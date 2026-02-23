हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Vrishabh Rashifal 23 February 2026: वृषभ राशि संभलकर चलें! व्यापार में डेटा और पैसों का रखें खास ख्याल, बड़ों की सलाह आएगी काम

Taurus Horoscope 23 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 23 Feb 2026 01:58 AM (IST)
Vrishabh Rashifal 23 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि (Taurus) के लिए बहुत ही सटीक और व्यावहारिक विश्लेषण साझा किया है. 23 फरवरी, 2026 के ग्रहों की स्थिति के अनुसार, चंद्रमा का 12वें भाव में होना मानसिक व्यय और बाहरी संपर्कों में सावधानी का संकेत देता है.

व्यापार और धन (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है. विशेष रूप से प्रॉपर्टी (Property) में निवेश करने के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल फिलहाल आपके पक्ष में नहीं दिख रही है. व्यापार में यदि आप अपनी ब्रांडिंग पर सही ढंग से ध्यान नहीं देंगे, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी मजबूत और विश्वसनीय छवि बनाने में कठिनाई आ सकती है. भविष्य की बड़ी योजनाओं को आज टालना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आज का दिन आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं. यदि काम के दौरान कोई बड़ी दिक्कत आती है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मानना आपके लिए बहुत सही रहेगा. अपनी सूझबूझ से काम लें और सहकर्मियों के साथ टकराव से बचें.

परिवार और प्रेम (Family & Family)

आज पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों की बातों को अनदेखा न करें, वरना आपको उनसे डांट पड़ सकती है. इसके अलावा, परिवार में किसी सदस्य का बिगड़ता स्वास्थ्य भी आपकी चिंता और मानसिक तनाव का मुख्य कारण बन सकता है. अपनों का ख्याल रखें और धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का मंत्र 'अनुशासन' है. अच्छे रिजल्ट की गारंटी और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको एक रेगुलर स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए. बिना योजना के की गई पढ़ाई आज आपको भटका सकती है, इसलिए एक व्यवस्थित शेड्यूल बनाकर ही सिलेबस को कवर करें.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव और परिवार में किसी की बीमारी के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं. अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और योग या ध्यान (Meditation) का सहारा लें ताकि मन शांत रहे.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: शाम के समय घी का दीपक जलाएं और "ॐ शुं शुक्राय नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
   नहीं, आज ग्रहों की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. विशेषकर जमीन या मकान (प्रॉपर्टी) से जुड़े बड़े लेन-देन को आज के लिए टालना ही बुद्धिमानी होगी.

2. ऑफिस में आ रही परेशानियों को कैसे हल करें?
   ऑफिस में आज ग्रहों का साथ कम मिल रहा है, इसलिए अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय किसी अनुभवी सीनियर या सहकर्मी की सलाह लें. इससे काम आसान हो जाएगा.

3. विद्यार्थियों के लिए आज सबसे जरूरी सलाह क्या है?
   आज का दिन पढ़ाई में भटकाव वाला हो सकता है. सफलता पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप एक लिखित टाइम टेबल बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Feb 2026 01:58 AM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
