Vrishabh Rashifal 23 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि (Taurus) के लिए बहुत ही सटीक और व्यावहारिक विश्लेषण साझा किया है. 23 फरवरी, 2026 के ग्रहों की स्थिति के अनुसार, चंद्रमा का 12वें भाव में होना मानसिक व्यय और बाहरी संपर्कों में सावधानी का संकेत देता है.

व्यापार और धन (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है. विशेष रूप से प्रॉपर्टी (Property) में निवेश करने के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल फिलहाल आपके पक्ष में नहीं दिख रही है. व्यापार में यदि आप अपनी ब्रांडिंग पर सही ढंग से ध्यान नहीं देंगे, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी मजबूत और विश्वसनीय छवि बनाने में कठिनाई आ सकती है. भविष्य की बड़ी योजनाओं को आज टालना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आज का दिन आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं. यदि काम के दौरान कोई बड़ी दिक्कत आती है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मानना आपके लिए बहुत सही रहेगा. अपनी सूझबूझ से काम लें और सहकर्मियों के साथ टकराव से बचें.

परिवार और प्रेम (Family & Family)

आज पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों की बातों को अनदेखा न करें, वरना आपको उनसे डांट पड़ सकती है. इसके अलावा, परिवार में किसी सदस्य का बिगड़ता स्वास्थ्य भी आपकी चिंता और मानसिक तनाव का मुख्य कारण बन सकता है. अपनों का ख्याल रखें और धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का मंत्र 'अनुशासन' है. अच्छे रिजल्ट की गारंटी और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको एक रेगुलर स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए. बिना योजना के की गई पढ़ाई आज आपको भटका सकती है, इसलिए एक व्यवस्थित शेड्यूल बनाकर ही सिलेबस को कवर करें.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव और परिवार में किसी की बीमारी के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं. अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और योग या ध्यान (Meditation) का सहारा लें ताकि मन शांत रहे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

पर्पल (Purple) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: शाम के समय घी का दीपक जलाएं और "ॐ शुं शुक्राय नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?

नहीं, आज ग्रहों की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. विशेषकर जमीन या मकान (प्रॉपर्टी) से जुड़े बड़े लेन-देन को आज के लिए टालना ही बुद्धिमानी होगी.

2. ऑफिस में आ रही परेशानियों को कैसे हल करें?

ऑफिस में आज ग्रहों का साथ कम मिल रहा है, इसलिए अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय किसी अनुभवी सीनियर या सहकर्मी की सलाह लें. इससे काम आसान हो जाएगा.

3. विद्यार्थियों के लिए आज सबसे जरूरी सलाह क्या है?

आज का दिन पढ़ाई में भटकाव वाला हो सकता है. सफलता पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप एक लिखित टाइम टेबल बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.