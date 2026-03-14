करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ऑफिस की गतिविधियों में अधिक सक्रिय नजर आएंगे. सीनियर्स आपकी मेहनत और क्षमता को देखकर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को बाजार से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, जिससे उनके कार्यों में उत्साह बढ़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज का दिन योजना बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन बिजनेस विस्तार के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा. यदि आपने बिजनेस से जुड़ी किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया है, तो उसके कागजात मिलने की संभावना बन सकती है. इससे आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की नई रणनीति बना सकते हैं. धीरे-धीरे पहले से चली आ रही बाधाएं और समस्याएं भी कम होने लगेंगी.

लव और फैमिली राशिफल:

पारिवारिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा. छोटे भाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको खुशी दे सकती है. हालांकि दंपतियों के बीच हल्का तनाव हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता आएगी और काफी समय बाद लवर से बातचीत होने की संभावना है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पढ़ाई या अभ्यास में मन कम लग सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. फिट रहने के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लाभदायक साबित होगा.

लक्की कलर – ब्राउन

लक्की नंबर – 6

अनलक्की नंबर – 8

उपाय:

आज शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में स्थिरता प्राप्त होगी.

FAQs

1. क्या मकर राशि वालों को आज करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है?

हाँ, कार्यस्थल पर आपकी क्षमता को देखकर सीनियर्स आपको नई जिम्मेदारियां दे सकते हैं.

2. मकर राशि के व्यापारियों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज बिजनेस विस्तार के बजाय नई योजना और रणनीति बनाने का समय बेहतर रहेगा.

3. मकर राशि वालों को स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए?

स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम करना फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.