वृश्चिक मार्च मासिक राशिफल, जमीन की खरीदी ला सकती है समृद्धि

Scorpio March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मार्च (March 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मार्च का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आये फल होय. वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे माह इस कहावत को याद रखते हुए अपने सोचे कार्य को धैर्य के साथ करने का प्रयास करना चाहिए. आपको समझना होगा कि ट्रेन के भीतर भागने से अपने स्टेशन पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे.

मार्च महीने की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागजी काम समय पर पूरे करने चाहिए अन्यथा उन्हें बेवजह की दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों सामान्य छात्रों के मुकाबले अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी. इस दौरान आपकी करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है.

करियर-कारोबार से जुड़ी दिक्कतों को आप अपने प्रयास से माह के मध्य तक काफी हद तक दूर करने में कामयाब हो सकते हैं. वित्तीय दृष्टि से भी माह के मध्य का समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान आपकी विभिन्न स्रोतों से आय होगी. इस दौरान पूर्व में किये गये निवेश अथवा भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से बड़ा लाभ हो सकता है.

रिश्ते-नाते की दृश्टि से भी यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है.स्वजनों के साथ लंबे समय से चला आ रहा पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी सहमति से दूर होगा. मार्च महीने में उत्तरार्ध में कुछेक घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं. लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर खट्टी-मीठी तकरार के साथ लाइफ यूं ही चलती रहेगी. आत्मीय रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वयं के भीतर अहंकार न आने दें.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.