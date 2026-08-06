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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 6 August 2026: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य से हर चुनौती होगी आसान

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 August 2026: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य से हर चुनौती होगी आसान

Taurus Horoscope Today: क्या 6 अगस्त 2026 को वृषभ राशि वालों के बढ़ते खर्चों पर लग पाएगा नियंत्रण? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा और करियर से जुड़ा आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृषभ राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. यदि व्यापार में कोई चुनौती सामने आती है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

अगर कोई योजना उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं होती, तो निराश होने के बजाय नई रणनीति पर काम करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान बढ़ा सकता है. बिजनेस में खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक निवेश और बड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. समय रहते समाधान ढूंढ़ना आगे की परेशानियों से बचा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑफिस में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की आशंका है, इसलिए संयम और प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखें. बिना पर्याप्त अनुभव के किसी नए काम की जिम्मेदारी लेने से बचें.

काम का दबाव बढ़ सकता है और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा. ऐसे में अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा रखें. जितनी शांत और व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. किसी भी बड़े खर्च या निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. फिलहाल बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

वैवाहिक जीवन में अहंकार या गुस्से के कारण छोटी-छोटी बातों पर तनाव पैदा हो सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए बातचीत में नरमी रखें और जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. परिवार के साथ समय बिताने से मन भी हल्का रहेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य को लेकर अधिक लापरवाही न करें. मानसिक तनाव और काम का दबाव थकान महसूस करा सकता है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों को अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सामान्य दिनों से अधिक मेहनत करनी होगी. लगातार अभ्यास और अनुशासन ही आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा. आज अतिरिक्त प्रयास भविष्य में अच्छे अवसरों का रास्ता खोल सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: पर्पल(Purple)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9

उपाय(Remedy)

भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Aug 2026 03:05 AM (IST)
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