Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज धनु राशि और आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चन्द्रमा की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. विदेशी क्लाइंट्स के साथ पेमेंट को लेकर तीखी बहस होने की आशंका है, जिससे आपके पुराने और भरोसेमंद संबंध टूटने की कगार पर पहुँच सकते हैं. बिजनेसमैन के लिए नए टेंडर में असफलता मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए आज शांत रहना और कागजी कार्रवाई में जल्दबाजी न करना ही आपके हित में होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं. ऑफिस में आपके खिलाफ कुछ गुप्त गॉसिप हो सकती है, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आने की संभावना है. विरोधियों द्वारा रची गई किसी साजिश में आप फंस सकते हैं, जिससे पद और प्रतिष्ठा पर आंच आने का खतरा बना हुआ है. आज किसी भी विवाद से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक जीवन में आज तनाव का सामना करना पड़ सकता है. चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बिगड़ सकता है. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) के बंटवारे को लेकर भाइयों के साथ तीखी बहस हो सकती है, जिससे मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसने के आसार हैं. वर्कलोड के चलते आज दोस्तों के साथ पूर्व निर्धारित प्लान भी कैंसिल हो सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

विद्यार्थियों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सुस्त रहेगा. आपकी रचनात्मकता पर 'क्रिएटिव ब्लॉक' हावी रह सकता है, जिससे किसी नए प्रोजेक्ट या विषय को शुरू करना आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा. खुद पर दबाव न डालें और आज केवल पुराने कार्यों को ही दोहराने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सेहत के प्रति आज आपको गंभीर होना पड़ेगा. घंटों एक जगह बैठे रहने और शारीरिक मेहनत की कमी के कारण आपकी नसें और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं. शरीर में जकड़न या दर्द की शिकायत हो सकती है. सक्रिय रहें और बीच-बीच में थोड़ा स्ट्रेचिंग जरूर करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी).

भाग्यशाली अंक: 1.

अशुभ अंक: 4.

आज का विशेष उपाय: आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा टालें. संकटों से बचाव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं.

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