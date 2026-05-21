Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक और सूझबूझ से काम लेने का है. बाजार में किसी प्रॉडक्ट (उत्पाद) की नई और कम दरों से बिजनेसमैन की कुल लागत में बड़ी कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा आपके एंड-कस्टमर (अंतिम ग्राहकों) को मिलेगा और आपका मुनाफा तेजी से बढ़ेगा. बिजनेसमैन आज मार्केट में चल रही किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें; अपने खुद के डेटा और अनुभवों पर भरोसा करना आज आपको एक बहुत बड़े व्यावसायिक लाभ की ओर ले जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर को एक नया मुकाम देने का है. आज आपकी कुंडली में गण्ड योग बनने से पिछले कुछ महीनों की गई आपकी कड़ी मेहनत का बेहद शानदार और सकारात्मक नतीजा आपके सामने आएगा. बॉस के साथ आज आपकी किसी खास विषय पर लंबी और गंभीर चर्चा करियर के नए रास्ते खोलेगी; वे कार्यक्षेत्र में आपकी वफादारी को देखते हुए आपको अपना उत्तराधिकारी मानकर किसी बड़ी और महत्वपूर्ण ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए गुरुवार का दिन फोकस बनाए रखने का है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने फील्ड में सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्य लक्ष्य पर पैनी नज़र बनाए रखें, बाकी सब अपने आप रास्ते पर आ जाएगा. इसके अलावा, आज आप अपनी स्किल्स (कौशल) को और अधिक निखारने के लिए किसी एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से रिश्तेदारों से जरूरत के समय आपको भरपूर मदद और सहयोग मिलेगा, जिससे आपसी संबंध मजबूत होंगे. संतान की किसी नई और बड़ी उपलब्धि के कारण आज आपके घर में करीबियों और मेहमानों का तांता लगा रहेगा, जिससे घर का माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा आनंदमय बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सुकून देने वाला रहेगा. पिछले कुछ समय से परेशान कर रही घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में आया बड़ा सुधार आपके चेहरे की रंगत बदल देगा और आपकी मानसिक चिंताएं पूरी तरह समाप्त होंगी. आपकी अपनी शारीरिक ऊर्जा भी बहुत शानदार रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के शुभ संयोग पर वृषभ राशि के जातक अपनी सुख-समृद्धि के लिए भगवान विष्णु को पीले रंग के फल और तुलसी दल अर्पित करें.

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