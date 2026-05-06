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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 6 May 2026: वृषभ राशि चन्द्रमा का आठवां भाव ला सकता है बड़ी मुसीबत, प्रॉपर्टी और विदेशी सौदों में बरतें सावधानी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 May 2026: वृषभ राशि चन्द्रमा का आठवां भाव ला सकता है बड़ी मुसीबत, प्रॉपर्टी और विदेशी सौदों में बरतें सावधानी

Taurus Horoscope: 6 मई 2026 वृषभ राशिफल आज चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से बिजनेस और परिवार में बढ़ सकती है कलह. ऑफिस की गॉसिप और कानूनी विवादों से रहें सावधान. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 12:57 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज धनु राशि और आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चन्द्रमा की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. विदेशी क्लाइंट्स के साथ पेमेंट को लेकर तीखी बहस होने की आशंका है, जिससे आपके पुराने और भरोसेमंद संबंध टूटने की कगार पर पहुँच सकते हैं. बिजनेसमैन के लिए नए टेंडर में असफलता मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए आज शांत रहना और कागजी कार्रवाई में जल्दबाजी न करना ही आपके हित में होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं. ऑफिस में आपके खिलाफ कुछ गुप्त गॉसिप हो सकती है, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आने की संभावना है. विरोधियों द्वारा रची गई किसी साजिश में आप फंस सकते हैं, जिससे पद और प्रतिष्ठा पर आंच आने का खतरा बना हुआ है. आज किसी भी विवाद से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में आज तनाव का सामना करना पड़ सकता है. चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बिगड़ सकता है. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) के बंटवारे को लेकर भाइयों के साथ तीखी बहस हो सकती है, जिससे मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसने के आसार हैं. वर्कलोड के चलते आज दोस्तों के साथ पूर्व निर्धारित प्लान भी कैंसिल हो सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
विद्यार्थियों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सुस्त रहेगा. आपकी रचनात्मकता पर 'क्रिएटिव ब्लॉक' हावी रह सकता है, जिससे किसी नए प्रोजेक्ट या विषय को शुरू करना आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा. खुद पर दबाव न डालें और आज केवल पुराने कार्यों को ही दोहराने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के प्रति आज आपको गंभीर होना पड़ेगा. घंटों एक जगह बैठे रहने और शारीरिक मेहनत की कमी के कारण आपकी नसें और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं. शरीर में जकड़न या दर्द की शिकायत हो सकती है. सक्रिय रहें और बीच-बीच में थोड़ा स्ट्रेचिंग जरूर करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी).
भाग्यशाली अंक: 1.
अशुभ अंक: 4.

आज का विशेष उपाय: आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा टालें. संकटों से बचाव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 12:57 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि के लिए पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि और नक्षत्र रहेगा?

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा.

आज वृषभ राशि के लिए शुभ कार्य करने का समय क्या है?

शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

आज वृषभ राशि के बिजनेस और धन संबंधी भविष्य में क्या चुनौतियां आ सकती हैं?

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतने की जरूरत है. विदेशी क्लाइंट्स के साथ पेमेंट को लेकर बहस और नए टेंडर में असफलता मिल सकती है.

आज वृषभ राशि के नौकरी और करियर के क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी?

कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं. ऑफिस में गुप्त गॉसिप हो सकती है और विरोधियों की साजिश में फंसने का खतरा है.

आज वृषभ राशि के प्रेम और परिवार के संबंध कैसे रहेंगे?

पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बिगड़ सकता है और भाइयों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर बहस हो सकती है.

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