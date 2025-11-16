हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): वृषभ राशि इस सप्ताह जॉब में सम्मान और सफलता मिलेगी

Taurus Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): वृषभ राशि इस सप्ताह जॉब में सम्मान और सफलता मिलेगी

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 16 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Preferred Sources

Taurus Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए प्रगति और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. ऑफिस में स्थिति बेहतर होगी, मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे. कार्यभार अधिक होने के कारण निजी जीवन और परिवार के लिए समय कम मिल सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. सप्ताह के मध्य में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिन्हें सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय में साझेदारी व व्यापारिक लेन-देन लाभ देंगे, लेकिन स्टॉक और सप्लाई मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. बाजार की मांग को नजरअंदाज करने पर नुकसान संभव है.

नौकरी / करियर राशिफल

वरिष्ठ आपकी कार्यक्षमता को सराहेंगे और नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम और परिवार

जीवनसाथी को समय न दे पाने से हल्की नाराजगी हो सकती है, लेकिन प्यार और भरोसा संबंधों को संभालकर रखेगा.

युवा और विद्यार्थी

छुट्टियों का आनंद लेंगे, पर पढ़ाई में ढिलाई नुकसान पहुंचा सकती है.

स्वास्थ्य

इन्फेक्शन या एलर्जी वाले लोग बाहर का खाना बिल्कुल न लें और स्वच्छता रखें.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शुक्रवार को महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएँ.

FAQs

Q1: क्या नौकरी में नए अवसर मिलेंगे?
A1: हाँ, प्रदर्शन के आधार पर सम्मान और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी.

Q2: क्या बिज़नेस में निवेश उचित रहेगा?
A2: सही योजना और मांग के अनुसार किया गया निवेश लाभदायक रहेगा.

Q3: क्या दांपत्य जीवन में तनाव रहेगा?
A3: समय की कमी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन संवाद संबंध सुधार देगा.

Q4: छात्रों के लिए सप्ताह कैसा है?
A4: अनुकूल, लेकिन मनोरंजन पढ़ाई से दूर न करे.

Q5: क्या हेल्थ में सावधानी ज़रूरी है?
A5: हाँ, खासकर इन्फेक्शन से पहले से जूझ रहे लोगों के लिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Taurus Horoscope Weekly Horoscope Vrishabh Saptahik Rashifal
