हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलScorpio March Horoscope 2026: वृश्चिक मार्च मासिक राशिफल, जमीन की खरीदी ला सकती है समृद्धि

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मार्च 2026 का महीना वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 27 Feb 2026 05:01 PM (IST)
Scorpio March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मार्च (March 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मार्च का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आये फल होय. वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे माह इस कहावत को याद रखते हुए अपने सोचे कार्य को धैर्य के साथ करने का प्रयास करना चाहिए. आपको समझना होगा कि ट्रेन के भीतर भागने से अपने स्टेशन पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे.

मार्च महीने की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागजी काम समय पर पूरे करने चाहिए अन्यथा उन्हें बेवजह की दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों सामान्य छात्रों के मुकाबले अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी. इस दौरान आपकी करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है.

करियर-कारोबार से जुड़ी दिक्कतों को आप अपने प्रयास से माह के मध्य तक काफी हद तक दूर करने में कामयाब हो सकते हैं. वित्तीय दृष्टि से भी माह के मध्य का समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान आपकी विभिन्न स्रोतों से आय होगी. इस दौरान पूर्व में किये गये निवेश अथवा भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से बड़ा लाभ हो सकता है.

रिश्ते-नाते की दृश्टि से भी यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है.स्वजनों के साथ लंबे समय से चला आ रहा पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी सहमति से दूर होगा. मार्च महीने में उत्तरार्ध में कुछेक घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं. लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर खट्टी-मीठी तकरार के साथ लाइफ यूं ही चलती रहेगी. आत्मीय रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वयं के भीतर अहंकार न आने दें.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Feb 2026 05:01 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
Advertisement

