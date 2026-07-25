Aaj Ka Mesh Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं .

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है. कारोबार में धन संबंधी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. यदि पिछले कुछ समय से बिजनेस में उतार-चढ़ाव चल रहा है, तो घबराने की बजाय धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें. साझेदारी में व्यापार करने वाले लोगों के लिए एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. सहयोग और विश्वास के बल पर कठिन परिस्थितियों का समाधान निकल सकता है.

आज किसी बड़े निवेश या नए आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें. पुराने ग्राहकों और नियमित कारोबार पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा. बाजार की स्थिति को समझते हुए खर्चों पर नियंत्रण रखें. यदि कोई भुगतान अटका हुआ है, तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से फॉलोअप करें. व्यापार में आने वाली चुनौतियां स्थायी नहीं हैं, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज संयम और व्यवहार कुशलता सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस के साथ किसी भी प्रकार की बहस या तकरार से बचना बेहतर रहेगा. यदि किसी कारणवश आपकी बात से असहमति जताई जाए, तो शांत रहकर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है.

जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, सही दिशा में लगातार प्रयास करने से अवसर अवश्य मिलेंगे. आज अपने कौशल को बेहतर बनाने और नई जानकारी सीखने पर ध्यान दें. धैर्य और सकारात्मक सोच आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट के अनुसार ही धन का उपयोग करें. यदि किसी को उधार देने या बड़ा निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें. फिलहाल बचत पर अधिक ध्यान देना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ जटिल परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. घर के किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा होने की संभावना है, इसलिए बातचीत के दौरान धैर्य और समझदारी बनाए रखें. यदि लंबे समय से घर में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर समाधान निकालने का प्रयास करें. सकारात्मक सोच और आपसी सहयोग से माहौल बेहतर हो सकता है.

प्रेम संबंधों में भी छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमी पैदा होने से बचें. अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और खुलकर संवाद करें. इससे रिश्तों में विश्वास और मजबूती बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खेलकूद या शारीरिक गतिविधियों के दौरान विशेष सावधानी बरतें. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अभ्यास करते समय चोट लगने की आशंका है, इसलिए सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव कम करने के लिए कुछ समय ध्यान या योग में भी दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा. किसी भी तरह की लापरवाही या ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखें. नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों को अभ्यास के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज घर के मुख्य द्वार पर सुबह हल्दी मिले जल का छिड़काव करें और प्रवेश द्वार पर घी का एक दीपक जलाएं. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले चने या गुड़ का दान करें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होने, पारिवारिक तनाव घटने और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने की मान्यता है.

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