Aaj ka Vrishabh Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आर्थिक रूप से बेहद भाग्यशाली और लाभकारी सिद्ध होने वाला है. आज आपकी कुंडली में वज्र योग का निर्माण होने से बिजनेस में लाभ के कई शानदार और बड़े अवसर अचानक आपके हाथ आएंगे. यदि आप काफी समय से बिजनेस में किसी खास या अटके हुए काम को निपटाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, तो आज उसमें आपको शत-प्रतिशत सफलता मिल सकती है. बाजार में विभिन्न पार्टियों के साथ बिजनेसमैन का जबरदस्त तालमेल और साख देखने को मिलेगी. आपका यही मजबूत नेटवर्क आज आपके पास एक ऐसा बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित क्लाइंट लेकर आएगा, जिसकी आपको पिछले लंबे समय से तलाश थी; इससे आपके धन कोष में भारी वृद्धि होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अपनी कार्यशैली से दूसरों को प्रभावित करने और टारगेट हासिल करने का है. विशेष रूप से जो जातक इंश्योरेंस (बीमा) के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें आज मार्केट में बहुत अच्छे और बड़े कस्टमर्स (ग्राहक) मिलने वाले हैं, जिससे उनका ऑफिशियल टारगेट बहुत तेजी से पूरा होगा और इंसेंटिव का लाभ मिलेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके जूनियर्स आपके काम करने के अनोखे अंदाज और ईमानदारी से गहराई से प्रेरित होंगे. आपकी एक आवाज पर वे किसी भी कठिन से कठिन कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जी-जान लगा देंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ने का है. पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से स्टूडेंट्स की पढ़ाई के स्तर में शानदार निखार और एकाग्रता आएगी. आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ अनपेक्षित घरेलू समस्याओं के कारण मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर इन परिस्थितियों का सामना पूरी निडरता और साहस से कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन नए रिश्ते बनाने और जिम्मेदारियां निभाने का है. आज गंगा दशहरा पर समाज में आपका मान-सम्मान और साख बहुत बढ़ेगी. आपके सोशल सर्कल में मित्रों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है; याद रखिए, यही सच्चे मित्र बुरे वक्त के सच्चे साथी होते हैं, इसलिए इन रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखिए. आज के दिन घर की घरेलू और कामकाजी महिलाएं अपने पूरे घर-परिवार के प्रति अपनी सभी छोटी-बड़ी जिम्मेदारियों को बहुत ही बेहतरीन, योजनाबद्ध और कुशल तरीके से निभाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगी, जिससे घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से काफी अनुकूल रहेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद चुस्त, दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक तनाव पूरी तरह गायब रहेगा और काम करने में एक नया उत्साह बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और पंचम भाव के चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और सफेद चंदन मिलाकर भगवान शिव या सूर्य नारायण को अर्घ्य दें.

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