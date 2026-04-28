Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का साथ मिलेगा.

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का विशेष लाभ बना हुआ है. चन्द्रमा आज आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि और शिक्षा का स्थान है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने का है. आपकी व्यापारिक साख में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जिससे विदेशी क्लाइंट्स से आपको नए और अत्यधिक मुनाफे वाले ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए आज का दिन निवेश के लिहाज से भी बेहतर है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज तकनीक और सिस्टम आपका पूरा साथ देंगे. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन बिना किसी रुकावट के काम पूरा करने का है, जिससे आप सफलता की सीढ़ी तेजी से चढ़ेंगे. जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान थे, उनके लिए राहत की खबर है; विरोध करने वाले लोग आज आपके सामने नतमस्तक नजर आएंगे. आपकी कार्यकुशलता ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में गजब का निखार आएगा. एकाग्रता बढ़ने से कठिन विषय भी सरल लगेंगे. जो छात्र विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए देश-विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज से स्कॉलरशिप मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. यह समय अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए श्रेष्ठ है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

लव लाइफ के मामले में आज का दिन भावनात्मक मजबूती का है. रिश्तों में अटूट विश्वास और समर्पण बढ़ेगा. पार्टनर के साथ आपसी तालमेल इतना शानदार रहेगा कि आप अपने साझा भविष्य को लेकर कोई बड़ा और ठोस निर्णय बहुत ही मजबूती के साथ ले पाएंगे. परिवार में भी सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आपका पाचन तंत्र बहुत शानदार तरीके से काम करेगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान और हल्का महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जो आपको दिन भर के कार्यों को उत्साह के साथ पूरा करने में मदद करेगी.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय:

बिजनेस में अपार सफलता और मान-सम्मान के लिए आज “ऊँ श्रीं ह््रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा“ मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज विदेशी व्यापार शुरू करना फायदेमंद है?

हाँ, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नए प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स मिलने के प्रबल संकेत हैं.

2. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, विशेषकर स्कॉलरशिप की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

3. ऑफिस में विरोधियों से कैसे निपटें?

आज आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है; आपकी कार्यक्षमता और तकनीक का साथ देखकर विरोधी खुद ही पीछे हट जाएंगे.

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