम या पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज की मुलाकात सफल हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.