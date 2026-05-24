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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 25 May 2026: गंगा दशहरा पर चमकेगी कुंभ और मकर राशि वालों की किस्मत, मीन के जातक मानसिक तनाव से रहें सावधान

Tarot Card Rashifal 25 May 2026: गंगा दशहरा पर चमकेगी कुंभ और मकर राशि वालों की किस्मत, मीन के जातक मानसिक तनाव से रहें सावधान

Tarot Card Rashifal: मिथुन को बाहरी स्थान से लाभ व वृष को अचानक धन मिलने के योग. कुंभ के लिए भूमि खरीदने का समय शुभ, वहीं मेष की आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी. पढ़ें टैरो भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 May 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 25 May 2026: सोमवार का दिन वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है. वृष राशि के लोगों को अचानक धन लाभ होने की संभावना है, जिससे वे आज नया जोखिम उठा सकते हैं, वहीं मिथुन राशि वालों को किसी बाहरी व्यक्ति या स्थान से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. दूसरी ओर, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी गलतियों और दूसरों के मामलों में दखल देने से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी, इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार साबित होगा. माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी.

वृष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है, इसलिए रिस्क लेने की केाशिश की जा सकती है. लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी.

मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होगा, इसलिए शापिंग करके सुख मिलेगा. वहीं, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है आपको केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है. सावधानी रखने की सलाह दी जाती है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कार्य क्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा. उत्तरार्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे. कार्यक्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखें.

कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है शुरूआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढे़गा. धन व्यय और लाभ में कमी होने के कारण मानसिक अशांति होगी.

तुला टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है जीवन साथी से मतभेद भी मतभेद हो सकते हैं. वाहन चलाने में सावधानी रखें. धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखें.

वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है आप भी स्वास्थ्य हानि व शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं. स्थान परिवर्तन का भी योग है. धन खर्च और मानसिक उद्वेग हो सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह माह मिश्रित फलदायी रहेगा. व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी. हो सकता है कि इन्हे व्यापारिक मामलों के लिये छोटी यात्राएं भी करनी पड़ें.

कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है भवन या भूमि की खरीददारी के लिए भी समय अच्छा है. उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है.

मीन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है आपकी परिस्थितियों में तेजी से बदलना शुरू होंगा. ऐसा लगेगा मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हों. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

यह भी पढ़े- Numerology Prediction June 2026: जून में मूलांक 1 और 7 वालों को मिलेगी करियर में बड़ी सफलता, पढ़ें मासिक अंक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 24 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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