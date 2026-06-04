Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिरता, डिजिटल दुनिया में बड़ी सफलता और वैवाहिक जीवन में असीम प्रेम लेकर आया है. आज रात्रि 11:31 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रहेगी और फिर पंचमी तिथि की शुरुआत होगी. आज पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से नवम भाव (9th House) यानी भाग्य और धर्म स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. इसके साथ ही आज आकाश मंडल में लक्ष्मीनारायण योग, शुक्ल योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का महासंयोग बना हुआ है. आज का दिन आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा. आइए विस्तार से जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन रुके हुए धन की प्राप्ति और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर छा जाने का है.

समय पर क्लियर होगा क्लाइंट पेमेंट: सुबह 07:42 के बाद चंद्रमा के भाग्य भाव में आने से व्यापार में आ रही धन की तंगी दूर होगी. आपके क्लाइंट्स का रुका हुआ पुराना पेमेंट आज समय पर पूरा क्लियर हो जाएगा. यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी (आर्थिक मजबूती) आपको बड़ी मानसिक शांति देगी, जिससे आप अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे.

डिजिटल मार्केटर्स की पोस्ट्स होंगी वायरल: यदि आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए लॉटरी जैसा है. आज आपकी कोई पोस्ट या वीडियो अचानक वायरल हो सकती है, जिससे आपके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ेंगे और आपके ब्रांड की विजिबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा. यह ग्रोथ आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का दिन आपकी लीडरशिप और बेहतरीन टीमवर्क को दर्शाने वाला रहेगा.

बॉस और सीनियर्स का संरक्षण: कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज (निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों) के लिए आज का दिन बहुत बेहतर जाएगा. ऑफिस में आपको अपने बॉस और सीनियर्स का पूरा संरक्षण और सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी.

स्मूथ टीमवर्क और रिलैक्स फील: आज कार्यक्षेत्र में टीमवर्क (सामूहिक प्रयास) की मदद से आपके सभी प्रोजेक्ट्स बेहद स्मूथली और आसानी से पूरे हो जाएंगे. को-वर्कर्स के इस शानदार सहयोग के कारण आप खुद को काफी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे और आपका वर्क सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

लक्ष्मीनारायण योग से बरसेगा प्रेम: आज बन रहे बेहद शुभ 'लक्ष्मीनारायण योग' के प्रभाव से लव लाइफ और मैरिड लाइफ में चल रही पुरानी हर नाराजगी पूरी तरह दूर होगी. आपके लाइफ पार्टनर को आज आपकी उपस्थिति और आपके प्रयासों का पूरा महत्व महसूस होगा. आज आपकी छोटी-छोटी बातों और हरकतों में भी एक-दूसरे के प्रति असीम प्यार झलकेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं (Government Job Aspirants) के लिए आज का दिन बेहद प्रगतिशील रहेगा. आज पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन (एकाग्रता) बहुत शानदार रहेगा. यह बेहतरीन फोकस और लगातार हो रही प्रगति आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के बेहद करीब ले आएगी.

सेहत और दिनचर्या (Health & Daily Routine)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम के समय (इवनिंग टाइम) थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है. आज शाम को अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने, डांस करने या कोई भी क्रिएटिव काम करने से आपका मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा और मन एकदम रिफ्रेश हो जाएगा.

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

हरा (Green) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 3

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