Taurus Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): वृषभ राशि इस सप्ताह जॉब में सम्मान और सफलता मिलेगी
Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.
Taurus Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए प्रगति और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. ऑफिस में स्थिति बेहतर होगी, मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे. कार्यभार अधिक होने के कारण निजी जीवन और परिवार के लिए समय कम मिल सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. सप्ताह के मध्य में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिन्हें सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.
बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय में साझेदारी व व्यापारिक लेन-देन लाभ देंगे, लेकिन स्टॉक और सप्लाई मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. बाजार की मांग को नजरअंदाज करने पर नुकसान संभव है.
नौकरी / करियर राशिफल
वरिष्ठ आपकी कार्यक्षमता को सराहेंगे और नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल सकते हैं.
प्रेम और परिवार
जीवनसाथी को समय न दे पाने से हल्की नाराजगी हो सकती है, लेकिन प्यार और भरोसा संबंधों को संभालकर रखेगा.
युवा और विद्यार्थी
छुट्टियों का आनंद लेंगे, पर पढ़ाई में ढिलाई नुकसान पहुंचा सकती है.
स्वास्थ्य
इन्फेक्शन या एलर्जी वाले लोग बाहर का खाना बिल्कुल न लें और स्वच्छता रखें.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शुक्रवार को महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएँ.
FAQs
Q1: क्या नौकरी में नए अवसर मिलेंगे?
A1: हाँ, प्रदर्शन के आधार पर सम्मान और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी.
Q2: क्या बिज़नेस में निवेश उचित रहेगा?
A2: सही योजना और मांग के अनुसार किया गया निवेश लाभदायक रहेगा.
Q3: क्या दांपत्य जीवन में तनाव रहेगा?
A3: समय की कमी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन संवाद संबंध सुधार देगा.
Q4: छात्रों के लिए सप्ताह कैसा है?
A4: अनुकूल, लेकिन मनोरंजन पढ़ाई से दूर न करे.
Q5: क्या हेल्थ में सावधानी ज़रूरी है?
A5: हाँ, खासकर इन्फेक्शन से पहले से जूझ रहे लोगों के लिए.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL