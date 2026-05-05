Aaj ka Vrishabh Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि, सुनफा और बुधादित्य जैसे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिनका प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ेगा. वर्तमान ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेंगे, जो मानसिक कशमकश और कुछ पुरानी समस्याओं के फिर से उभरने का संकेत देते हैं. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपको आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत करने और बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आज बिजनेस में पुरानी नीतियों को बदलने का भारी दबाव महसूस हो सकता है. इस प्रक्रिया में वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपके वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, इसलिए धैर्य से काम लें. इंटरनेशनल मार्केट की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए किसी भी बड़े निवेश से बचना ही बेहतर है. यदि निवेश अनिवार्य हो, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. आर्थिक मामलों में आज का दिन सतर्कता बरतने का है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है. अत्यधिक काम और ओवरटाइम के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे निजी जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है. ऑफिस में अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ कूटनीतिक रवैया अपनाना ही आपकी प्रोफेशनल सुरक्षा के लिए बेहतर होगा. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दूसरों की राजनीति का हिस्सा न बनें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा अनिश्चितता भरा हो सकता है. वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और उथल-पुथल के कारण आपकी कोई महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन या परीक्षा कैंसिल हो सकती है. ऐसे में निराश होने के बजाय अपनी तैयारी को और मजबूत करने पर ध्यान दें. समय का सदुपयोग नए कौशल सीखने में करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

प्रेम जीवन में आज चिंता की लकीरें खिंच सकती हैं. हालांकि आपके बीच प्यार बना रहेगा, लेकिन आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहा है. इस संवादहीनता के कारण आपसी दूरियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बैठकर शांति से बात करना उचित होगा. परिवार में समय न दे पाने के कारण सदस्यों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है. भारी वजन उठाने से बचें क्योंकि चोट लगने या मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना है. इसके अलावा, बिजली और आग से संबंधित उपकरणों का प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतें. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं. इससे आठवें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.