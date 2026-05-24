Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने का है. बिजनेस में आज कोई भी तुरंत डिसीजन (जल्दबाजी में निर्णय) लेकर कोई नया कार्य स्टार्ट न करें, अन्यथा आपको भारी आर्थिक हानि का मुंह देखना पड़ सकता है. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी (पैतृक संपत्ति) या आपके पुराने पारिवारिक बिजनेस में आज अचानक किसी पुराने गुप्त दस्तावेज के उजागर (सामने आने) होने से परिवार और साझीदारों में कलह की स्थिति बन सकती है, जिससे आपकी व्यापारिक साख को बाजार में भारी नुकसान पहुंच सकता है. इसके साथ ही, वैश्विक अस्थिरता का सीधा असर आज बिजनेसमैन के मुनाफे पर पड़ेगा और विदेशी मुद्रा (फॉरेन करेंसी) के उतार-चढ़ाव से आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता और मानसिक दबाव वाला रहेगा. आज वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर किसी विशेष या अटके हुए कार्य को पूरा करने में आपको सामान्य से बहुत ज्यादा समय देना पड़ सकता है. कुंडली में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से आज आपको किसी वजह से अपनी करियर संबंधी पुरानी योजनाओं पर गहराई से पुनर्विचार भी करना पड़ सकता है. आज का अधिकांश समय कार्यक्षेत्र की समस्याओं और आपसी झगड़ों को सुलझाने में ही व्यस्त रहने की पूरी संभावना है. इस भारी वर्कलोड (काम के बोझ) के चलते आज आप दिन भर खुद को थोड़ा तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रविवार का दिन संयम के साथ आगे बढ़ने का है. स्टूडेंट्स के लिए आज यही बेहतर होगा कि वे अपने पूरे दिन को बेहद शांति और मानसिक संयम से बिताएं. पढ़ाई के दबाव से हटकर आज कुछ नया सीखने या रचनात्मक करने का आपका प्रयास आपको अंदर से एक अद्भुत और सकारात्मक अहसास कराएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों के विपरीत गोचर के कारण आज आपके जीवन की गाड़ी पूरी तरह पटरी पर चलती हुई नहीं दिखेगी. प्रेम संबंधों (लव रिलेशनशिप) में भी किसी पुरानी गलतफहमी या जिद के कारण अचानक खटास की सिचुएशन (स्थिति) बन सकती है. ऐसी स्थिति में क्रोध करने के बजाय शांत रहकर बातचीत से मामले को सुलझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक थकान और सिरदर्द दे सकता है. पारिवारिक कलह और कार्यक्षेत्र के भारी तनाव के कारण आप शारीरिक रूप से भी ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे. खुद को रिलैक्स रखने के लिए भरपूर नींद लें और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभांक: 5

आज का विशेष उपाय: आज चतुर्थ चंद्रमा के दोष और ग्रहण दोष के कुप्रभावों को दूर करने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी या माँ दुर्गा के सम्मुख कपूर जलाकर आरती करें.

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