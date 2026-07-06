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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 6 July 2026: आय के नए स्रोत खुलेंगे, करियर और कारोबार में सफलता के शानदार योग बनेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 July 2026: आय के नए स्रोत खुलेंगे, करियर और कारोबार में सफलता के शानदार योग बनेंगे

Taurus Horoscope: क्या 6 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को करियर, बिजनेस और शिक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी? जानिए धन, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण भविष्यवाणी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप काफी सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम का दबाव कम रहने से शरीर और मन दोनों को आराम मिलेगा. यदि पिछले कुछ दिनों से थकान या तनाव महसूस हो रहा था तो उसमें राहत मिलने के योग हैं. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा. सुबह की सैर या हल्का व्यायाम पूरे दिन आपको सक्रिय बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. बिजनेस विस्तार की दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी टेंडर या लाभदायक डील आपके हाथ लग सकती है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और पुराने ग्राहक दोबारा आपके साथ जुड़ने की इच्छा जता सकते हैं. बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग के प्रभाव से आप प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करेंगे. भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई भी आज मिलने वाले लाभ से हो सकती है. नए निवेश और विस्तार की योजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज सम्मान और सराहना का दिन रहेगा. आपके पिछले कार्यों की प्रशंसा वरिष्ठ अधिकारी सबके सामने कर सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. ऑफिस में काम का दबाव अपेक्षाकृत कम रहेगा और आप लंबित कार्यों को समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे. नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत भी हैं. आपकी कार्यशैली और सकारात्मक सोच सहकर्मियों को प्रभावित करेगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद और खुशहाल रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में और अधिक मधुरता लेकर आएगा. घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे सभी सदस्यों में उत्साह बना रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी समझ पहले से मजबूत होगी. परिवार के साथ मनोरंजक समय बिताने से मानसिक संतुष्टि मिलेगी.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रहेगा. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. व्यापार में अच्छा मुनाफा होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि किसी नई योजना में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है, लेकिन पूरी जानकारी लेकर ही निर्णय लें. बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आ सकता है. प्रतियोगी परीक्षा, स्कॉलरशिप, नया प्रोजेक्ट या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के योग बन रहे हैं. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा. कला, संगीत, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्रों की प्रतिभा की सराहना होगी. शिक्षकों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8
भाग्यशाली रंग: येलो
उपाय:
आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें. किसी भी नए कार्य की शुरुआत बड़ों का आशीर्वाद लेकर करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता के नए मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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