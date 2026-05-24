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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 24 May 2026: वृषभ राशि ग्रहण दोष से करियर की योजनाओं पर दोबारा विचार करने की नौबत

Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 May 2026: वृषभ राशि ग्रहण दोष से करियर की योजनाओं पर दोबारा विचार करने की नौबत

Taurus Horoscope 24 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने का है. बिजनेस में आज कोई भी तुरंत डिसीजन (जल्दबाजी में निर्णय) लेकर कोई नया कार्य स्टार्ट न करें, अन्यथा आपको भारी आर्थिक हानि का मुंह देखना पड़ सकता है. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी (पैतृक संपत्ति) या आपके पुराने पारिवारिक बिजनेस में आज अचानक किसी पुराने गुप्त दस्तावेज के उजागर (सामने आने) होने से परिवार और साझीदारों में कलह की स्थिति बन सकती है, जिससे आपकी व्यापारिक साख को बाजार में भारी नुकसान पहुंच सकता है. इसके साथ ही, वैश्विक अस्थिरता का सीधा असर आज बिजनेसमैन के मुनाफे पर पड़ेगा और विदेशी मुद्रा (फॉरेन करेंसी) के उतार-चढ़ाव से आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता और मानसिक दबाव वाला रहेगा. आज वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर किसी विशेष या अटके हुए कार्य को पूरा करने में आपको सामान्य से बहुत ज्यादा समय देना पड़ सकता है. कुंडली में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से आज आपको किसी वजह से अपनी करियर संबंधी पुरानी योजनाओं पर गहराई से पुनर्विचार भी करना पड़ सकता है. आज का अधिकांश समय कार्यक्षेत्र की समस्याओं और आपसी झगड़ों को सुलझाने में ही व्यस्त रहने की पूरी संभावना है. इस भारी वर्कलोड (काम के बोझ) के चलते आज आप दिन भर खुद को थोड़ा तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रविवार का दिन संयम के साथ आगे बढ़ने का है. स्टूडेंट्स के लिए आज यही बेहतर होगा कि वे अपने पूरे दिन को बेहद शांति और मानसिक संयम से बिताएं. पढ़ाई के दबाव से हटकर आज कुछ नया सीखने या रचनात्मक करने का आपका प्रयास आपको अंदर से एक अद्भुत और सकारात्मक अहसास कराएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों के विपरीत गोचर के कारण आज आपके जीवन की गाड़ी पूरी तरह पटरी पर चलती हुई नहीं दिखेगी. प्रेम संबंधों (लव रिलेशनशिप) में भी किसी पुरानी गलतफहमी या जिद के कारण अचानक खटास की सिचुएशन (स्थिति) बन सकती है. ऐसी स्थिति में क्रोध करने के बजाय शांत रहकर बातचीत से मामले को सुलझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक थकान और सिरदर्द दे सकता है. पारिवारिक कलह और कार्यक्षेत्र के भारी तनाव के कारण आप शारीरिक रूप से भी ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे. खुद को रिलैक्स रखने के लिए भरपूर नींद लें और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभांक: 5
आज का विशेष उपाय: आज चतुर्थ चंद्रमा के दोष और ग्रहण दोष के कुप्रभावों को दूर करने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी या माँ दुर्गा के सम्मुख कपूर जलाकर आरती करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 May 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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