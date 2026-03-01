वृश्चिक राशिफल 1 मार्च 2026: भाग्य में हल्की रुकावट, पर अवसर भी! जानें क्या करें? पढ़ें राशिफल

Vrishchik Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव भाग्य, गुरु, सिद्धांत और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़ा होता है. आमतौर पर यह शुभ माना जाता है, लेकिन आज संकेत है कि किसी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य में हल्की रुकावट आ सकती है.

इसका मतलब यह नहीं कि काम रुकेगा, बल्कि यह कि आपको धैर्य और व्यावहारिकता दोनों की जरूरत पड़ेगी. भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय तैयारी मजबूत रखें.

Scorpio March Horoscope 2026: वृश्चिक मार्च मासिक राशिफल, जमीन की खरीदी ला सकती है समृद्धि

करियर और नौकरी राशिफल:

वर्कस्पेस पर आपके काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह है भावनात्मक होकर निर्णय लेना. प्रोफेशनल माहौल में भावुकता कमजोरी मानी जाती है. एंप्लॉयड पर्सन के सीनियर के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं, जो भविष्य में अवसर दिला सकते हैं.

हालांकि, किसी प्रोजेक्ट पर बॉस से चर्चा करते समय हिचकिचाहट महसूस हो सकती है. यह आत्मविश्वास की कमी है, जिसे आपको खुद दूर करना होगा. तैयारी के साथ जाएंगे तो झिझक खत्म होगी.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन बड़े नुकसान के संकेत नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि सिस्टम काम कर रहा है, बस स्थिरता की जरूरत है. कार्यप्रणाली बेहतर होने से काम समय पर पूरे होंगे.

अगर आप पेरेंटल बिजनेस से जुड़े हैं तो परिवार के किसी सदस्य की एंट्री आपका वर्कलोड कम कर सकती है. लेकिन जिम्मेदारी बांटना और कंट्रोल छोड़ना दो अलग बातें हैं निगरानी बनाए रखें.

परिवार और संबंध राशिफल:

वरिष्ठ लोगों से संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. उनका मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है. भावनाओं और प्यार का इजहार करने का मौका मिलेगा, लेकिन शब्दों से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है. केवल बोलना काफी नहीं, निभाना जरूरी है.

युवा, स्टूडेंट्स और क्रिएटिव फील्ड:

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं. हालांकि, बीच-बीच में शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में कमी महसूस होगी. यह संकेत है कि आप ओवरलोड ले रहे हैं. रेस्ट और रिकवरी को नजरअंदाज करेंगे तो प्रदर्शन गिर जाएगा.

धन राशिफल:

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. उतार-चढ़ाव सामान्य रहेंगे, लेकिन निरंतरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल:

ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है.

लक्की कलर: गोल्डन

लक्की नंबर: 8

अनलक्की नंबर: 4

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज शुभ कार्य करना सही रहेगा?

हल्की रुकावट संभव है, इसलिए तैयारी पूरी रखें और समय का ध्यान रखें.

प्रश्न 2: क्या नौकरी में उन्नति के संकेत हैं?

सीनियर से संबंध मजबूत होंगे, जो भविष्य में अवसर बना सकते हैं.

प्रश्न 3: बिजनेस में जोखिम लेना चाहिए?

बड़े जोखिम से बचें, स्थिरता बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें तथा गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

