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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 6 August 2026: आज आपकी मेहनत और समझदारी दोनों दिलाएंगी सफलता

Aaj Ka Mesh Rashifal 6 August 2026: आज आपकी मेहनत और समझदारी दोनों दिलाएंगी सफलता

Aries Horoscope Today: क्या 6 अगस्त 2026 को मेष राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और धन के मामलों में सफलता मिलेगी? जानें करियर, परिवार, शिक्षा और आर्थिक स्थिति का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मेष राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास, विवेक और उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने फैसले पूरे विश्वास के साथ ले पाएंगे. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण बिजनेस में अन्य दिनों की तुलना में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है. 

धन लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि खर्च भी अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. अगर आप किसी पुराने प्रोडक्ट को दोबारा लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो शुभ समय में शुरुआत करना लाभदायक रहेगा. साथ ही अपनी आय का एक हिस्सा दान-पुण्य या सामाजिक कार्यों के लिए अलग रखने की आदत भविष्य में मानसिक संतोष भी देगी.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट और भविष्य की योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक करने से बचना चाहिए. जब तक काम पूरी तरह पूरा न हो जाए, अपनी रणनीति गोपनीय रखें. इससे प्रतियोगियों या विरोधियों को मौका नहीं मिलेगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए लगातार प्रयास करना सफलता की कुंजी साबित होगा. धैर्य बनाए रखें, जल्द ही सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आज आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजना बनाकर चलें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और अपनों का सहयोग मिलेगा. हालांकि किसी संवेदनशील विषय पर बहस या चर्चा करने से बचें, क्योंकि छोटी बात भी गलतफहमी का कारण बन सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन काम के साथ पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना भी जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में निखार आएगा. आपकी बातचीत और आत्मविश्वास से लोग प्रभावित होंगे. पढ़ाई के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दें, इससे भविष्य में लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: रेड(Red)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

भगवान हनुमान की पूजा करें और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद लोगों को लाल रंग की वस्तु या भोजन का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Aug 2026 03:00 AM (IST)
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