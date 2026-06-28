Vrishabh Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, Shankh योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको हर मोड़ पर अच्छी सफलता और मानसिक संबल दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी सक्रियता को बढ़ाने का है. बाजार में आपके जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे, वे आज फिर से बन पाएंगे. व्यापार में आपका पुराना अनुभव आज आपके बहुत काम आने वाला है. आज दोपहर के बाद न्यू कस्टमर्स (नए ग्राहकों) से संपर्क साधने का प्रयास करें. इसके साथ ही, शाम के समय मार्केट के बदलते रुझानों और प्राथमिकताओं को समझने पर ध्यान दें, यह आपकी व्यावसायिक समझ को और बेहतर बनाएगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. कुंडली में शुभ योग बनने से आपको अच्छे लाभ होने की पूरी संभावना है. बाजार और निवेश से पैसों की अच्छी आमद के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान बिजनेस में बड़े भाई का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद उपयोगी और फायदेमंद साबित होगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज का दिन आपकी तरक्की और कार्यकुशलता को दर्शा रहा है. संडे का दिन आपके लिए काफी उन्नति दायक रहेगा और आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी. आज आप सुबह के समय सभी जरूरी ईमेल और महत्वपूर्ण संदेशों का जवाब अवश्य दें. दोपहर से पहले अपनी महत्वपूर्ण बैठकें (Meetings) शेड्यूल करें, क्योंकि इस दौरान आपकी बातचीत बहुत अच्छी और प्रभावशाली रहेगी. ऑफिस या वर्कस्पेस पर आपको किसी भी तरह की अनावश्यक गतिविधियों और गपशप से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का समय पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है. जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना दिख रही है. इसलिए बिना समय गंवाए अपनी पढ़ाई और अभ्यास में पूरी लगन के साथ जुटे रहें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या थोड़ी अनबन होने की आशंका है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम बरतें. हालांकि, आप अपने लव पार्टनर के प्रति आंतरिक गर्मजोशी और गहरा स्नेह महसूस करेंगे. जो लोग लंबे समय से विवाह के बंधन में बंधने के इच्छुक हैं, उन्हें आज कोई अच्छा और मनपसंद मैच मिल सकता है और शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. भीतर की यही सकारात्मक ऊर्जा आपको दिनभर एक्टिव बनाए रखेगी. स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम रहेगा, बस अपनी दिनचर्या और खान-पान को संतुलित रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Navy Blue (गहरा नीला)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं. तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़े अक्षत और लाल फूल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें. घर से निकलते समय बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना आपके कार्यों को सफल बनाएगा.

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