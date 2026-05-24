Kal Ka Rashifal: 25 मई 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत पवित्र और सौभाग्य लेकर आने वाला है, क्योंकि कल देश भर में गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, कल पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल गंगा दशहरा पर ग्रहों की विशेष जुगलबंदी से बुधादित्य, शंख, वज्र, वाशि और सुनफा योग का अद्भुत साथ मिलेगा. इसके साथ ही, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो कल आपको रूचक योग का महालाभ मिलने वाला है. कल चंद्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में संचार करेंगे, जिससे कई राशियों के रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और करियर में बड़ी तरक्की के योग बनेंगे.

कल के दिन शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए दो विशेष समय (मुहूर्त) उपलब्ध हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) रहेगा. हालांकि, सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए काम शुरू करने से बचें. आइए, जानते हैं गंगा दशहरा पर मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन शुभ फलदायी रहने वाला है. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा और करियर में प्रगति देखने को मिलेगी.

Career: प्राइवेट नौकरी करने वालों को बेहतर ऑफर मिल सकते हैं, जिससे आय और ग्रोथ में वृद्धि होगी.

Business: बिजनस के सिलसिले में की गई छोटी दूरी की यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी.

Family: शाम के समय संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा. सरकार या अधिकारी वर्ग द्वारा सम्मानित किए जाने के योग हैं.

Business: छोटे व्यापारियों को लागत के मुकाबले कमाई में कमी के कारण चिंता हो सकती है.

Love: लव लाइफ में पार्टनर के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस करेंगे.

Health: आध्यात्मिक कार्यों में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन व्यस्तता भरा रहेगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनका भविष्य में लाभ होगा. मित्रों और निकट संबंधियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

Education: विद्यार्थियों को मनोवांछित परिणाम मिलने से प्रसन्नता होगी.

Family: बहन की शादी में आ रही बाधाएं दूर होंगी; घर में पार्टी का आयोजन भी संभव है.

Caution: गृहस्थ जीवन में पार्टनर की नाराजगी या शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन आनंददायक रहेगा. जमीन-जायदाद से जुड़े अदालती मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं.

Career: किसी प्रतियोगिता या विवाद में जीत मिलने की प्रबल संभावना है.

Family: बच्चों की मांग पूरी करने से संतुष्टि मिलेगी; परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.

Caution: यात्रा के दौरान जोखिम से बचें और अपने सामान का विशेष ख्याल रखें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों को कल अपनी सेहत और गुप्त शत्रुओं के प्रति विशेष सजग रहने की आवश्यकता है. सुस्ती के कारण महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं.

Career: नया निवेश या बिजनस शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है.

Health: छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नजरअंदाज न करें और चिकित्सक से सलाह लें.

Caution: व्यापार में गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में कुछ महत्वपूर्ण काम हाथ से निकल सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक लाभ न मिलने से मानसिक परेशानी हो सकती है.

Family: परिवार के किसी सदस्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से चिंता और व्यय बढ़ सकता है.

Love: शाम का समय जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा में बीतेगा.

शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को कल मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा. माता-पिता की सेहत में सुधार से चिंताएं कम होंगी.

Education: किसी परीक्षा में आवेदन किया है, तो सुखद परिणाम मिलने के योग हैं.

Property: जमीन-जायदाद से जुड़ी किसी समस्या में संतोषजनक खबर मिल सकती है.

Family: बच्चों और जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग प्राप्त होगा.

शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल आपके प्रभाव और पराक्रम में वृद्धि होगी. व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन या बदलाव के लिए दिन बहुत फायदेमंद है.

Career: करियर और कारोबार में अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें; सहकर्मियों की सलाह पर विचार जरूर करें.

Finance: वाहन खरीदने का प्लान कर रहे लोगों की इच्छा कल पूरी हो सकती है.

Lifestyle: घर में सुख-साधनों की वृद्धि होगी.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को कल कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल सकती है. बैंक या संस्था का पुराना ऋण चुकाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक बोझ कम होगा.

Family: संतान की सफलता या रोजगार मिलने से मन हर्षित रहेगा.

Finance: भविष्य के लिए धन निवेश करने का मन बना सकते हैं.

Advice: जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें और महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय लें.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

कल मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बुद्धि और विवेक से लिए गए निर्णय नए व्यवसाय में सफलता दिलाएंगे.

Family: पारिवारिक तनाव से छुटकारा मिलेगा; विवाह योग्य सदस्यों के लिए अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

Success: माता-पिता का आशीर्वाद लेकर शुरू किया गया काम भरपूर सफलता दिलाएगा.

Love: लव लाइफ में प्रेम और सहयोग बना रहेगा; प्रेमी के लिए उपहार खरीद सकते हैं.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. आप अपने निजी कार्यों और खरीदारी में व्यस्त रहेंगे.

Career: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कार्यक्षेत्र में लाभ, बढ़ती कमाई और प्रभाव का सुख मिलेगा.

Education: विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा भटकाव नुकसानदेह होगा.

Caution: परिवार के कुछ सदस्य ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन वे आपका अहित नहीं कर पाएंगे.

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों का दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा. आय के नए और पुराने स्रोत सामने आएंगे, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है.

Social: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के लोगों को जन समर्थन मिलेगा, जिससे उनका कद बढ़ेगा.

Finance: निवेश करना कल आपके लिए फायदेमंद रहेगा; पुराने निवेश का भी लाभ मिलेगा.

Family: शाम को पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक विषय पर चर्चा होगी.

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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