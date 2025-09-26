हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Weekly Horoscope: ये सप्ताह मेहनत से भरा, करियर में सफलता में देरी! पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मेहनत से भरा रहने वाला है. संभंव है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम मनचाहा प्राप्त न हो. निराश न होए. पढ़े वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 02:10 PM (IST)
Vrishabh Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: वृष राशि के जातकों द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के बावजूद इस सप्ताह उन्हें अपेक्षित फल कुछ कम मिल सकता है. छोटे-छोटे कार्य पूरे करने में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति या परिवारिक मामलों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं.

वरिष्ठजनों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन खिन्न रह सकता है. उच्च शिक्षा, विदेश में करियर या कारोबार से जुड़े प्रयासों में मनचाही सफलता के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

व्यवसाय और धन लाभ

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह निवेश और धन लेन-देन में अत्यधिक सावधानी बरतें. असमंजस की स्थिति में कहीं पैसा लगाने से बचें. खर्च करते समय अपनी जेब का ध्यान रखें, अन्यथा अंत में उधार लेने की नौबत आ सकती है.

परिवार और सामाजिक जीवन

घर या बाहर दूसरों के साथ बातचीत में विनम्रता और स्पष्टता बनाए रखें. परिवार और रिश्तेदारों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें. घर के वरिष्ठजनों से सहयोग न मिलने पर मन थोड़ा परेशान रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखें. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन संवाद और सहयोग से परिस्थितियाँ सुधरेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

इस सप्ताह स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. खान-पान का संतुलन बनाए रखें. सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें.

उपाय

दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर मेहनत के बावजूद फल कम मिल सकता है, आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहें.

प्र.2 निवेश और धन लेन-देन में क्या सावधानी रखें?
उत्तर असमंजस में पैसा न लगाएं, खर्च पर नियंत्रण रखें.

प्र.3 परिवार और रिश्तों में कैसे रहें?
उत्तर विनम्रता और संवाद बनाए रखें, वरिष्ठजनों से सहयोग लें.

प्र.4 स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान दें?
उत्तर खान-पान संतुलित रखें और मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 02:10 PM (IST)
Tags :
Taurus Taurus Horoscope Weekly Horoscope Vrishabh Saptahik Rashifal
