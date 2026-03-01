वृश्चिक राशिफल 1 मार्च 2026: भाग्य में हल्की रुकावट, पर अवसर भी! जानें क्या करें? पढ़ें राशिफल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृश्चिक राशिफल 1 मार्च 2026: भाग्य में हल्की रुकावट, पर अवसर भी! जानें क्या करें? पढ़ें राशिफल

Scorpio Horoscope 1 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Mar 2026 04:10 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव भाग्य, गुरु, सिद्धांत और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़ा होता है. आमतौर पर यह शुभ माना जाता है, लेकिन आज संकेत है कि किसी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य में हल्की रुकावट आ सकती है.

इसका मतलब यह नहीं कि काम रुकेगा, बल्कि यह कि आपको धैर्य और व्यावहारिकता दोनों की जरूरत पड़ेगी. भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय तैयारी मजबूत रखें.

Scorpio March Horoscope 2026: वृश्चिक मार्च मासिक राशिफल, जमीन की खरीदी ला सकती है समृद्धि

करियर और नौकरी राशिफल:

वर्कस्पेस पर आपके काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह है भावनात्मक होकर निर्णय लेना. प्रोफेशनल माहौल में भावुकता कमजोरी मानी जाती है. एंप्लॉयड पर्सन के सीनियर के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं, जो भविष्य में अवसर दिला सकते हैं.

हालांकि, किसी प्रोजेक्ट पर बॉस से चर्चा करते समय हिचकिचाहट महसूस हो सकती है. यह आत्मविश्वास की कमी है, जिसे आपको खुद दूर करना होगा. तैयारी के साथ जाएंगे तो झिझक खत्म होगी.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन बड़े नुकसान के संकेत नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि सिस्टम काम कर रहा है, बस स्थिरता की जरूरत है. कार्यप्रणाली बेहतर होने से काम समय पर पूरे होंगे.

अगर आप पेरेंटल बिजनेस से जुड़े हैं तो परिवार के किसी सदस्य की एंट्री आपका वर्कलोड कम कर सकती है. लेकिन जिम्मेदारी बांटना और कंट्रोल छोड़ना दो अलग बातें हैं निगरानी बनाए रखें.

परिवार और संबंध राशिफल:

वरिष्ठ लोगों से संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. उनका मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है. भावनाओं और प्यार का इजहार करने का मौका मिलेगा, लेकिन शब्दों से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है. केवल बोलना काफी नहीं, निभाना जरूरी है.

युवा, स्टूडेंट्स और क्रिएटिव फील्ड:

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं. हालांकि, बीच-बीच में शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में कमी महसूस होगी. यह संकेत है कि आप ओवरलोड ले रहे हैं. रेस्ट और रिकवरी को नजरअंदाज करेंगे तो प्रदर्शन गिर जाएगा.

धन राशिफल:

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. उतार-चढ़ाव सामान्य रहेंगे, लेकिन निरंतरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल:

ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है.

लक्की कलर: गोल्डन
लक्की नंबर: 8
अनलक्की नंबर: 4

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज शुभ कार्य करना सही रहेगा?
हल्की रुकावट संभव है, इसलिए तैयारी पूरी रखें और समय का ध्यान रखें.

प्रश्न 2: क्या नौकरी में उन्नति के संकेत हैं?
सीनियर से संबंध मजबूत होंगे, जो भविष्य में अवसर बना सकते हैं.

प्रश्न 3: बिजनेस में जोखिम लेना चाहिए?
बड़े जोखिम से बचें, स्थिरता बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें तथा गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 04:10 AM (IST)
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
