Vrishabh Rashifal 3 February 2026: वृषभ राशि प्रॉपर्टी को लेकर घर में कलह की आशंका, बिना पार्टनर की सलाह न लें कोई बड़ा फैसला
Taurus Horoscope 3 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishabh Rashifal 3 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. सिंह राशि के चन्द्रमा और शोभन योग के कारण आपके व्यक्तित्व में सौम्यता आएगी. हालांकि, चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष चौथे भाव में होने से मन में अज्ञात चिंता या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है. धैर्य बनाए रखें.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
व्यापार में आज स्थिरता बनी रहेगी. बुधादित्य और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़े कामों में लाभ के योग हैं. यदि आप कोई नया वाहन या भूमि खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज का दिन (शुभ मुहूर्त में) विचार करने योग्य है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज माहौल आपके पक्ष में रहेगा. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं, तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है. अपनी कार्यकुशलता को निखारने के लिए दिन अच्छा है. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता की कमी रह सकती है. केतु का प्रभाव मन को भटका सकता है, इसलिए पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चुनें. टेक्निकल और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर की साज-सज्जा या नवीनीकरण पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि कोई पुरानी बात विवाद का रूप न ले ले.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के लिहाज से दिन सामान्य है, लेकिन सीने में जकड़न या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज (प्राणायाम) जरूर करें.
- भाग्यशाली रंग: सफेद या सिल्वर
- भाग्यशाली अंक: 7
- अशुभ अंक: 2
- आज का उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और किसी मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी.
(FAQs)
1. क्या आज नया घर या प्रॉपर्टी खरीदना शुभ है?
आज चौथे भाव में चन्द्रमा और शुभ योगों के कारण भूमि-भवन के मामलों में बातचीत शुरू करना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय दोपहर 12:15 से 02:00 (लाभ-अमृत चौघड़िया) के बीच ही लें.
2. मन की अशांति दूर करने के लिए क्या करें?
चन्द्रमा-केतु के दोष को कम करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें या "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.
3. आज राहुकाल में क्या सावधानी बरतें?
दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और यात्रा टालने का प्रयास करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
