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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 21 May 2026: वृषभ राशि प्रॉडक्ट की नई दरों से बिजनेस लागत में आएगी भारी कमी, अफवाहों को छोड़ डेटा पर भरोसा करने से होगा बड़ा लाभ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 May 2026: वृषभ राशि प्रॉडक्ट की नई दरों से बिजनेस लागत में आएगी भारी कमी, अफवाहों को छोड़ डेटा पर भरोसा करने से होगा बड़ा लाभ

Taurus Horoscope 21 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 21 May 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक और सूझबूझ से काम लेने का है. बाजार में किसी प्रॉडक्ट (उत्पाद) की नई और कम दरों से बिजनेसमैन की कुल लागत में बड़ी कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा आपके एंड-कस्टमर (अंतिम ग्राहकों) को मिलेगा और आपका मुनाफा तेजी से बढ़ेगा. बिजनेसमैन आज मार्केट में चल रही किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें; अपने खुद के डेटा और अनुभवों पर भरोसा करना आज आपको एक बहुत बड़े व्यावसायिक लाभ की ओर ले जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर को एक नया मुकाम देने का है. आज आपकी कुंडली में गण्ड योग बनने से पिछले कुछ महीनों की गई आपकी कड़ी मेहनत का बेहद शानदार और सकारात्मक नतीजा आपके सामने आएगा. बॉस के साथ आज आपकी किसी खास विषय पर लंबी और गंभीर चर्चा करियर के नए रास्ते खोलेगी; वे कार्यक्षेत्र में आपकी वफादारी को देखते हुए आपको अपना उत्तराधिकारी मानकर किसी बड़ी और महत्वपूर्ण ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए गुरुवार का दिन फोकस बनाए रखने का है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने फील्ड में सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्य लक्ष्य पर पैनी नज़र बनाए रखें, बाकी सब अपने आप रास्ते पर आ जाएगा. इसके अलावा, आज आप अपनी स्किल्स (कौशल) को और अधिक निखारने के लिए किसी एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से रिश्तेदारों से जरूरत के समय आपको भरपूर मदद और सहयोग मिलेगा, जिससे आपसी संबंध मजबूत होंगे. संतान की किसी नई और बड़ी उपलब्धि के कारण आज आपके घर में करीबियों और मेहमानों का तांता लगा रहेगा, जिससे घर का माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा आनंदमय बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सुकून देने वाला रहेगा. पिछले कुछ समय से परेशान कर रही घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में आया बड़ा सुधार आपके चेहरे की रंगत बदल देगा और आपकी मानसिक चिंताएं पूरी तरह समाप्त होंगी. आपकी अपनी शारीरिक ऊर्जा भी बहुत शानदार रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के शुभ संयोग पर वृषभ राशि के जातक अपनी सुख-समृद्धि के लिए भगवान विष्णु को पीले रंग के फल और तुलसी दल अर्पित करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 May 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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