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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 5 May 2026: वृषभ राशि अनसुलझे मामलों में बढ़ सकती है उलझन, सावधानी से लें बड़े फैसले

Aaj ka Vrishabh Rashifal 5 May 2026: वृषभ राशि अनसुलझे मामलों में बढ़ सकती है उलझन, सावधानी से लें बड़े फैसले

Taurus Horoscope: वृषभ राशि 5 मई 2026 आज चंद्रमा आठवें भाव में रहेंगे. निवेश में सावधानी बरतें और वर्क-लाइफ बैलेंस पर ध्यान दें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 03:12 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि, सुनफा और बुधादित्य जैसे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिनका प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ेगा. वर्तमान ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेंगे, जो मानसिक कशमकश और कुछ पुरानी समस्याओं के फिर से उभरने का संकेत देते हैं. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत करने और बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
आज बिजनेस में पुरानी नीतियों को बदलने का भारी दबाव महसूस हो सकता है. इस प्रक्रिया में वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपके वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, इसलिए धैर्य से काम लें. इंटरनेशनल मार्केट की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए किसी भी बड़े निवेश से बचना ही बेहतर है. यदि निवेश अनिवार्य हो, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. आर्थिक मामलों में आज का दिन सतर्कता बरतने का है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
वर्कप्लेस पर आज वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है. अत्यधिक काम और ओवरटाइम के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे निजी जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है. ऑफिस में अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ कूटनीतिक रवैया अपनाना ही आपकी प्रोफेशनल सुरक्षा के लिए बेहतर होगा. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दूसरों की राजनीति का हिस्सा न बनें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा अनिश्चितता भरा हो सकता है. वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और उथल-पुथल के कारण आपकी कोई महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन या परीक्षा कैंसिल हो सकती है. ऐसे में निराश होने के बजाय अपनी तैयारी को और मजबूत करने पर ध्यान दें. समय का सदुपयोग नए कौशल सीखने में करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
प्रेम जीवन में आज चिंता की लकीरें खिंच सकती हैं. हालांकि आपके बीच प्यार बना रहेगा, लेकिन आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहा है. इस संवादहीनता के कारण आपसी दूरियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बैठकर शांति से बात करना उचित होगा. परिवार में समय न दे पाने के कारण सदस्यों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है. भारी वजन उठाने से बचें क्योंकि चोट लगने या मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना है. इसके अलावा, बिजली और आग से संबंधित उपकरणों का प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतें. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं. इससे आठवें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 03:12 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि के लिए कोई विशेष योग बन रहा है क्या?

हाँ, आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य जैसे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। ग्रहों के गोचर का इन योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

आज व्यापार में क्या सलाह दी गई है?

आज पुरानी नीतियों को बदलने का दबाव महसूस हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता को देखते हुए किसी भी बड़े निवेश से बचें।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है और ओवरटाइम के कारण निजी जीवन में तनाव आ सकता है। सहकर्मियों के साथ कूटनीतिक रवैया अपनाएं।

विद्यार्थियों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

कोई महत्वपूर्ण परीक्षा रद्द हो सकती है। निराश न हों, बल्कि अपनी तैयारी को मजबूत करें और नए कौशल सीखें।

स्वास्थ्य के संबंध में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

भारी वजन उठाने से बचें क्योंकि चोट लगने की संभावना है। बिजली और आग से संबंधित उपकरणों का प्रयोग करते समय सतर्क रहें।

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