हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 3 February 2026: वृषभ राशि प्रॉपर्टी को लेकर घर में कलह की आशंका, बिना पार्टनर की सलाह न लें कोई बड़ा फैसला

Vrishabh Rashifal 3 February 2026: वृषभ राशि प्रॉपर्टी को लेकर घर में कलह की आशंका, बिना पार्टनर की सलाह न लें कोई बड़ा फैसला

Taurus Horoscope 3 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Feb 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 3 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. सिंह राशि के चन्द्रमा और शोभन योग के कारण आपके व्यक्तित्व में सौम्यता आएगी. हालांकि, चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष चौथे भाव में होने से मन में अज्ञात चिंता या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है. धैर्य बनाए रखें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज स्थिरता बनी रहेगी. बुधादित्य और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़े कामों में लाभ के योग हैं. यदि आप कोई नया वाहन या भूमि खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज का दिन (शुभ मुहूर्त में) विचार करने योग्य है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज माहौल आपके पक्ष में रहेगा. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं, तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है. अपनी कार्यकुशलता को निखारने के लिए दिन अच्छा है. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता की कमी रह सकती है. केतु का प्रभाव मन को भटका सकता है, इसलिए पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चुनें. टेक्निकल और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर की साज-सज्जा या नवीनीकरण पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि कोई पुरानी बात विवाद का रूप न ले ले.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से दिन सामान्य है, लेकिन सीने में जकड़न या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज (प्राणायाम) जरूर करें.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद या सिल्वर
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और किसी मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी.

(FAQs)

1. क्या आज नया घर या प्रॉपर्टी खरीदना शुभ है?
    आज चौथे भाव में चन्द्रमा और शुभ योगों के कारण भूमि-भवन के मामलों में बातचीत शुरू करना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय दोपहर 12:15 से 02:00 (लाभ-अमृत चौघड़िया) के बीच ही लें.

2. मन की अशांति दूर करने के लिए क्या करें?
    चन्द्रमा-केतु के दोष को कम करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें या "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

3. आज राहुकाल में क्या सावधानी बरतें?
   दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और यात्रा टालने का प्रयास करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Feb 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Degree से Direct Job तक का Masterplan | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
विश्व
'जब इंडियन और सांप दिखाई दे तो पहले इंडियन को मारो', एपस्टीन फाइल्स में सामने आई नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
'जब इंडियन और सांप दिखाई दें तो पहले इंडियन को मारो', नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
ट्रेंडिंग
प्लेन में पहुंच पिता ने दिया पायलट बेटे को सरप्राइज! बेटे का ऐलान सुन इमोशनल हुए यात्री, वीडियो वायरल
प्लेन में पहुंच पिता ने दिया पायलट बेटे को सरप्राइज! बेटे का ऐलान सुन इमोशनल हुए यात्री, वीडियो वायरल
हेल्थ
Budget 2026 Cancer Relief: कैंसर की ये 17 दवाएं हुई सस्ती, यहां देख लें पूरी लिस्ट
कैंसर की ये 17 दवाएं हुई सस्ती, यहां देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget