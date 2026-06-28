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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 28 June 2026: संडे का दिन रहेगा बेहद उन्नति दायक, अटके हुए कार्य पूरे होने से बढ़ेगा उत्साह

Vrishabh Rashifal 28 June 2026: संडे का दिन रहेगा बेहद उन्नति दायक, अटके हुए कार्य पूरे होने से बढ़ेगा उत्साह

Taurus Horoscope: क्या आज मिलने वाला है बड़ा भाई का सहयोग और व्यापार में न्यू कस्टमर्स से लाभ? जानिए 28 जून 2026 को आपकी नौकरी, सेहत और वैवाहिक जीवन में क्या बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, Shankh योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको हर मोड़ पर अच्छी सफलता और मानसिक संबल दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी सक्रियता को बढ़ाने का है. बाजार में आपके जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे, वे आज फिर से बन पाएंगे. व्यापार में आपका पुराना अनुभव आज आपके बहुत काम आने वाला है. आज दोपहर के बाद न्यू कस्टमर्स (नए ग्राहकों) से संपर्क साधने का प्रयास करें. इसके साथ ही, शाम के समय मार्केट के बदलते रुझानों और प्राथमिकताओं को समझने पर ध्यान दें, यह आपकी व्यावसायिक समझ को और बेहतर बनाएगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. कुंडली में शुभ योग बनने से आपको अच्छे लाभ होने की पूरी संभावना है. बाजार और निवेश से पैसों की अच्छी आमद के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान बिजनेस में बड़े भाई का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद उपयोगी और फायदेमंद साबित होगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज का दिन आपकी तरक्की और कार्यकुशलता को दर्शा रहा है. संडे का दिन आपके लिए काफी उन्नति दायक रहेगा और आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी. आज आप सुबह के समय सभी जरूरी ईमेल और महत्वपूर्ण संदेशों का जवाब अवश्य दें. दोपहर से पहले अपनी महत्वपूर्ण बैठकें (Meetings) शेड्यूल करें, क्योंकि इस दौरान आपकी बातचीत बहुत अच्छी और प्रभावशाली रहेगी. ऑफिस या वर्कस्पेस पर आपको किसी भी तरह की अनावश्यक गतिविधियों और गपशप से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का समय पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है. जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना दिख रही है. इसलिए बिना समय गंवाए अपनी पढ़ाई और अभ्यास में पूरी लगन के साथ जुटे रहें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या थोड़ी अनबन होने की आशंका है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम बरतें. हालांकि, आप अपने लव पार्टनर के प्रति आंतरिक गर्मजोशी और गहरा स्नेह महसूस करेंगे. जो लोग लंबे समय से विवाह के बंधन में बंधने के इच्छुक हैं, उन्हें आज कोई अच्छा और मनपसंद मैच मिल सकता है और शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. भीतर की यही सकारात्मक ऊर्जा आपको दिनभर एक्टिव बनाए रखेगी. स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम रहेगा, बस अपनी दिनचर्या और खान-पान को संतुलित रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Navy Blue (गहरा नीला)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं. तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़े अक्षत और लाल फूल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें. घर से निकलते समय बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना आपके कार्यों को सफल बनाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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